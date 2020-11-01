Современная женщина, кто она? Баланс Мужского и Женского в характере современной женщины.

Современный мир полон гендерных стереотипов. Вопросы равенства полов в бизнесе, квотирование, устанавливаемое государствами многих развитых стран, поднимаются сегодня всё чаще. Женщины считаются полноправными членами общества, имеют свой бизнес, являются главами корпораций и как будто бы уже почти равны мужчинам. Но чего это стоило женщинам и удаётся ли им сохранить свою хрупкую женскую часть нетронутой, пройдя через такую борьбу?

Если оглянуться назад, пропустив первые шаги по борьбе за равенство полов, суфражисток и Цеткин, то мы увидим, что несмотря на всю смелость отдельных представительниц прекрасного пола, ярко предъявляющих себя миру, глобально сдвинуть имеющуюся парадигму все же не удавалось.

Как и всегда бывает в подобных обстоятельствах, на помощь пришел мир. А точнее война. Начиная с 1-й мировой, вследствие отбытия практически всего трудоспособного мужского населения на фронт, женщины были призваны к труду повсеместно и стали активно занимать мужские профессии. Это было лишь первым шагом. После окончания 2-й мировой, женщины хотя и выходили снова массово на рынок труда, занимались в основном женскими профессиями.

Таким образом, корпоративный мир 50-60х выглядел как обитель мужчин. Женщины в основном работали секретарями и упор был не на интеллект, а на внешнюю привлекательность. Разумеется, привлекательность была нужна для того, чтобы найти мужа и вести домохозяйственный образ жизни.

Несмотря на подобный укоренившийся стереотип, интеллект, трудоспособность и активная позиция женщин пробивались сквозь плотный слой корпоративного мира, ориентированного на мужчин, пробивая себе дорогу.

Яркой иллюстрацией иерархии бизнеса того времени является сериал «Безумцы». В нем можно увидеть сколько унижения, дискриминации и трудностей приходилось преодолевать женщине в попытке занять место среди мужчин в бизнесе.

Нужно ли говорить, что для того чтобы выдержать этот путь и не сдаться женщине нужно было обладать не только такими мужскими качествами как рациональное мышление, упорство, стойкий характер, умение выдерживать давление и стресс, но также и волей, чтобы терпеть бесконечную фрустрацию, через которую приходилось проходить, чтобы занять свое место. Кроме того, несмотря на часто унизительное положение нужно было не сдаваться, и пробовать снова и снова. Само по себе такое инициативное поведение с точки зрения психического является изначально мужским.

Согласно теории Фрейда мужские проявления это активность, инициирование, действие. Женское психическое же это — принятие, ожидание, пассивность.

Выходит, чтобы женщине быть успешной в мире мужчин, ей приходится, по сути, иметь мужские качества. Подобное утверждение культивируется уже несколько десятилетий.

И, если в США и Европейских странах, преимущественно патриархальных, женщинам нужно было еще вырастить броню, чтобы работать среди мужчин, то на постсоветском пространстве женщинам нужно было еще меньше, чтобы стать железной леди. Ведь наша культура во многом матриархальная. Образ сильной женщины культивировался сотнями лет, культура и общественные привычки пропитаны этим насквозь. Начиная со сказки о золотой рыбке и старухе, заканчивая стихотворением Некрасова с такими строчками:

В игре ее конный не словит, В беде — не сробеет, — спасет; Коня на скаку остановит, В горящую избу войдет!

Если вспомнить нашу советскую культуру воспитания, то и мальчиков и девочек воспитывали одинаково, во главу угла ставилась коллективная деятельность. Идеологическая догма, сформировавшаяся в противовес свергнутому имперскому патриархальному режиму, подразумевала уравнивание мужчин и женщин.

За годы в СССР сформировался образ женщины, которая равна мужчине и является ответственной за многое помимо семьи.

К сожалению, в баланс сил между мужчинами и женщинами также вносила вклад политика репрессий, вследствие которых мужское население уничтожалось, так же как и во время двух предыдущих войн.

