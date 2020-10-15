Власти отказались от карантина. У них все под контролем 9931 9 Политика

Правительство России отказалось вводить повторный карантин в России. На совещании с президентом Владимиром Путиным 14 октября вице-премьер Татьяна Голикова назвала ситуацию с распространением коронавируса напряженной, но находящейся «под контролем». Глава Минпромторга Денис Мантуров высказался более аккуратно. Он заявил, что магазины и предприятия общепита могут работать, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Власти их не закроют, если в дальнейшем не будет большого количества заболеваний.