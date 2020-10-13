Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
13 ОКТ, 15:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

13 ОКТ, 15:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Властям придется опять закрывать людей». Россию ждет частичный карантин

13 Октября 2020 1847 0 Политика
«Властям придется опять закрывать людей». Россию ждет частичный карантин

Вторая волна коронвируса бушует в России: за последние сутки побит абсолютный рекорд по количеству заражений – 13868 новых случаев, а также установлено рекордное число смертей – 244. Более того, число активных зараженных – людей, которые еще не выздоровели и являются переносчиками инфекции – достигло почти 280 тыс. человек. И, хотя глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что власти не видят необходимости в ограничении экономической деятельности из-за ухудшения статистики по пандемии, федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что власти будут вынуждены расширять ограничительные меры для граждан.

Ограничить нельзя работать

  • Российские власти решили подождать неделю, чтобы оценить необходимость ограничительных мер из-за второй волны коронавируса. Задержка в принятии окончательного решения усиливает неопределенность и вынуждает одних чиновников успокаивать граждан, а других – призывать готовиться к худшему.
  • Так, например, глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия» в РАНХиГС, заявила от лица властей о том, что сегодня нет необходимости введения карантина по примеру весны этого года. Она объяснила это тем, что полученный «опыт работы системы в целом» позволяет «нам чувствовать себя достаточно уверенно». Поэтому «на сегодняшний день мы в этом (блокирование экономики и приостановка предприятий) смысла не видим».
  • Бизнес-обмудсмен Борис Титов с главой Роспотребнадзора не спорит. Он обладает той же самой информацией о стратегии действия властей. Во время встречи с предпринимателями в Ставрополе он предупредил бизнес – компании никто не будет отправлять на карантин и экономику приостанавливать тоже не будут. Однако из-за роста числа зараженных граждан власти будут вынуждены расширять ограничения для россиян, что все равно ударит по деловой активности.
  • Титов предложил посмотреть на опыт Москвы – компании продолжают работать, но треть сотрудников власти обязали перевести на «уделенку», людям старше 65 лет и школьникам нельзя перемещаться по городу, идут масочные рейды и проверка паспортов в магазинах и даже в театрах, а также выписываются штрафы.
  • Таким образом, повторного локдауна, как весной, в России не будет – это приведет к экономической катастрофе. По подсчетам Титова, до 70% предпринимателей в случае повторного карантина не смогут возобновить свой бизнес.
  • При этом ограничительные меры будут сильно отличаться в разных регионах. В некоторых регионах уже сейчас разрешены крупные мероприятия, а в других еще действует «первая волна» закрытий.
  • Выход на плато по коронавирусу в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора прогнозируют в течение 10-20 дней. По мнению замдиректора института Натальи Пшеничной, введенные точечные ограничения должны замедлить темпы прироста новых случаев. Но заметно это станет только после 1,5 инкубационных периодов коронавируса. При этом по России ежесуточно делается не менее 155 тестов на 100 тыс. человек.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Долларов нет. Российские банки страдают от дефицита валюты

Долларов нет. Российские банки страдают от дефицита валюты
Экономика

Олигархи больше не сбегут на Кипр

Олигархи больше не сбегут на Кипр
Экономика

Путин назначил Медведева защитником России от инфекций

Путин назначил Медведева защитником России от инфекций
Политика 2

Россия потеряла доходы от нефти и газа. Они вернулись в 2004 год

Россия потеряла доходы от нефти и газа. Они вернулись в 2004 год
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря

Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря

Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино

Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино

Новости дня

14:58 Тихановская предъявила Лукашенко "народный ультиматум" Тихановская предъявила Лукашенко "народный ультиматум"
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:41 Коронавирус может блокировать иммунитет Коронавирус может блокировать иммунитет
12:55 Попова: нет смысла вводить новые ограничения для экономики и школ Попова: нет смысла вводить новые ограничения для экономики и школ
11:38 Маас: Россия не принимает факты по делу Навального Маас: Россия не принимает факты по делу Навального
10:55 В России впервые выявили 13868 заболевших COVID-19 за сутки В России впервые выявили 13868 заболевших COVID-19 за сутки
10:15 Семенов: цветение водорослей на Камчатке связано с изменением климата Семенов: цветение водорослей на Камчатке связано с изменением климата
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09:42 Роспотребнадзор обнаружил COVID-19 в больницах, магазинах и транспорте Роспотребнадзор обнаружил COVID-19 в больницах, магазинах и транспорте

Узнай, страна!

12 ОКТ, 18:44 Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12 ОКТ, 12:38 Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино
12 ОКТ, 12:09 В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса
09 ОКТ, 17:32 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство?
09 ОКТ, 16:12 Первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников изготовили новосибирские ученые Первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников изготовили новосибирские ученые
09 ОКТ, 15:50 Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
08 ОКТ, 17:38 Крупнейшую в Крыму больницу за 9 млрд рублей сдали в эксплуатацию Крупнейшую в Крыму больницу за 9 млрд рублей сдали в эксплуатацию
08 ОКТ, 17:03 Крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений открыли в Липецкой области Крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений открыли в Липецкой области
08 ОКТ, 16:28 Самый крупный в России кролиководческий комплекс удвоил мощности за миллиард рублей на Смоленщине Самый крупный в России кролиководческий комплекс удвоил мощности за миллиард рублей на Смоленщине
07 ОКТ, 17:05 Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter