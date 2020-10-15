Капитал страны
ENGLISH
15 ОКТ, 15:00 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Власти отказались от карантина. У них все под контролем
15 Октября 2020 9931 9 Политика
Правительство России отказалось вводить повторный карантин в России. На совещании с президентом Владимиром Путиным 14 октября вице-премьер Татьяна Голикова назвала ситуацию с распространением коронавируса напряженной, но находящейся «под контролем». Глава Минпромторга Денис Мантуров высказался более аккуратно. Он заявил, что магазины и предприятия общепита могут работать, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Власти их не закроют, если в дальнейшем не будет большого количества заболеваний.
Ситуация пока под контролем
- Федеральные власти заявляют, что обстановка с распространением коронавируса в России находится под контролем, поэтому у них нет планов вводить повторный карантин. Об этом президенту доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании 14 октября.
- Статистика оперативного штаба свидетельствует об обратном – ситуация явно вышла из-под контроля: число новых случаев за сутки выросло с 9,9 тыс. 3 октября до рекордных 14,2 тыс. 14 октября. При этом, согласно математической модели Сбербанка, на пике 8 или 12 ноября число новых случаев заболевания должно было быть в пределах 14-18 тыс. Но даже математические модели не поспевают за реальностью.
- По данным оперштаба, в конце прошлой недели рост заболеваемости отмечался в 38 регионах, в 29 ситуация была нестабильной, а в 18 наблюдалась стабилизация уровня заболеваемости. Но в 8 регионах прирост идет на высоких уровнях и среди них Москва, на которую приходится 4,7 тыс. заболеваний. Как отметила Голикова, в проблемных регионах недостаточно реализуется контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте, а также нет ограничений на проведение массовых мероприятий.
- Как отмечал бизнес-омбудсмен Борис Титов, власти не будут закрывать предприятия и бизнес, но пойдут по линии ограничений для граждан, чтобы сдерживать пандемию, а это, в свою очередь, скажется на потребительском поведении и деловой активности.
- Согласно информации Минздрава, 90% коечного фонда под пациентов с коронавирусом снова заняты. Однако президенту Голикова доложила заниженную цифру – свободными остается 24% коек (то есть занято 76%). В России развернуто 177,7 тыс. специализированных коек, 103 тыс. из которых оснащены подачей кислорода, а 26,4 тыс. аппаратами искусственной вентиляции легких.
- Голикова подчеркнула, что накопленный весной опыт позволяет уверенно справляться с текущей ситуацией. В целом вторая волна «не требует введения ограничительных мер в экономике», считает вице-премьер.
- Глава Минпромторга Денис Мантуров высказался более аккуратно. Магазины розничной торговли и предприятия общепита должны соблюдать все требования Роспотребнадзора. Тогда, если не будет большого роста числа заболеваний, они смогут продолжать работу. «Пока» их никто не закрывает, заметил он. Но ситуация в каждом регионе разная, поэтому однозначно ответить на такой вопрос министру оказалось сложно.
- Что касается промышленных предприятий, то власти пытаются совместно с их руководством перевести часть сотрудников на «удаленку» при наличии такой возможности. Так, например, в Москве, где сложилась самая тяжелая ситуация, всем компаниям предписано отправить треть штата на удаленную работу.
- Подобные половинчатые меры, по мнению властей, могут избавить их от тяжелого решения – введения повторного карантина. Весной экономика, по оценке РАНХиГС, потеряла 8 трлн руб. из-за локдауна. Поэтому власти всеми силами стараются избежать его повторения.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
14 ОКТ, 18:45 Цены на лекарства от COVID-19 упали в два раза
14 ОКТ, 16:49 Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре
13 ОКТ, 17:45 Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане
13 ОКТ, 17:05 Открытие четырех мостов на федеральной трассе «Вилюй» положительно скажется на экономике Якутии
12 ОКТ, 18:44 Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря
12 ОКТ, 12:38 Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино
12 ОКТ, 12:09 В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса
Написать комментарий
Разве весной был карантин? Не припомню... Помню нерабочие дни и самоизоляцию. Которые не были прописаны ни в одном законе.
В Москве число заболевших явно занижено в разы. Сейчас даже если у человека температура 40 и сильный кашель ставят диагноз ОРЗ или ангина. У мужа на работе из 30 сотрудников 27 заболели. Один умер от ковида. Отчего умер узнали после вскрытия. Анализы не делают. Ставят липовые диагнозы.
Надо больше читать разной литературы, а не смотреть первые каналы и читать продажную прессу. И хоть немного анализа мозгами.Заставляют носить намордники и перчатки, а как же волосы, лоб, одежда. На них вирус не собирается? И кто-нибудь доступно объяснил людям что такое вирус и как распространяется? Почему-то странно липнет к гаджетам ,купюрам.После преступной оптимизации медицины вдруг озаботились масками для людей. Люди, включите мозги!Из нас делают послушных идиотов. Неужели нравиться?
зато туристам скидки. пускай разносят заразу.. в стране денег много.. народу помогать не надо. скидки на похороны тоже есть..
А Голикова и будет занижать цифры,ей их дают и она неукоснительно все выполняет
ПЕРЕСТАНЬТЕ НАГНЕТАТЬ ПАНИКУ.И живите как жили всегда. всплески заболеваний были всегда и посильнее.Только СМИ столько об этом не писали никогда.
А что тут думать то ? Загубили к черту всю медицину и никто не исправляет ошибок! Грамотных врачей мало, пришла молодежь с купленным дипломами..... Лечить то кто теперь будет???? А далее с нашим ЕГЭ, угадайка диагнозы ставить будет???