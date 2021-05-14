В «сезон шашлыков» власти потребовали объяснить рост цен на мясо
14 Мая 2021 362 2 Экономика
Российские власти разослали письма производителям мяса и торговым сетям с требованием объяснить рост цен на мясо, который наблюдается с начала «сезона шашлыков». По данным Росстата, с января по апрель свинина и говядина в рознице подорожали на 4%, до 280 и 376 руб. за кг соответственно. Гораздо сильнее выросла стоимость мяса курицы – на 12,5%, до 165,5 руб. за кг. В связи с этим поставщики в уведомительном порядке сообщают торговым сетям о повышении отпускных цен.
Мясо дорожает в сезон
- По данным газеты «Ведомости», Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разослали письма производителям и торговым сетям с требованием объяснить рост цен на мясо. Об этом изданию рассказали участники совещания в правительстве, на котором обсуждался этот вопрос.
- Письма были направлены в Национальную мясную ассоциацию и торговые сети. Последним письма были отправлены потому, что власти настоятельно рекомендовали не принимать повышение цен от поставщиков. Однако цены все равно растут и прежде всего в оптовом звене.
- Согласно Росстату, с января по апрель свинина и говядина выросли в цене на 4%, до 280 и 376 руб. за кг соответственно. Мясо курицы стало дороже на 12,5%, 165,5 руб. за кг. Какой рост наблюдается в опте, в правительстве не раскрывают.
- По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, в опте цены действительно растут, но так происходит всегда после окончания Великого поста, длинных каникул и с началом сезона шашлыков. В рознице цены будут расти только при устойчивом росте в оптовом звене, пояснил Ковалев. Тем не менее, по данным представителя «Ленты», поставщики продолжают уведомлять сеть о повышении закупочных цен.
- Именно «Лента» стала первой крупной торговой сетью, которая после совещания в правительстве, попросила поставщиков не повышать цены до выборов в сентябре на социально значимые продукты. А это: мясо, рыба, масло, молоко, сахар, чай, хлеб, крупы, макароны и картофель.
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- Премьер-министр Михаил Мишустин назвал причиной роста цен – «жадность» производителей. Он заявил, что у правительства есть инструменты, «чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах». Но производители не согласны с премьером. Жадность тут ни при чем: растет цена зерна (на 60% за год), упаковки, витамин, миндобавок и аминокислот. Об этом рассказал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Остановить рост цен может только увеличение производства. В целом же цены на мясо (свинина, говядина) не превысят продовольственную инфляцию, которая составляет 8,2%.
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И Мишустин сто раз прав- да, жадность барыг.
Мишустин доходчиво объяснил рост цен: ЖАДНОСТЬ!