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Военные «распилили» 7 млрд рублей на секретных радиостанциях, которые купили в Китае
4 Марта 2021 409 1 Экономика
Российские власти продолжают щедро финансировать из налогов граждан проекты военных. В частности, в 2012 году россиянам обещали, что военных оснастят радиостанциями VI-поколения «Азарт-П1», которые способны засекречивать связь тактического звена и обеспечивать помехо-развездзащищенность. «Азарт-П1» рекомендовали к принятию на вооружение с 2013 года. Но в 2021 году в суде рассматривается уголовное дело о махинациях на 6,7 млрд руб. с этими самыми рациями – они почти готовыми поставлялись из Китая, но выдавались за продукт российского производства.
Миллиарды на китайские рации
- В 2012 году Минобороны анонсировало собственное производство радиостанций «Азарт-П1», которые засекречивают связь и обеспечивают непроницаемые помехи для врага. На оснащение этими рациями российской армии из бюджета было выделено 18,5 млрд руб.
- По состоянию на 2021 год в суде разбирается уголовное дело о хищении 6,7 млрд руб. бюджетных средств на поставках этих раций. Как пишет «Коммерсант», чудо-техника не производилась в России, а почти полностью готовая завозилась из Китая.
- Информация о том, что технология создана исключительно на отечественной элементарной базе, оказалась недостоверной. Согласно показаниям бывшего замначальника Генштаба и начальника главного управления связи вооруженных сил России Халила Арсланова, радиостанции покупались в Китае в готовом виде. В России в них лишь устанавливались некоторые комплектующие.
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- По официальной информации, «Азарт-П1» – это уникальная разработка предприятия «Ангстрем». Компанию на деньги Внешэкономбанка создал бывший министр связи Леонид Рейман. Завод-поставщик находится в Зеленограде. Он должен был производить микрочипы для раций и занял 1 млрд долларов госкредитов. В 2019 году он объявил себя банкротом и так не выплатил долги.
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Думаю, что следственным органам нашей страны не помешало бы посмотреть и на ситуацию с комплексом "Мультипсихометр" и его вариантами, которые широко используются системе МВД и вооружённых силах. Даже тот же Следственный комитет приобретал "Мультипсихометры" в рамках госзакупок. Не завышена ли цена этого оборудования и не поставляются ли бесконтрольно в его составе иностранные операционные системы? А кто в действительности разрабатывал и впоследствии дорабатывал психодиагностические методики, которые в нём реализованы? Нет ли конфликта интересов в том, что, насколько я знаю, один и тот же человек был одновременно замгендиректора компании-производителя этих комплексов и сотрудником Главного управления по работе с личным составом ВС РФ, а затем перешёл в Военную академию Генштаба? Впрочем, опасаюсь, что именно широкое распространение "Мультипсихометров" в силовых структурах помешает даже поставить эти вопросы, не то что объективно ответить на них.