Имея такое национальное наследие за спиной к 2000-м мы получаем образ современной Российской женщины, которая должна уметь и иметь все: в бизнесе она преуспела и детей родила и семьей руководит и выглядеть должна с иголочки. Женщина находится в постоянной гонке за образованием, карьерой, семьей, потому что так много стандартов, которым она должна соответствовать.

Характеристики такой женщины все больше походят на мужские: активность, инициативность, контроль и порядок.

Таким образом, современная женщина сталкивается с рядом противоречий. С одной стороны, если ты хочешь быть успешной в карьере, ты должна обладать мужскими качествами, активной жизненной позицией, ассертивностью, жёсткостью и т.д. С другой, вступление в брак и желание завести семью может приводить к необходимости занимать более пассивную позицию, особенно в декрете, становиться мягче, женственнее, быть в позиции принятия. Необходимость подобных изменений может приводить к внутреннему конфликту и личностному кризису.

Желание снизить свою тревогу приведет женщину в интернет и к книгам, где сейчас активно тиражируется масс-маркет психология и техники трансформации из знаменитой «ломовой лошади» в прекрасную кокетливую нимфу.

И вот женщина, исполненная решимости, учится быть пассивной легкой хохотушкой, носить юбку и крутиться с поварежкой возле готовящегося борща, чтобы наконец стать женственной и вдохновить своего мужчину на чудесные героические свершения.

Но, увы, мир работает не совсем так. Фрустрация не заставит себя долго ждать: вот и юбку уже надела и нижнее белье красивое есть, а чудо все еще не происходит.

Все потому что женственность это не только вопрос половой принадлежности и гардероба, но и прежде всего вопрос самоидентификации, начинающейся еще в детстве.

От природы наша психика бисексуальна, то есть мы имеем две части мужскую и женскую. Во время взросления мальчик или девочка выбирают с кем им идентифицироваться. И, если всё прошло хорошо, то по итогу девочка выберет идентификацию с мамой, а мальчик с папой. В какой-то момент взросления девочка начнет понимать, что она отличается от мальчиков, и тут мы столкнемся со скандальной теорией Фрейда о зависти женщин к пенису. Фрейд считал, что женщина пытается компенсировать отсутствие пениса путем интеллектуального развития и стремления к бесконечному «улучшения» себя.

Эта теория за время своего существования прошла сквозь массу критики и даже продолжатели дела Фрейда трансформировали ее в другие теоретические концепты, расширяя спектр фантазий полов касательно зависти по отношению друг к другу.

Тем не менее, стереотип о желании женщин конкурировать с мужчинами всё еще силен, не только благодаря теории Фрейда и его последователей, но также и вследствие постепенного обретения женщинами равноправия в мире бизнеса, проходившего точно также через борьбу и необходимость соответствия именно мужскому типу поведения.

Помимо этого на становление женщиной и формирование определенной жизненной позиции могут влиять и другие факторы. Иногда это выбор: быть как мама или не быть? Иногда это последствия принятых однажды маленькой девочкой решений, когда пришлось быстро повзрослеть и взять на себя ответственность за взрослых лишь бы мама и папа не грустили и могли справиться со своей жизнью. Если сюда добавить историю развития равноправия женщин, помноженную на особенности советского воспитания, то выйдет что только лишь надеть юбку не поможет. Или поможет?

Ответ мог бы быть да, в случае если все вышеперечисленное будет ложиться на внутренние изменения. В момент осознавания необходимости изменений на помощь может прийти психодинамический коучинг. Знакомство с собой для многих начинается далеко не в детстве, иногда уже в зрелом возрасте. Но от этого процесс знакомства не становится менее интересным.

Психоаналитически ориентированный коуч может стать проводником в мир внутренних изменений, помочь вам познакомиться с собой, примирить противоречия и улучшить качество жизни.

А вы уже знаете кто вы?

Автор: Мария Соловова. Психоаналитически ориентированный бизнес коуч и орг. консультант, Магистрант НИУ «ВШЭ».