Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 АПР, 20:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

01 АПР, 20:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Северный поток-2» могла повредить неопознанная подлодка

1 Апреля 2021 277 0 Политика

Неопознанная подводная лодка появилась на удалении менее одной мили в зоне строительства «Северного потока-2» 28 марта. Она могла вывести из строя систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи «Фортуна» и привести к аварийному повреждению трубопровода. Об этом рассказал директор Nord Stream 2 AG Андрей Минин, передает ТАСС.

Вокруг «Северного потока-2» возросла активность военных кораблей

  • Российский газопровод «Северный поток-2» готов на 95% и для его завершения осталось проложить 122 км труб по дну Балтийского моря. Компания-оператор строительства Nord Stream 2 AG (100%-ная «дочка» «Газпрома») приступила к финальной стадии работ. Однако резкое повышение активности военных кораблей и гражданских судов в районе работ осложняет процесс.
  • По словам директор филиала Nord Stream 2 AG Андрея Минина, действия военных судов носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению газопровода. Строительство газопровода требует установления 1,5-мильной зоны безопасности. Никакие суда не должны заходить в эту зону, кроме тех, что участвуют в строительстве. Но это требование, действующее в отношении международного проекта, регулярно нарушается.
  • Минин привел несколько примеров, когда судна и военные корабли иностранных государств мешали строительным работам. 28 марта в охранной зоне на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении. По словам Минина, якорные линии трубокладочной баржи «Фортуна» располагаются на расстоянии более одной мили. Поэтому подлодка могла «вывести из строя всю систему якорного позиционирования» и «привести к аварийному повреждению трубопровода».
  • Еще один инцидент произошел 29 марта, когда маневры вокруг баржи совершал боевой корабль польских ВМС с тактическим номером 823. Сопровождать военный корабль параллельным курсом было вынуждено судно обеспечения «Спасатель Карев».
  • Помимо этого военные самолеты совершают облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и близком расстоянии от трубоукладочной баржи. Так, например, регулярный облет «Фортуны» делает противолодочный самолет Польши PZL-Mielec M-28B1 Rbi.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Рыболовные суда также устраивают «опасные инциденты», входя в охранную зону работ. 22 февраля при трубоукладке к югу от датского острова Борнхольм рыболовное судно SWI-106 вошло в зону работ и навалилось на оттеснявшее его судно снабжения «Владислав Стрижев». При этом капитан судна не выходил на связь. «Если бы не решительные действия судна снабжения, удар пришелся бы по трубоукладочной барже», – заключил директор Nors Stream 2 AG. Точно такой же инцидент повторился 30 марта.
  • По мнению Минина, речь идет о «явно спланированных и подготовленных провокациях, как с использованием рыболевцких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов». Их цель – препятствовать осуществлению экономического проекта.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Эксперты выявили падение доходов россиян на 24%

Эксперты выявили падение доходов россиян на 24%
Экономика 2

Должников разрешили выселять из квартир с 1 апреля

Должников разрешили выселять из квартир с 1 апреля
Экономика

Сахар перестали поставлять в магазины из-за заморозки цен

Сахар перестали поставлять в магазины из-за заморозки цен
Экономика

Депутаты отказались отвечать перед избирателями. Идею Володина назвали «странной»

Депутаты отказались отвечать перед избирателями. Идею Володина назвали «странной»
Политика 1

Узнай, страна!

Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области

Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области

В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию

В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию

Новости дня

19:06 Онищенко: Россия не должна отказываться от ношения масок Онищенко: Россия не должна отказываться от ношения масок
Власти России назвали "справедливую" цену на бензин
Власти России назвали "справедливую" цену на бензин
15:40 В районе строительства СП-2 заметили военные корабли В районе строительства СП-2 заметили военные корабли
15:04 Газовый проект "Северный поток-2" готов на 95% Газовый проект "Северный поток-2" готов на 95%
13:28 В ТПП РФ обсудили развитие туризма на Дальнем Востоке В ТПП РФ обсудили развитие туризма на Дальнем Востоке
12:20 Производители ответили на сообщения о перебоях с поставками сахара Производители ответили на сообщения о перебоях с поставками сахара
11:25 В РФ диагностировали 9169 новых случаев COVID-19 В РФ диагностировали 9169 новых случаев COVID-19
СФ одобрил закон об обнулении президентских сроков
СФ одобрил закон об обнулении президентских сроков
11:07 США обсудили с РФ сообщения о российских войсках у границ Украины США обсудили с РФ сообщения о российских войсках у границ Украины

Узнай, страна!

17:55 Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
31 МАР, 21:22 В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию
31 МАР, 20:44 Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области
31 МАР, 19:06 Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации
30 МАР, 22:12 В Томской области появился новый коровник В Томской области появился новый коровник
30 МАР, 20:53 В Якутии открылось новое производство пластиковых окон В Якутии открылось новое производство пластиковых окон
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
29 МАР, 21:14 НАО присоединится к крупному международному проекту Arctic Connect НАО присоединится к крупному международному проекту Arctic Connect
29 МАР, 18:20 Новый комплекс по производству и переработке молока открылся в Северной Осетии Новый комплекс по производству и переработке молока открылся в Северной Осетии
29 МАР, 17:14 Крупнейшее в России производство синтетических перчаток запустили в Самарской области Крупнейшее в России производство синтетических перчаток запустили в Самарской области
26 МАР, 17:53 Эксперты ТПП РФ обсудили правовые и экономические отношения в сфере ЖКХ Эксперты ТПП РФ обсудили правовые и экономические отношения в сфере ЖКХ
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter