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Западные спецслужбы обнаружили у Тихановской слабоумие
19 Августа 2020 1027 0 Политика
Запад отказался делать ставку на лидерство Светланы Тихановской в белорусском протесте. Психологические и интеллектуально-когнитивные тесты показали недопустимо низкие результаты для оппозиционного политического лидера. Помимо этого Тихановская находится в тяжелом психологическом состоянии с рядом пограничных состояний. В связи с этим США и их Центрально-Европейские партнеры собираются поддерживать другой проект – координационный совет. Правда, их будет несколько. Один все же будет создан при Тихановской, а другой – при Вадиме Прокопьеве. Возможен и третий совет – при Валерии Цепкало.
Ставка на лидера провалилась
- Как утверждают анонимные Telegram-каналы, Тихановскую после ее бегства в Литву восстанавливали британские психологи. На это у них ушло 48 часов. Тесты на IQ показали результат ниже нормы – 82. Также с оппозиционеркой беседовали военные психиатры Минобороны США. Они выявили у Тихановской пограничные состояния психики.
- После этого было решено отказаться от встреч с кураторами оппозиции в посольстве США в Вильнюсе и Варшаве. Был задействован «план Б» – создание координационного совета оппозиции из 45 человек. Цель совета – передача власти от Лукашенко к коллективной оппозиции. Однако идея координационного совета вышла из-под контроля – на сегодняшний день речь может идти о трех образованиях под руководством Светланы Тихановской, Вадима Прокопьева и Валерия Цепкало.
- Несмотря на непригодность фигуры Тихановской на роль единоличного лидера оппозиции, Запад продолжает использовать ее как ложную мишень, чтобы отвлечь внимание от работы с другими кандидатами. Однако у такого подхода есть серьезные недостатки: внутренняя конкуренция между оппозиционерами делает невозможным лидерство какого-то одного участника процесса. Вместе с тем протест будет постепенно терять силу и выдыхаться. Все это на руку режиму Лукашенко, который в итоге имеет шансы удержать власть в своих руках в кризисный момент и уйти через время на своих условиях.
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