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«Северный поток-2» могла повредить неопознанная подлодка
1 Апреля 2021 277 0 Политика
Неопознанная подводная лодка появилась на удалении менее одной мили в зоне строительства «Северного потока-2» 28 марта. Она могла вывести из строя систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи «Фортуна» и привести к аварийному повреждению трубопровода. Об этом рассказал директор Nord Stream 2 AG Андрей Минин, передает ТАСС.
Вокруг «Северного потока-2» возросла активность военных кораблей
- Российский газопровод «Северный поток-2» готов на 95% и для его завершения осталось проложить 122 км труб по дну Балтийского моря. Компания-оператор строительства Nord Stream 2 AG (100%-ная «дочка» «Газпрома») приступила к финальной стадии работ. Однако резкое повышение активности военных кораблей и гражданских судов в районе работ осложняет процесс.
- По словам директор филиала Nord Stream 2 AG Андрея Минина, действия военных судов носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению газопровода. Строительство газопровода требует установления 1,5-мильной зоны безопасности. Никакие суда не должны заходить в эту зону, кроме тех, что участвуют в строительстве. Но это требование, действующее в отношении международного проекта, регулярно нарушается.
- Минин привел несколько примеров, когда судна и военные корабли иностранных государств мешали строительным работам. 28 марта в охранной зоне на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении. По словам Минина, якорные линии трубокладочной баржи «Фортуна» располагаются на расстоянии более одной мили. Поэтому подлодка могла «вывести из строя всю систему якорного позиционирования» и «привести к аварийному повреждению трубопровода».
- Еще один инцидент произошел 29 марта, когда маневры вокруг баржи совершал боевой корабль польских ВМС с тактическим номером 823. Сопровождать военный корабль параллельным курсом было вынуждено судно обеспечения «Спасатель Карев».
- Помимо этого военные самолеты совершают облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и близком расстоянии от трубоукладочной баржи. Так, например, регулярный облет «Фортуны» делает противолодочный самолет Польши PZL-Mielec M-28B1 Rbi.
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- Рыболовные суда также устраивают «опасные инциденты», входя в охранную зону работ. 22 февраля при трубоукладке к югу от датского острова Борнхольм рыболовное судно SWI-106 вошло в зону работ и навалилось на оттеснявшее его судно снабжения «Владислав Стрижев». При этом капитан судна не выходил на связь. «Если бы не решительные действия судна снабжения, удар пришелся бы по трубоукладочной барже», – заключил директор Nors Stream 2 AG. Точно такой же инцидент повторился 30 марта.
- По мнению Минина, речь идет о «явно спланированных и подготовленных провокациях, как с использованием рыболевцких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов». Их цель – препятствовать осуществлению экономического проекта.
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