Россия увеличила вывоз говядины в Китай. Россиянам мясо не по карману 277 0 Экономика

Падение доходов россиян привело к снижению потребления говядины до минимума за 10 лет. Но одновременно с этим экспорт мяса вырос на 103%, а 45% поставок пришлось на одну страну – Китай. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.