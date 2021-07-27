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Сберегательная модель Набиуллиной не работает: Деньги россиян горят на счетах, а банки делают сверхприбыль

27 Июля 2021 1088 5 Экономика
Сберегательная модель Набиуллиной не работает: Деньги россиян горят на счетах, а банки делают сверхприбыль

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки тем, что регулятор стремится сделать более привлекательными для россиян сбережения. Сейчас россияне забирают деньги со счетов в банках и пускают их на потребление, что дополнительно разгоняет инфляцию. Однако пока у ЦБ и Набиуллиной ничего не выходит: ключевая ставка выросла с марта на 2,25 процентных пункта и сравнялась с инфляцией в 6,5%, но средняя ставка в топ-10 банках по-прежнему не превышает 5,3%. Из-за этого деньги на счетах россиян «съедает» инфляция, а сверхприбыль банковского сектора растет. В июне вкладчики вынесли еще 151 млрд руб. с рублевых депозитов.

При таких ставках сберегать не получается

  • Ровно год назад, в июле 2020 года, когда глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о снижении ключевой ставки до 4,25% годовых, стало понятно – дешевые деньги для восстановления экономики будут взяты из сбережений россиян в банках.
  • Удар по вкладам, который нанесла Набиуллина снижением ставки до исторического минимума, привел к тому, что россияне последний год активно забирают деньги из банков. В 2020 году со вкладов ушло 1,63 трлн руб., но зато выросли текущие счета – на 3,327 трлн руб. (именно с них деньги уходят на потребление). Однако в первом полугодии 2021 года вклады сократились еще на 867 млрд руб., а текущие счета пополнились всего на 502 млрд руб.
  • Это привело к падению уровня сбережений россиян в банках на 365 млрд руб., до 25,667 трлн, следует из статистики ЦБ. Из этой суммы 15,766 трлн руб. – минимум с июля 2017 года – все еще приходятся на вклады. Но объем средств населения на депозитах тает – в июне россияне уменьшили эту сумму еще на 151 млрд руб.
  • На последней пресс-конференции Набиуллина рассказала, что повысить ключевую ставку до 6,5% ЦБ решил для того, чтобы увеличить привлекательность банковских вкладов для россиян и противопоставить сберегательную модель росту потребления, который ведет к разгону инфляции. Однако даже с учетом повышение ставки до 6,5% ЦБ довел ее до нейтрального уровня – то есть она стала равна накопленной за год инфляции (6,5%).
  • Чтобы россияне начали сберегать, а их сбережения не сгорали в огне инфляции, ставки по депозитам в банках должны быть выше уровня роста цен в экономике. Но этого не происходит: при официальной инфляции в 6,5% топ-10 банков дают не более 5,3%. Другими словами, вклады приносят убытки россиянам в реальном выражении.
  • Зато банки делают сверхприбыли на этом. Тогда как ЦБ поднял ставку на 2,25 процентного пункта с марта, банки подняли свои ставки лишь на 1,1 п.п. Это позволило им заработать рекордную прибыль в первом полугодии – 1,2 трлн руб. Чистый процентный доход (разница между ставками по депозитам и кредитам) вырос на 227 млрд руб., до 1,927 трлн.

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  • Для спасения сбережений россияне вкладывают их в недвижимость, фондовый рынок и валюту. В июне россияне разжились 1,1 млрд долларов, а общий запас валюты у россиян составил 92,7 млрд долларов в безналичной форме. Центробанк, оценивая ситуацию, пишет: «В случае роста депозитных ставок можно ожидать притока средств населения на срочные вклады». Однако пока сберегательная модель, о которой говорит Набиуллина, не работает: россияне оплачивают своими сбережениями сверхприбыль банков.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
11:17 0 0
И.И..:

стабильность экономического развития страны - это неизменность денежной массы, что, в свою очередь, обеспечивает стабильность денежной системы. отсутствие стабильности в РФ под мудрым руководством, есть обратные процессы для страны и населения.

И
11:05 2 0
И.И..:

совершенно очевидно, что никто с инфляцией бороться не собирается, ибо экономика РФ-сырьевая, а вся супердержавность-вымышленная...

И
10:45 0 0
И.И..:

потому не надо быть наивными и замышлять приумножение собственного, ибо за вами наблюдают те, кто заберет это новыми налогами, штрафами и повышением цен. РФ - это прежде всего нужда и отсутствие какой либо стабильности с бесконечным враньем и нищим населением.

И
10:41 0 0
И.И..:

деньги россиян-есть неисчерпаемый источник дохода банковского сектора, через предоставляемые услуги электронных карт. это в свою очередь является доходом государства через налоги.население и сырье- есть постоянный источник дохода госмонополии. что бы что то откладывать, нужно хорошо получать. дается такое не многим. потому такой проблемы у большинства нет, как нет головной боли у государства о том, как же приумножить состояние россиян)))

И
10:32 0 0
И.И..:

деньги россиян не могут разогнать инфляцию, т.к. находятся итак в общей денежной массе.любая инфляция может быть в кратчайшие сроки погашена, путем изъятия пустых и напечатанных рублей. отсутствие "лишних" дензнаков тут же приведет к дефициту бюджета. до самих денег россиян и что с ними будет-нет никому ни какого дела.

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