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Рост цен превысил «болевой порог» Набиуллиной. ЦБ готовится резко повысить ставку

25 Июня 2021 260 1 Экономика
Рост цен превысил «болевой порог» Набиуллиной. ЦБ готовится резко повысить ставку

Последние данные по инфляции не утешают – с начала июня цены выросли в среднем на 0,4%, а за год – на 6,21%. Четыре недели подряд показатель превышает 6% – «болевой порог» Центробанка, по мнению аналитиков Morgan Stanley. Это обстоятельство подтолкнет главу ЦБ Эльвиру Набиуллину перейти к жесткой денежно-кредитной политике. По мнению аналитиков Райффайзенбанка, в текущих котировках уже заложено повышение ставки с 5,5% до 6,75% годовых.

Ключевая ставка пойдет резко вверх

  • Российские банки ожидают резкого повышения ключевой ставки на заседании ЦБ в июле. С 5,5% она может вырасти до 6,75%, пишет Finanz со ссылкой на обзор аналитиков Райффайзенбанка. Еще две недели назад рынок ждал повышение ставки максимум до 6,5% и надеялся на 6,25%. Но с начала июня цены выросли на 0,4%, а за год – на 6,21%.
  • Рынок продовольствия бьет рекорды по росту цен: морковь подорожала на 124% за год, лук – на 41%, картофель – на 94%, капуста – на 75%, мясо курицы – на 15%. Но общая инфляция («средняя температура по больнице») держится на уровне чуть выше 6%. Однако это, по мнению аналитиков Morgan Stanley, «болевой порог» для ЦБ.
  • Если инфляция закрепится выше 6%, а она, по всей видимости, вырастет до 6,4% к началу июля, то она вряд ли опустится ниже 6% до четвертого квартала. Более того, как отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов, если считать инфляция по среднему росту цен месяц к месяцу, то она уже выше 8% в годовом выражении. Это означает, что ЦБ пора резко повышать ключевую ставку, которая остается отрицательной (т.е. находится ниже уровня инфляции).
  • Набиуллина на последних трех заседаниях совета директоров ЦБ подняла ключевую ставку на 1,25%, но это не помогло затормозить рост цен. Каждый раз повышенная ключевая ставка оказывалась ниже инфляции. Из-за этого кредиты оставались привлекательными, а россияне продолжали забирать деньги из банков. Заемные средства и деньги с депозитов пошли на потребление, что и помогло еще сильнее разогнать рост цен.
  • Долги россиян с начала года выросли на 2,154 трлн руб., а из банков граждане забрали 447 млрд руб. Банки прощаются с деньгами россиян из-за низких ставок, которые упали после снижения ключевой ставки ниже инфляции. Сейчас в топ-10 банков средняя ставка 5,1% годовых – на 1,3% ниже инфляции. То есть средства россиян в банках просто сгорают.

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  • В июле ЦБ может повысить ключевую ставку до 6,5-6,75%, чтобы охладить рынок кредитования и сделать депозиты более привлекательными. Кроме этого открытие выездного туризма может оттянуть часть денег за рубеж, что позволит снизить потребительскую активность на внутреннем рынке и удержать цены. Однако во многом инфляция будет зависеть от мировых цен на сырье и будущего урожая. Если пандемия выйдет из-под контроля, Центробанк ключевой ставкой повлиять на ситуацию не сможет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
20:15 0 0
И.И..:

повышение % ставки ЦБ на 1,5-2,5% не способно обеспечить отток излишней денежной массы ни в короткий, ни в отдаленный период и это при условии отключенного печатного станка. если печатать деньги не прекратят, рассуждать о какой то процентной ставке не имеет никакого смысла.

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