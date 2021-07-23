Набиуллина решила «погасить» рост цен. С брошью в виде тучи она объявила о повышении ставки 439 1 Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина вышла объявить о самом резком повышении ключевой ставки с 2014 года – на 1 процентный пункт, до 6,5% – с брошью в виде тучи и каплями дождя. Наблюдатели увидели в новом украшении главы регулятора намек на «погашение» «пожара» инфляции, который охватил Россию.