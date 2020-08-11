Турция сказала «нет» газу из России. «Турецкий поток» высох 319 2 Экономика

Турция окончательно распрощалась со своим крупнейшим поставщиком газа – Россией. «Газпром» установил для страны, оставшейся без долларов в резервах, непосильную цену в 228 долларов за тысячу кубометров, тогда как за экспорт в Европу получает всего 82 доллара. Именно поэтому Анкара переходит на более дешевые альтернативы – трубопроводный газ из Азербайджана и СПГ из Катара, Нигерии и США.