Два месяца цены на курицу и яйца не будут расти. Власти их заморозили 291 1 Экономика

Список товаров с замороженными ценами в России пополнился курицей и яйцами. Правительство провело совещание с производителями и указало на недопустимый рост цен – на 6,9% с начала года подорожало куриное мясо и на 2,6% за февраль – куриные яйца. Производители пожаловались на птичий грипп и удорожание корма, но взяли на себя обязательства не поднимать цены в течение двух месяцев. Однако взамен они рассчитывают получить от государства поддержку – льготные кредиты и субсидии.