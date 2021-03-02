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Два месяца цены на курицу и яйца не будут расти. Власти их заморозили
2 Марта 2021 291 1 Экономика
Список товаров с замороженными ценами в России пополнился курицей и яйцами. Правительство провело совещание с производителями и указало на недопустимый рост цен – на 6,9% с начала года подорожало куриное мясо и на 2,6% за февраль – куриные яйца. Производители пожаловались на птичий грипп и удорожание корма, но взяли на себя обязательства не поднимать цены в течение двух месяцев. Однако взамен они рассчитывают получить от государства поддержку – льготные кредиты и субсидии.
Цены на курицу и яйца расти не будут
- В правительстве прошло совещание с производителями куриного мяса и яиц, сообщает РИА Новости. Итогом встречи стало «добровольное» решение бизнеса не повышать цены в течение двух месяцев. Об этом заявил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.
- Взамен на уступку бизнес ждет, что государство выдаст большее количество льготных кредитов, а также предоставит субсидии на килограмм произведенной продукции. По информации Минсельзхоза, производители попали в тяжелое положение. С одной стороны, увеличилась стоимость кормов, с другой – снизились объемы производства из-за птичьего гриппа, а с третьей – сократились поставки импортных инкубационных яиц вследствие осложнения эпизоотической ситуации в Евросоюзе.
- Все это привело к тому, что с начала года, по данным Росстата, куриное мясо подорожало на 6,9% и на 1,9% в последнюю неделю февраля. Яйца стали дороже на 2,6% за февраль и на 1,1% за последнюю неделю. При этом общий уровень инфляции составил 5,6%.
- Минсельхоз собирается помочь производителям. Ведомство готовит введение ввозных пошлин на импортные инкубационные яйца – с 5% в 2022 году и до 15% в 2023-м. Это, по мнению чиновников, приведет к снижению зависимости от импорта и простимулирует развитие собственного производства.
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- Также будет увеличен лимит льготного кредита для птицеводческой отрасли – с 1 до 1,5 млрд руб. на одного заемщика. Пострадавшие от птичьего гриппа предприятия получат пролонгацию займов на 12 лет. Кроме того правительство может возместить капитальные затраты на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца. И, наконец, обсуждается компенсация затрат на килограмм произведенной и реализованной продукции. Все перечисленные меры будут распространяться только на предприятия, которые не станут повышать цены, предупредили в Минсельхозе.
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ну не власти а сами производители ... а власти как обычно к Чужой славе "примазываются " (так же как Церковники к раздаче вещей собранных прихожанами для малоимущих и по сути являющимися лишь перевалочным пунктом .. зато сколько помпы ... сколько значимости).. теперь главное что бы торгаши-перекупщики цены не подняли ... и чтоб штрафы от ФАС при нарушении были гораздо выше прибыли этих продавцов этих продуктов .. а то торгаши "зарабатывают" миллионы а штрафуют их на копейки