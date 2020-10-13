«Властям придется опять закрывать людей». Россию ждет частичный карантин 1847 0 Политика

Вторая волна коронвируса бушует в России: за последние сутки побит абсолютный рекорд по количеству заражений – 13868 новых случаев, а также установлено рекордное число смертей – 244. Более того, число активных зараженных – людей, которые еще не выздоровели и являются переносчиками инфекции – достигло почти 280 тыс. человек. И, хотя глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что власти не видят необходимости в ограничении экономической деятельности из-за ухудшения статистики по пандемии, федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что власти будут вынуждены расширять ограничительные меры для граждан.