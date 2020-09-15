Россияне перестали считать страну «великой державой» 181 1 Политика

Большинство россиян перестало считать Россию «великой державой». Все большое количество граждан считает, что стране следует стать одной из 10-15 развитых и влиятельных экономик мира. Число тех, кто призывает не развязывать конфликты с другими государствами и меньше тратить на вооружение на сегодня больше, чем тех, кто считает приоритетом отстаивание своих интересов и крепление обороноспособности. В своем последнем исследовании ВЦИОМ зафиксировал конец «крымского консенсуса», управлявшего умами граждан России с 2014 года.