ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
23 ИЮЛ, 21:28 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

23 ИЮЛ, 21:28 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+
﻿

Набиуллина решила «погасить» рост цен. С брошью в виде тучи она объявила о повышении ставки

23 Июля 2021 439 1 Экономика
Набиуллина решила «погасить» рост цен. С брошью в виде тучи она объявила о повышении ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина вышла объявить о самом резком повышении ключевой ставки с 2014 года – на 1 процентный пункт, до 6,5% – с брошью в виде тучи и каплями дождя. Наблюдатели увидели в новом украшении главы регулятора намек на «погашение» «пожара» инфляции, который охватил Россию.

Центробанк переходит в пожарный режим

  • Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров 23 июля пояснила, почему регулятору пришлось повысить ставку сразу с 5,5% до 6,5% годовых. По ее словам, рассматривалось три варианта увеличения ставки – до 6%, 6,25% и 6,5%. Был выбран самый жесткий вариант, поскольку инфляция на 19 июля составила 6,5% – максимальное значение за пять лет.
  • С июля 2020 года, когда ставка опустилась до 4,25%, она по сути находилась в отрицательной области – была ниже инфляции. ЦБ снижал ставку, чтобы помочь экономике восстановиться после удара пандемии. Через год регулятор считает, что экономика уже восстановилась до докризисного уровня, а по итогам года вырастет на 3,5-4,5% ВВП.
  • Повышение ставки до 6,5% может быть последним в этом году, но это маловероятно, пояснила Набиуллина. Инфляция под конец года составит 5,7-6,2%, а инфляционные ожидания россиян, скорее всего, останутся на высоком уровне. Поэтому ЦБ еще может поднять ставку на осенних заседаниях.
  • Чтобы бороться с инфляционными ожиданиями россиян, Набиуллина хочет сделать более привлекательными сбережения. Чем выше ставка ЦБ, тем выше ставки по депозитам в банках. Более того, ключевая ставка повышает ставки по кредитам. Набиуллина видит на рынке потребкредитов «признаки начинающегося перегрева». Поэтому регулятор дополнительно повысит коэффициент рисков для банков в целях охлаждения розничного кредитования. Это же поможет сбить спрос, который сегодня в условиях ограниченного предложения толкает цены вверх.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • ЦБ повысил ключевую ставку на 2,25 процентных пункта с марта, и будет рассматривать целесообразность дальнейшего повышения 10 сентября. Долгосрочная цель регулятора – инфляция в 4%. В ближайшем будущем Набиуллина прогнозирует ставку в 6-7%, а достижение нейтральной инфляции – не раньше 2022 года. Текущий рост цен, объяснила глава ЦБ, оказался не временным, а устойчивым явлением. Инфляция может перестать расти, однако только при одном условии – если инфляционные ожидания россиян будут «заякорены». Пока Набиуллина этого не наблюдает, но ожидает, что повышение ставки в конечном итоге приведет к перелому сложившейся ситуации.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
5
19:05 1 0
54654:

Если цб повышает ставку банкам то банки повышают ставку процентов по кредиту ЦБ дает 6,5% а банки кредитуют под 25%...Экономика с таким кредитованием замедляется а лапша по тв усиливается...

Статьи

Крупнейшую железнодорожную магистраль в мире парализовало. Транссиб встал из-за одного моста

Крупнейшую железнодорожную магистраль в мире парализовало. Транссиб встал из-за одного моста
События и факты 1

Долги россиян за ЖКХ готовятся передать коллекторам

Долги россиян за ЖКХ готовятся передать коллекторам
Экономика

«Подарок для Путина на миллиарды долларов за счет США». Байдена обвинили в капитуляции перед Путиным

«Подарок для Путина на миллиарды долларов за счет США». Байдена обвинили в капитуляции перед Путиным
Политика 1

Россия договорилась платить пенсии мигрантам из Таджикистана

Россия договорилась платить пенсии мигрантам из Таджикистана
Экономика 8

Узнай, страна!

В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей

В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей

«Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС

«Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС

Новости дня

16:40 Новейший беспилотник ZALA VTOL представили на МАКС-2021 Новейший беспилотник ZALA VTOL представили на МАКС-2021
Сотрудники больницы под Брянском попали под следствие за уничтожение вакцины от COVID-19
Сотрудники больницы под Брянском попали под следствие за уничтожение вакцины от COVID-19
16:09 Карты «Мир» с 2022 года начнут принимать банки и магазины Белоруссии Карты «Мир» с 2022 года начнут принимать банки и магазины Белоруссии
15:37 Мурашко: работа над созданием вакцин от COVID-19 продолжается Мурашко: работа над созданием вакцин от COVID-19 продолжается
15:03 Кремль обещал прочитать: Статья журналиста Сафронова о госизмене пропала с сайта «Ведомостей» Кремль обещал прочитать: Статья журналиста Сафронова о госизмене пропала с сайта «Ведомостей»
14:51 Банк России повысил прогноз инфляции на 2021 год Банк России повысил прогноз инфляции на 2021 год
13:56 Впервые с 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – до 6,5% Впервые с 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – до 6,5%
Крупнейшую железнодорожную магистраль в мире парализовало. Транссиб встал из-за одного моста
Крупнейшую железнодорожную магистраль в мире парализовало. Транссиб встал из-за одного моста
13:34 Кремль: увеличение транзита газа через Украину является коммерческой темой Кремль: увеличение транзита газа через Украину является коммерческой темой

Узнай, страна!

20:48 В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей
Путина об этом просят уже год: Власти могут вернуть индексацию работающим пенсионерам с 2022 года
Путина об этом просят уже год: Власти могут вернуть индексацию работающим пенсионерам с 2022 года
18:33 «Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС «Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС
17:49 В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы
12:07 Третий день работы МАКС Третий день работы МАКС
22 ИЮЛ, 23:24 В Якутии ввели в эксплуатацию станции первой частной сети связи pLTE на газовом месторождении ЯТЭК В Якутии ввели в эксплуатацию станции первой частной сети связи pLTE на газовом месторождении ЯТЭК
22 ИЮЛ, 22:53 В Тверской области появились первые резиденты инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» В Тверской области появились первые резиденты инновационно-промышленного парка «Боровлево-3»
Долги россиян за ЖКХ готовятся передать коллекторам
Долги россиян за ЖКХ готовятся передать коллекторам
22 ИЮЛ, 16:59 В Москве запустили производство меток радиочастотной идентификации для маркировки металла и стекла В Москве запустили производство меток радиочастотной идентификации для маркировки металла и стекла
22 ИЮЛ, 10:17 Второй день работы МАКС Второй день работы МАКС
21 ИЮЛ, 23:44 В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники
21 ИЮЛ, 20:56 В Республике Крым модернизировали производство соды В Республике Крым модернизировали производство соды
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter