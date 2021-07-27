Сберегательная модель Набиуллиной не работает: Деньги россиян горят на счетах, а банки делают сверхприбыль 1088 5 Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки тем, что регулятор стремится сделать более привлекательными для россиян сбережения. Сейчас россияне забирают деньги со счетов в банках и пускают их на потребление, что дополнительно разгоняет инфляцию. Однако пока у ЦБ и Набиуллиной ничего не выходит: ключевая ставка выросла с марта на 2,25 процентных пункта и сравнялась с инфляцией в 6,5%, но средняя ставка в топ-10 банках по-прежнему не превышает 5,3%. Из-за этого деньги на счетах россиян «съедает» инфляция, а сверхприбыль банковского сектора растет. В июне вкладчики вынесли еще 151 млрд руб. с рублевых депозитов.