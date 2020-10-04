Сознательное и бессознательное принятие решений

Почему мозг принимает решения автоматически без нашего ведома, и как это влияет на нашу жизнь. Когда запускается осознанный выбор, и всегда ли стоит уделять этому время. Как быстро оценить важность принимаемого решения.

Сколько решений вы приняли за вчерашний день? Сбились со счета? Это не удивительно… Исследователи посчитали за нас и выяснили, что человек в день принимает тысячи решений: от того, с какой ноги встать с постели и в какой носок потом эту ногу одеть, до того, в каком месте открыть или закрыть новую точку продаж.

Тысячи?! Не может быть!

Стоит отметить, что 99% всех решений принимается абсолютно автоматически, без раздумий, то есть бессознательно. Как это происходит? Наш мозг моментально оценивает ситуацию, быстро перебирает возможные варианты и выбирает оптимальный. Чаще всего при этом мозг опирается на уже имеющийся у нас опыт, который представляет из себя хорошо проторенные дорожки нейронных соединений: делай раз – делай два – делай три.

«Проснулся, умылся, побрился, отжался».

Если ситуация новая, мозг находит оптимально схожий опыт по принципу «На что это похоже?» и снова запускает автоматическую реакцию. Эта задача уже посложнее, но и тут мозг справляется без нашего сознательно участия и контроля. Например, проснулись вы не дома, а в отеле, находясь в командировке или отпуске. Да, обстановка незнакомая, но очень похожа на привычную нам домашнюю, поэтому мы не задумываемся над тем, в какой последовательности выполнять утренний ритуал. Раз-два-три.

Но бывают и такие ситуации, когда наш самостоятельный мозг начинает сомневаться. Это выглядит примерно так:

Есть текущее состояние (пункт А), есть некое состояние, в которое надо прийти (пункт Б), а той самой протоптанной тропинки между пунктами А и Б нет, то есть нет ни готового решения, ни оптимально подходящего, исходя из прошлого опыта.

Например, вы проснулись не дома и даже не в уютном номере гостиницы, а в палатке на живописном лоне природы. Где и как чистить зубы в таких условиях мозг понятия не имеет, потому что вы ничего похожего раньше не вытворяли.

При этих обстоятельствах принятие решения переходит из глубин бессознательного на поверхность сознания, где мы понимаем необходимость совершения выбора и начинаем думать, соображать, как лучше поступить.

Эти процессы очень хорошо описал психолог Даниел Канеман в книге «Думай медленно, решай быстро», назвав их быстрое (автоматическое) и медленное (сознательное) мышление. Кстати, Канеман стал лауреатом нобелевской премии по экономике в 2002 году благодаря именно этим исследованиям мышления.

Выходит, что большая часть решений принимается рефлекторно, мозг это делает как бы за спиной нашего сознательного Я. Но не стоит впадать в паранойю и ругать свой мозг за эту бесконтрольную самостоятельность. Давайте просто представим, что каждый выбор в течение дня мы бы принимали внимательно и сконцентрировано, проводя кропотливый анализ:

Как открывается входная дверь? На себя или от себя? Какой ключ подходит к этому замку? Нужно крутить вправо или влево?

Скорее всего, мы бы не смогли даже доехать до офиса в течение рабочего дня, обращая внимание на каждую ситуацию выбора. А если бы и доехали, то были бы истощены настолько, что энергии на принятие по-настоящему важных решений уже не было. Все дело в том, что обдумывание, анализ и конечное принятие любого решения очень энергозатратно. Мозгу все равно, что вы выбираете – в какой университет поступить или в какой цвет покрасить ногти. Делая неосознанный выбор по принципу «На что это похоже?», мозг экономит и бережет значительные ресурсы нашей энергии. То есть мозг все же с нами заодно!

Именно по этим причинам Стив Джобс носил каждый день одинаковую одежду (черная водолазка и джинсы), а у Марка Цукерберга заранее подобран комплект одежды сразу на неделю вперед. Лидеры не желают тратить драгоценные время и энергию на неважные решения и для этого стремятся максимально автоматизировать и упростить выбор всего, что не столь важно для бизнеса.

Почему тогда иногда мы «подвисаем» в обычных ситуациях, когда нужно выбрать что-то очень быстро? Вы, наверное, уже догадались, что так происходит потому, что наш мозг не смог найти проторенную дорожку к наиболее подходящему варианту и поднимает решение на сознательный уровень, где от нас требуется концентрация и внимание. Повторюсь, что у мозга нет фильтра, который бы измерял степень важности ситуации. Зато такую оценку можем сделать мы и затем определить, сколько времени и сил нужно затратить на принятие решения или вообще от этого воздержаться.

