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Россия увеличила вывоз говядины в Китай. Россиянам мясо не по карману

6 Апреля 2021 277 0 Экономика
Россия увеличила вывоз говядины в Китай. Россиянам мясо не по карману

Падение доходов россиян привело к снижению потребления говядины до минимума за 10 лет. Но одновременно с этим экспорт мяса вырос на 103%, а 45% поставок пришлось на одну страну – Китай. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Российское мясо ушло в Китай

  • Россияне вынужденно снизились потребление говядины в 2020 году до минимума за последние десять лет. По данным «Коммерсанта», всего было продано 1,94 млн тонн продукта, что на 3,4% меньше, чем в 2019 году. На потреблении говядины напрямую сказалось падение доходов на 3,5% за год, а также их откат на уровень 2010 года.
  • По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в условиях неопределенности с будущими доходами потребители выбирали более дешевые виды белка – мясо птицы и свинины. Согласно оценке Россельхозбанка, подобная ситуация наблюдается на протяжении последних двух лет.
  • Производители, между тем, следуют поручению президента Владимира Путина и увеличивают экспорт сельскохозяйственных продуктов (до 2024 года он должен вырасти до 45 млрд долларов в год). На 103%, до 20 тыс. тонн вырос экспорт говядины из России в 2020 году. Причем 45% от всех поставок ушли в Китай.

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  • Как отмечает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, говядина будет становиться все более премиальным видом мяса. Прежде всего потому, что поголовье молочных коров из-за повышения надоя будет сокращаться, а доля мясных пород – расти. Однако продукция из последних – дороже.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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