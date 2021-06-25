Рост цен превысил «болевой порог» Набиуллиной. ЦБ готовится резко повысить ставку 260 1 Экономика

Последние данные по инфляции не утешают – с начала июня цены выросли в среднем на 0,4%, а за год – на 6,21%. Четыре недели подряд показатель превышает 6% – «болевой порог» Центробанка, по мнению аналитиков Morgan Stanley. Это обстоятельство подтолкнет главу ЦБ Эльвиру Набиуллину перейти к жесткой денежно-кредитной политике. По мнению аналитиков Райффайзенбанка, в текущих котировках уже заложено повышение ставки с 5,5% до 6,75% годовых.