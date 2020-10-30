Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
30 ОКТ, 20:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

30 ОКТ, 20:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Северного потока-2» не будет. «Газпром» просит Украину о поставках

30 Октября 2020 317 0 Экономика
«Северного потока-2» не будет. «Газпром» просит Украину о поставках

Российская монополия попросила Украину увеличить транзит газа в Европу в следующем году. По текущему договору, который «Газпром» и «Нафтогаз» подписали в прошлом декабре, российская сторона забронировала мощности на 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров в год до 2024-го. Монополия рассчитывала, что с 2021 года она начнет поставлять газ по газопроводу «Северный поток-2», но проект срывается и может быть незавершен в ближайшем будущем.

Теперь Россия заплатит по двойному тарифу

  • В ходе визита в США глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал о просьбе «Газпрома» увеличить транзит газа через Украину в 2021 году до показателей текущего года – 65 млрд кубометров. До этого российская сторона предполагала прокачать через украинскую газотранспортную систему всего 40 млрд кубометров.
  • По словам главы «Нафтогаза», просьба «Газпрома» связана с санкциями США против газопровода «Северный поток-2». Они были введены в декабре 2019 года, когда Россия и Украина сели за стол переговоров и подписали действующий контракт на транзит газа. В планы российской монополии входил запуск нового газопровода в 2021 году. В связи с этим поставки через Украину оценивались в 40 млрд кубометров с 2021 по 2024 годы.
  • Но санкции США сделали свое дело – несмотря на подготовку к завершению строительства оставшихся 160 км газопровода силами «Академика Черского», введение в эксплуатацию проекта находится под вопросом. В какие сроки может быть завершен проект – неизвестно.
  • В 2020 году экспорта газа в Европу из-за пандемии снизился на 30%. Из зарезервированных и оплаченных 65 млрд кубометров, которые «Газпром» должен был прокачать через Украину, получится прокачать не более 80%. Так, например, в первом полугодии российская монополия использовала только 77% забронированных мощностей, хотя оплатила все 100%. Таким образом, Россия потеряет деньги на украинском транзите.
  • Однако это еще не все финансовые потери – дополнительные мощности сверх контракта в 2021 году придется оплатить по повышенному тарифу. По словам главы «Нафтогаза», чем дольше «Северный поток-2» будет оставаться незавершенным, тем больше Украина сможет получать выгоду от своего транзитного положения.
  • «Газпром» еще летом понял, что выбивается из графика по завершению «Северного потока-2» и постарался застраховать себя от будущих проблем с экспортом газа. «Академик Черский» в это время проходил необходимую модернизацию и готовился к продолжению строительства.
  • Если верить последним новостям, единственный российский трубоукладчик вышел из порта Калининграда, где он тестировал установленные на него системы, и отправился в сторону датского острова Борнхольм. Рядом с этим островом как раз и располагается недостроенный участок «Северного потока-2». Но, независимо от его успеха в деле строительства, России придется переплатить за транзит газа в 2021 году.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Денег больше нет. Банки потратили все, что для них напечатал Центробанк

Денег больше нет. Банки потратили все, что для них напечатал Центробанк
Экономика

Зарплаты россиян рухнули рекордно. Но только не в госсекторе

Зарплаты россиян рухнули рекордно. Но только не в госсекторе
Экономика

Минфин пошел против Путина. Он спорит с ним от силовиков до Конституции

Минфин пошел против Путина. Он спорит с ним от силовиков до Конституции
Политика

Россияне заглотили наживку. Власти повысят НДФЛ до 15% для всех

Россияне заглотили наживку. Власти повысят НДФЛ до 15% для всех
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах?

ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах?

Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив»

Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив»

Новости дня

17:28 ЕС грозит Венгрии мерами из-за покупки российской вакцины ЕС грозит Венгрии мерами из-за покупки российской вакцины
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:39 Роскомнадзор: публикации материалов, оскорбляющих верующих, недопустимы Роскомнадзор: публикации материалов, оскорбляющих верующих, недопустимы
15:59 Кремль назвал условие ввода российских миротворцев в Карабах Кремль назвал условие ввода российских миротворцев в Карабах
15:40 ЕС не будет использовать российские вакцины от коронавируса ЕС не будет использовать российские вакцины от коронавируса
14:56 В Кремле признали нехватку медицинских работников В Кремле признали нехватку медицинских работников
12:50 Москвичей через месяц начнут вакцинировать от COVID-19 Москвичей через месяц начнут вакцинировать от COVID-19
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10:59 Российские врачи впервые выявили свыше 18 тыс. новых случаев COVID-19 Российские врачи впервые выявили свыше 18 тыс. новых случаев COVID-19

Узнай, страна!

18:39 ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах? ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
16:57 Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив» Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив»
16:36 Крупнейший распределительный центр на 1 млн грузовых единиц открыли в Ленинградской области Крупнейший распределительный центр на 1 млн грузовых единиц открыли в Ленинградской области
16:22 Впервые в РФ запущена абсолютно независимая от зарубежных комплектующих ТЭС в Ярославской области Впервые в РФ запущена абсолютно независимая от зарубежных комплектующих ТЭС в Ярославской области
29 ОКТ, 18:05 Запущена первая очередь строящегося под Тулой тепличного комплекса общей стоимостью 25 млрд рублей Запущена первая очередь строящегося под Тулой тепличного комплекса общей стоимостью 25 млрд рублей
29 ОКТ, 17:42 В строящемся Тобольском аэропорту вбили первую сваю в основание нового пассажирского терминала В строящемся Тобольском аэропорту вбили первую сваю в основание нового пассажирского терминала
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
29 ОКТ, 16:59 Самый северный мост через Енисей начали строить на золотодобывающей территории Красноярского края Самый северный мост через Енисей начали строить на золотодобывающей территории Красноярского края
28 ОКТ, 17:29 Современный рыборазводный завод за 1,5 млрд рублей начинают строить на Колыме Современный рыборазводный завод за 1,5 млрд рублей начинают строить на Колыме
28 ОКТ, 16:33 Ростовская беспилотная сельхозтехника признана лучшей в мире Ростовская беспилотная сельхозтехника признана лучшей в мире
28 ОКТ, 15:54 Новый лечебно-оздоровительный комплекс открыли на территории «Грозненского моря» в Чечне Новый лечебно-оздоровительный комплекс открыли на территории «Грозненского моря» в Чечне
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter