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«Северного потока-2» не будет. «Газпром» просит Украину о поставках
30 Октября 2020 317 0 Экономика
Российская монополия попросила Украину увеличить транзит газа в Европу в следующем году. По текущему договору, который «Газпром» и «Нафтогаз» подписали в прошлом декабре, российская сторона забронировала мощности на 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров в год до 2024-го. Монополия рассчитывала, что с 2021 года она начнет поставлять газ по газопроводу «Северный поток-2», но проект срывается и может быть незавершен в ближайшем будущем.
Теперь Россия заплатит по двойному тарифу
- В ходе визита в США глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал о просьбе «Газпрома» увеличить транзит газа через Украину в 2021 году до показателей текущего года – 65 млрд кубометров. До этого российская сторона предполагала прокачать через украинскую газотранспортную систему всего 40 млрд кубометров.
- По словам главы «Нафтогаза», просьба «Газпрома» связана с санкциями США против газопровода «Северный поток-2». Они были введены в декабре 2019 года, когда Россия и Украина сели за стол переговоров и подписали действующий контракт на транзит газа. В планы российской монополии входил запуск нового газопровода в 2021 году. В связи с этим поставки через Украину оценивались в 40 млрд кубометров с 2021 по 2024 годы.
- Но санкции США сделали свое дело – несмотря на подготовку к завершению строительства оставшихся 160 км газопровода силами «Академика Черского», введение в эксплуатацию проекта находится под вопросом. В какие сроки может быть завершен проект – неизвестно.
- В 2020 году экспорта газа в Европу из-за пандемии снизился на 30%. Из зарезервированных и оплаченных 65 млрд кубометров, которые «Газпром» должен был прокачать через Украину, получится прокачать не более 80%. Так, например, в первом полугодии российская монополия использовала только 77% забронированных мощностей, хотя оплатила все 100%. Таким образом, Россия потеряет деньги на украинском транзите.
- Однако это еще не все финансовые потери – дополнительные мощности сверх контракта в 2021 году придется оплатить по повышенному тарифу. По словам главы «Нафтогаза», чем дольше «Северный поток-2» будет оставаться незавершенным, тем больше Украина сможет получать выгоду от своего транзитного положения.
- «Газпром» еще летом понял, что выбивается из графика по завершению «Северного потока-2» и постарался застраховать себя от будущих проблем с экспортом газа. «Академик Черский» в это время проходил необходимую модернизацию и готовился к продолжению строительства.
- Если верить последним новостям, единственный российский трубоукладчик вышел из порта Калининграда, где он тестировал установленные на него системы, и отправился в сторону датского острова Борнхольм. Рядом с этим островом как раз и располагается недостроенный участок «Северного потока-2». Но, независимо от его успеха в деле строительства, России придется переплатить за транзит газа в 2021 году.
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