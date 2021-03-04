«Северный поток-2» может быть не достроен. Немецкий партнер проекта увидел риски 211 0 Экономика

Российский трубопровод «Северный поток-2» может быть никогда не достроен из-за санкций США. Об этом своих инвесторов предупредила немецкая компания Uniper, выступающая партнером проекта «Газпрома» вместе с другими европейскими компаниями. По состоянию на ноябрь 2020 года Uniper вложила в трубопровод 700 млн евро из 10 млрд, в которые оценивается его строительство.