Военные «распилили» 7 млрд рублей на секретных радиостанциях, которые купили в Китае 409 1 Экономика

Российские власти продолжают щедро финансировать из налогов граждан проекты военных. В частности, в 2012 году россиянам обещали, что военных оснастят радиостанциями VI-поколения «Азарт-П1», которые способны засекречивать связь тактического звена и обеспечивать помехо-развездзащищенность. «Азарт-П1» рекомендовали к принятию на вооружение с 2013 года. Но в 2021 году в суде рассматривается уголовное дело о махинациях на 6,7 млрд руб. с этими самыми рациями – они почти готовыми поставлялись из Китая, но выдавались за продукт российского производства.