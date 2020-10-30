«Северного потока-2» не будет. «Газпром» просит Украину о поставках 317 0 Экономика

Российская монополия попросила Украину увеличить транзит газа в Европу в следующем году. По текущему договору, который «Газпром» и «Нафтогаз» подписали в прошлом декабре, российская сторона забронировала мощности на 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров в год до 2024-го. Монополия рассчитывала, что с 2021 года она начнет поставлять газ по газопроводу «Северный поток-2», но проект срывается и может быть незавершен в ближайшем будущем.