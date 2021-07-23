Набиуллина решила «погасить» рост цен. С брошью в виде тучи она объявила о повышении ставки
23 Июля 2021 439 1 Экономика
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина вышла объявить о самом резком повышении ключевой ставки с 2014 года – на 1 процентный пункт, до 6,5% – с брошью в виде тучи и каплями дождя. Наблюдатели увидели в новом украшении главы регулятора намек на «погашение» «пожара» инфляции, который охватил Россию.
Центробанк переходит в пожарный режим
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров 23 июля пояснила, почему регулятору пришлось повысить ставку сразу с 5,5% до 6,5% годовых. По ее словам, рассматривалось три варианта увеличения ставки – до 6%, 6,25% и 6,5%. Был выбран самый жесткий вариант, поскольку инфляция на 19 июля составила 6,5% – максимальное значение за пять лет.
- С июля 2020 года, когда ставка опустилась до 4,25%, она по сути находилась в отрицательной области – была ниже инфляции. ЦБ снижал ставку, чтобы помочь экономике восстановиться после удара пандемии. Через год регулятор считает, что экономика уже восстановилась до докризисного уровня, а по итогам года вырастет на 3,5-4,5% ВВП.
- Повышение ставки до 6,5% может быть последним в этом году, но это маловероятно, пояснила Набиуллина. Инфляция под конец года составит 5,7-6,2%, а инфляционные ожидания россиян, скорее всего, останутся на высоком уровне. Поэтому ЦБ еще может поднять ставку на осенних заседаниях.
- Чтобы бороться с инфляционными ожиданиями россиян, Набиуллина хочет сделать более привлекательными сбережения. Чем выше ставка ЦБ, тем выше ставки по депозитам в банках. Более того, ключевая ставка повышает ставки по кредитам. Набиуллина видит на рынке потребкредитов «признаки начинающегося перегрева». Поэтому регулятор дополнительно повысит коэффициент рисков для банков в целях охлаждения розничного кредитования. Это же поможет сбить спрос, который сегодня в условиях ограниченного предложения толкает цены вверх.
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- ЦБ повысил ключевую ставку на 2,25 процентных пункта с марта, и будет рассматривать целесообразность дальнейшего повышения 10 сентября. Долгосрочная цель регулятора – инфляция в 4%. В ближайшем будущем Набиуллина прогнозирует ставку в 6-7%, а достижение нейтральной инфляции – не раньше 2022 года. Текущий рост цен, объяснила глава ЦБ, оказался не временным, а устойчивым явлением. Инфляция может перестать расти, однако только при одном условии – если инфляционные ожидания россиян будут «заякорены». Пока Набиуллина этого не наблюдает, но ожидает, что повышение ставки в конечном итоге приведет к перелому сложившейся ситуации.
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Если цб повышает ставку банкам то банки повышают ставку процентов по кредиту ЦБ дает 6,5% а банки кредитуют под 25%...Экономика с таким кредитованием замедляется а лапша по тв усиливается...