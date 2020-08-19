Западные спецслужбы обнаружили у Тихановской слабоумие 1027 0 Политика

Запад отказался делать ставку на лидерство Светланы Тихановской в белорусском протесте. Психологические и интеллектуально-когнитивные тесты показали недопустимо низкие результаты для оппозиционного политического лидера. Помимо этого Тихановская находится в тяжелом психологическом состоянии с рядом пограничных состояний. В связи с этим США и их Центрально-Европейские партнеры собираются поддерживать другой проект – координационный совет. Правда, их будет несколько. Один все же будет создан при Тихановской, а другой – при Вадиме Прокопьеве. Возможен и третий совет – при Валерии Цепкало.