Как понять, насколько важно для нас то или иное решение?

Давайте для начала определимся, важное решение – это какое? И где граница между важным и неважным решением? Конечно, только вы можете это понять. Попробуйте измерить степень влияния последствий вашего решения на вашу жизнь, на ваше окружение.

Допустим, вы стоите перед выбором, какой кофе попробовать в новой кофейне…

Капучино или раф. Или может флэт вайт?! А если раф, то с каким сиропом? Их тут 8 разных!

Вы пытаетесь представить их вкус…

Наверное, лучше капучино! Это же итальянская классика.

И минут пять вы просто стоите и думаете, глядя на баристу, который уже в N-раз повторяет вам меню и выбор сиропов как мантру.

СТОП! Давайте подумаем, что изменится в будущем, если вы выберете лавандовый раф, а не капучино? Даже если это окажется худшим кофе в вашей жизни.

Перед тем, как садится в позу мыслителя, подперев лоб кулаком, для начала нужно понять, а является ли это решение таким важным, чтобы тратить на его принятие энергию и время, даже 5 минут.

Если есть сомнения по поводу важности, вот возможные вопросы, которые помогут вам определиться:

- что именно изменится в моей жизни, если я выберу это, а не это? - кому еще это важно? как это повлияет на людей вокруг: семью, друзей, родных, коллег, соседей, прохожих и т.д.? На мои отношения с ними? - что я вероятнее всего почувствую, когда это сделаю? Стану ли я счастливее и радостнее? - что я приобрету? - или, наоборот, чего я лишусь? - что будет, если я вообще не приму НИКАКОГО решения? - какие еще последствия могут быть?

Представьте себе «шкалу важности» или нарисуйте ее на листе бумаги, если вы любите визуализировать.

Итак, вернемся к кофе. Скорее всего, на первом же вопросе вы поймете, что это решение НЕВАЖНОЕ, так как эта кружка кофе никак не повлияет на вашу или чью-то жизнь, даже на сегодняшний день. Да, вы могли бы сэкономить 180 рублей, выбрав капучино. Но уже к вечеру вы забудете о лавандовом рафе и не будете мучиться совестью до конца своих дней по поводу этого решения.

Но давайте разберем другой пример, более противоречивый.

Например, у вас приближается отпуск, и вы озабочены выбором места для заслуженного отдыха. Для меня эта ситуациях всегда является важным решением! Я очень много времени провожу за тем, чтобы подробно рассмотреть несколько вариантов и выбрать наилучший, исходя из моих предпочтений. Знаю, что кто-то может просто ткнуть пальцем в глобус или довериться тур-агентству. Но добавим в нашу беззаботную историю про отпуск немного остросюжетности – на дворе 2020ый, бушует ковид, 99% стран закрыто для туристов из России. С одной стороны, выбор заметно сужается и тем облегчается, а с другой, возникает совсем другой выбор, который ранее перед нами не стоял – а стоит ли вообще куда-то ехать?

В этом случае, отвечая на вопрос, как может измениться наша жизнь, мы понимаем, что от этого выбора может зависеть здоровье и благополучие. Не только наше, но и близких. И это решение тут же переносится в разряд важных. Нам точно нужно собрать больше информации о текущей ситуации, взвесить все плюсы и минусы, оценить угрозы. И на это действительно стоит потратить время и ресурс драгоценной энергии. Возможно, необходимо будет обратиться к близким для совместного принятия решения или специалисту, который поможет вам сделать самый правильный выбор для вас в этой ситуации.

Итак, большую часть решений наш мозг принимает автоматически, опираясь на прошлый опыт, чтобы сэкономить энергию. В тех случаях, когда это невозможно (незнакомая ситуация или условия), запускается процесс сознательного выбора. Но не все новые ситуации являются настолько важными, чтобы уделять принятию решений большое количество времени и прилагать усилия. Достаточно определиться сразу, насколько ваш выбор важен в моменте, и на что он может повлиять впоследствии. Если важность высокая, то тогда действительно стоит подойти к принятию решения с чувством и расстановкой.

Желаю вам осознанности в принятии важных жизненных решений!

Автор: Анна Костина. Бизнес-коуч, организационный консультант.