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«Властям придется опять закрывать людей». Россию ждет частичный карантин
13 Октября 2020 1847 0 Политика
Вторая волна коронвируса бушует в России: за последние сутки побит абсолютный рекорд по количеству заражений – 13868 новых случаев, а также установлено рекордное число смертей – 244. Более того, число активных зараженных – людей, которые еще не выздоровели и являются переносчиками инфекции – достигло почти 280 тыс. человек. И, хотя глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что власти не видят необходимости в ограничении экономической деятельности из-за ухудшения статистики по пандемии, федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что власти будут вынуждены расширять ограничительные меры для граждан.
Ограничить нельзя работать
- Российские власти решили подождать неделю, чтобы оценить необходимость ограничительных мер из-за второй волны коронавируса. Задержка в принятии окончательного решения усиливает неопределенность и вынуждает одних чиновников успокаивать граждан, а других – призывать готовиться к худшему.
- Так, например, глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия» в РАНХиГС, заявила от лица властей о том, что сегодня нет необходимости введения карантина по примеру весны этого года. Она объяснила это тем, что полученный «опыт работы системы в целом» позволяет «нам чувствовать себя достаточно уверенно». Поэтому «на сегодняшний день мы в этом (блокирование экономики и приостановка предприятий) смысла не видим».
- Бизнес-обмудсмен Борис Титов с главой Роспотребнадзора не спорит. Он обладает той же самой информацией о стратегии действия властей. Во время встречи с предпринимателями в Ставрополе он предупредил бизнес – компании никто не будет отправлять на карантин и экономику приостанавливать тоже не будут. Однако из-за роста числа зараженных граждан власти будут вынуждены расширять ограничения для россиян, что все равно ударит по деловой активности.
- Титов предложил посмотреть на опыт Москвы – компании продолжают работать, но треть сотрудников власти обязали перевести на «уделенку», людям старше 65 лет и школьникам нельзя перемещаться по городу, идут масочные рейды и проверка паспортов в магазинах и даже в театрах, а также выписываются штрафы.
- Таким образом, повторного локдауна, как весной, в России не будет – это приведет к экономической катастрофе. По подсчетам Титова, до 70% предпринимателей в случае повторного карантина не смогут возобновить свой бизнес.
- При этом ограничительные меры будут сильно отличаться в разных регионах. В некоторых регионах уже сейчас разрешены крупные мероприятия, а в других еще действует «первая волна» закрытий.
- Выход на плато по коронавирусу в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора прогнозируют в течение 10-20 дней. По мнению замдиректора института Натальи Пшеничной, введенные точечные ограничения должны замедлить темпы прироста новых случаев. Но заметно это станет только после 1,5 инкубационных периодов коронавируса. При этом по России ежесуточно делается не менее 155 тестов на 100 тыс. человек.
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