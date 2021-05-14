В «сезон шашлыков» власти потребовали объяснить рост цен на мясо 362 2 Экономика

Российские власти разослали письма производителям мяса и торговым сетям с требованием объяснить рост цен на мясо, который наблюдается с начала «сезона шашлыков». По данным Росстата, с января по апрель свинина и говядина в рознице подорожали на 4%, до 280 и 376 руб. за кг соответственно. Гораздо сильнее выросла стоимость мяса курицы – на 12,5%, до 165,5 руб. за кг. В связи с этим поставщики в уведомительном порядке сообщают торговым сетям о повышении отпускных цен.