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Турция сказала «нет» газу из России. «Турецкий поток» высох
11 Августа 2020 319 2 Экономика
Турция окончательно распрощалась со своим крупнейшим поставщиком газа – Россией. «Газпром» установил для страны, оставшейся без долларов в резервах, непосильную цену в 228 долларов за тысячу кубометров, тогда как за экспорт в Европу получает всего 82 доллара. Именно поэтому Анкара переходит на более дешевые альтернативы – трубопроводный газ из Азербайджана и СПГ из Катара, Нигерии и США.
Турция отошла конкурентам из Азербайджана
- Согласно данным Федеральной таможенной службы, Россия потеряла турецкий газовый рынок окончательно – поставки в Турцию составили 0,01% от общего экспорта «Газпрома», или 2 млн кубометров из 11 млрд, которые были экспортированы. Турция полностью перешла на газ из Азербайджана, крупнейшего своего поставщика, Ирана, Катара, Нигерии и США.
- С января поставки на турецкий рынок падали: с 2,254 млрд кубометров до 394 млн в марте, 342 млн в мае и до 2 млн в июне. При этом Россия вложила 7 млрд долларов в газопровод «Турецкий поток», который в начале года торжественно запустили президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. По нему Турция должна была получать 16 млрд кубометров в год, но выбрала всего 4,5 млрд за полгода и закрутила вентиль.
- Глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что поставки с месторождения Шах-Дениз выросли с начала года на 27% и Анкара продолжит увеличивать импорт из Азербайджана. «Мы продолжим свои усилия для расширения двухсторонних взаимоотношений во всех областях», – заявил Чавошуглу.
- Помимо «Турецкого потока», который закрывался в конце июня и второй раз – в конце июля, был закрыт и «Голубой поток» – газопровод не работает с мая, по официальной версии, он остановлен на ремонтные работы. Но их так и не завершили по прошествии двух недель. Источники агентства Reuters, заявили, что в «Газпроме» готовятся к ухудшению ситуации на турецком направлении. Но куда хуже, непонятно. Экспорта российского газа в Турцию – некогда второй по величине рынок для России после Германии – фактически нет.
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А как же эффективный манагер миллер?
Ладушки, ладушки, где были? У бабушки! Знаменитая фраза одного политического деятеля РФ про бабушку и дедушка. Впрочем, нет. Здесь больше подходит "мочить в сортире"