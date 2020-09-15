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Россияне перестали считать страну «великой державой»

15 Сентября 2020 181 1 Политика
Россияне перестали считать страну «великой державой»

Большинство россиян перестало считать Россию «великой державой». Все большое количество граждан считает, что стране следует стать одной из 10-15 развитых и влиятельных экономик мира. Число тех, кто призывает не развязывать конфликты с другими государствами и меньше тратить на вооружение на сегодня больше, чем тех, кто считает приоритетом отстаивание своих интересов и крепление обороноспособности. В своем последнем исследовании ВЦИОМ зафиксировал конец «крымского консенсуса», управлявшего умами граждан России с 2014 года.

Нарастающая смена настроений

  • В сентябре 2020 года, на шестой год после присоединения Крыма и начала великодержавной пропаганды, большинство россиян разочаровалось в несоответствии оголтелой государственной пропаганды и реальности. Постепенное отрезвление от головокружительных успехов начало происходить с россиянами в 2017 году и к 2020 году доля разуверившихся в величии страны резко выросла.
  • В сентябре 2020 года «великой державой» Россию назвали 37% опрошенных граждан. Однако еще в 2017-м число считающих так составляло 57% россиян. Падение на 20% за три года отражает глубокий экономический кризис, который продолжается с 2014 года и лишь был усилен пандемией коронавируса. Если среди не верящих в статус России как «великой державы» 35% опрошенных два года назад допускали, что страна станет таковой через 15-20 лет, то в 2020 году доля оптимистов снизилась до 26%.
  • До присоединения Крыма и начала пропаганды россияне не особо задумывались о великодержавии. Геополитический успех, с точки зрения многих граждан, вдохнул жизнь в эту идею, которую на пике, в 2017 году, поддерживали 57%. Последние же данные показывают, что волна спадает и люди все чаще требуют не абстрактного величия государства, а достойной жизни для себя в этом государстве.
  • Сильно по идее великодержавия бьет падение реальных располагаемых доходов, которые камнем идут на дно вот уже 6 лет. Критическая точка была достигнута во втором квартале 2020 года, когда власти закрыли половину экономики и оставили людей без работы и финансовой помощи. В результате доходы обвалились на 8% – рекордно с 1999 года.
  • С этим связано то, что 23% россиян больше не хотят думать о «великой державе», но настаивают – целью развития России должны быть: благосостояние граждан, высокий уровень жизни, благополучие людей и социальная политика. Каждый десятый (10%) считает, что Кремлю не стоит развязывать конфликты с внешним миром и примерять на себя образ осажденной крепости. Лишь меньшинство (6%) все еще настроено на защиту авторитета России в мире, расширение влияние, отстаивание своих интересов.
  • Все меньше россиян хотят жить в «супердержаве, какой был СССР» – таковых в сентябре 2020 года оказалось 31%. Это минимум за все время опросов с 2003 года. Большинство – 44% россиян – хотят видеть Россию не повторением СССР или мировым жандармом, а одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира. В этом вопросе россияне сильно расходятся с властью – Кремль считает, что Россия обогнала Германию и стала пятой экономикой мира. Россияне этого на себе не ощущают.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:22 0 0
владимир:

в госдуме правильно предлагают, но не делают .

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