«Северный поток-2» могла повредить неопознанная подлодка 277 0 Политика

Неопознанная подводная лодка появилась на удалении менее одной мили в зоне строительства «Северного потока-2» 28 марта. Она могла вывести из строя систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи «Фортуна» и привести к аварийному повреждению трубопровода. Об этом рассказал директор Nord Stream 2 AG Андрей Минин, передает ТАСС.