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Власти отказались от карантина. У них все под контролем

15 Октября 2020 9931 9 Политика
Власти отказались от карантина. У них все под контролем

Правительство России отказалось вводить повторный карантин в России. На совещании с президентом Владимиром Путиным 14 октября вице-премьер Татьяна Голикова назвала ситуацию с распространением коронавируса напряженной, но находящейся «под контролем». Глава Минпромторга Денис Мантуров высказался более аккуратно. Он заявил, что магазины и предприятия общепита могут работать, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Власти их не закроют, если в дальнейшем не будет большого количества заболеваний.

Ситуация пока под контролем

  • Федеральные власти заявляют, что обстановка с распространением коронавируса в России находится под контролем, поэтому у них нет планов вводить повторный карантин. Об этом президенту доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании 14 октября.
  • Статистика оперативного штаба свидетельствует об обратном – ситуация явно вышла из-под контроля: число новых случаев за сутки выросло с 9,9 тыс. 3 октября до рекордных 14,2 тыс. 14 октября. При этом, согласно математической модели Сбербанка, на пике 8 или 12 ноября число новых случаев заболевания должно было быть в пределах 14-18 тыс. Но даже математические модели не поспевают за реальностью.
  • По данным оперштаба, в конце прошлой недели рост заболеваемости отмечался в 38 регионах, в 29 ситуация была нестабильной, а в 18 наблюдалась стабилизация уровня заболеваемости. Но в 8 регионах прирост идет на высоких уровнях и среди них Москва, на которую приходится 4,7 тыс. заболеваний. Как отметила Голикова, в проблемных регионах недостаточно реализуется контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте, а также нет ограничений на проведение массовых мероприятий.
  • Как отмечал бизнес-омбудсмен Борис Титов, власти не будут закрывать предприятия и бизнес, но пойдут по линии ограничений для граждан, чтобы сдерживать пандемию, а это, в свою очередь, скажется на потребительском поведении и деловой активности.
  • Согласно информации Минздрава, 90% коечного фонда под пациентов с коронавирусом снова заняты. Однако президенту Голикова доложила заниженную цифру – свободными остается 24% коек (то есть занято 76%). В России развернуто 177,7 тыс. специализированных коек, 103 тыс. из которых оснащены подачей кислорода, а 26,4 тыс. аппаратами искусственной вентиляции легких.
  • Голикова подчеркнула, что накопленный весной опыт позволяет уверенно справляться с текущей ситуацией. В целом вторая волна «не требует введения ограничительных мер в экономике», считает вице-премьер.
  • Глава Минпромторга Денис Мантуров высказался более аккуратно. Магазины розничной торговли и предприятия общепита должны соблюдать все требования Роспотребнадзора. Тогда, если не будет большого роста числа заболеваний, они смогут продолжать работу. «Пока» их никто не закрывает, заметил он. Но ситуация в каждом регионе разная, поэтому однозначно ответить на такой вопрос министру оказалось сложно.
  • Что касается промышленных предприятий, то власти пытаются совместно с их руководством перевести часть сотрудников на «удаленку» при наличии такой возможности. Так, например, в Москве, где сложилась самая тяжелая ситуация, всем компаниям предписано отправить треть штата на удаленную работу.
  • Подобные половинчатые меры, по мнению властей, могут избавить их от тяжелого решения – введения повторного карантина. Весной экономика, по оценке РАНХиГС, потеряла 8 трлн руб. из-за локдауна. Поэтому власти всеми силами стараются избежать его повторения.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:48 0 0
Елена:

Разве весной был карантин? Не припомню... Помню нерабочие дни и самоизоляцию. Которые не были прописаны ни в одном законе.

13:57 5 5
Юлия:

В Москве число заболевших явно занижено в разы. Сейчас даже если у человека температура 40 и сильный кашель ставят диагноз ОРЗ или ангина. У мужа на работе из 30 сотрудников 27 заболели. Один умер от ковида. Отчего умер узнали после вскрытия. Анализы не делают. Ставят липовые диагнозы.

13:50 9 5
Татьяна Ивановна Бражник:

Надо больше читать разной литературы, а не смотреть первые каналы и читать продажную прессу. И хоть немного анализа мозгами.Заставляют носить намордники и перчатки, а как же волосы, лоб, одежда. На них вирус не собирается? И кто-нибудь доступно объяснил людям что такое вирус и как распространяется? Почему-то странно липнет к гаджетам ,купюрам.После преступной оптимизации медицины вдруг озаботились масками для людей. Люди, включите мозги!Из нас делают послушных идиотов. Неужели нравиться?

13:07 3 4
николай:

зато туристам скидки. пускай разносят заразу.. в стране денег много.. народу помогать не надо. скидки на похороны тоже есть..

12:56 4 2
Евгений:

А Голикова и будет занижать цифры,ей их дают и она неукоснительно все выполняет

12:42 10 4
Надежда:

ПЕРЕСТАНЬТЕ НАГНЕТАТЬ ПАНИКУ.И живите как жили всегда. всплески заболеваний были всегда и посильнее.Только СМИ столько об этом не писали никогда.

12:33 10 1
Мария:

А что тут думать то ? Загубили к черту всю медицину и никто не исправляет ошибок! Грамотных врачей мало, пришла молодежь с купленным дипломами..... Лечить то кто теперь будет???? А далее с нашим ЕГЭ, угадайка диагнозы ставить будет???

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