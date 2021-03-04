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«Северный поток-2» может быть не достроен. Немецкий партнер проекта увидел риски
4 Марта 2021 211 0 Экономика
Российский трубопровод «Северный поток-2» может быть никогда не достроен из-за санкций США. Об этом своих инвесторов предупредила немецкая компания Uniper, выступающая партнером проекта «Газпрома» вместе с другими европейскими компаниями. По состоянию на ноябрь 2020 года Uniper вложила в трубопровод 700 млн евро из 10 млрд, в которые оценивается его строительство.
Риски для «Северного потока-2» сохраняются
- В финансовом отчете немецкая компания Uniper допустила, что «Северный поток-2» никогда не будет достроен. Поэтому инвесторы должны быть готовы к тому, что компания потеряет 700 млн долларов, которые она вложила в проект, пишет ТАСС со ссылкой на отчет компании за 2020 год.
- По мнению руководства компании, риски невозврата инвестиций сохраняются «в случае незавершения проекта». «Главным риском для завершения проекта являются действующие и потенциальные санкции США», – говорится в документе.
- Однако Uniper ссылается на дочернюю структуру «Газпрома», отвечающую за трубопровод – Nord Stream 2 AG, которая заверяет – проект будет завершен. Зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов говорил об этом на встрече с инвесторами в феврале 2021 года. Но конкретные сроки он называть не стал – они зависят от многих факторов, в том числе от погодных условий.
- Работы по строительству «Северного потока-2» были остановлены в декабре 2019 года, когда США ввели первые санкции против трубопровода и из проекта вышла швейцарская компания Allseas. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG своими силами начала прокладку труб и построила 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии. Сейчас укладка труб идет в водах Дании.
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- Компания Uniper, которая финансирует проект вместе с OMV, Wintershall Dea, Shell и Engie, «продолжает следить за ситуацией» и действует в «полном соответствии санкционным требованиям».
- До этого о завершении финансирования проекта сообщили Shell, OMV и Wintershall Dea. В Nord Stream 2 AG отметили, что «Северный поток-2» полностью обеспечен финансированием для завершения строительства и вводы в эксплуатацию.
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