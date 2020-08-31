Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
31 АВГ, 18:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

31 АВГ, 18:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Цель Путина достигнута. Россия вошла в топ-5 экономик мира

31 Августа 2020 524 3 Экономика
Цель Путина достигнута. Россия вошла в топ-5 экономик мира

Еще недавно президент Владимир Путин переписал свои предвыборные обещания, продлил их до 2030 года и отказался выводить российскую экономику в пятерку самых крупных в мире. Но не было бы счастья, да несчастье помогло – падение экономики Германии на 11,7% ВВП во втором квартале 2020 года и сокращение экономики России на 8,5% сделали прежде недостижимую цель вдруг достигнутой. Случайность этого успеха (и его очевидная временность) не помешала помощнику президента Максиму Орешкину доложить о досрочном выполнении амбициозной задачи.

Временная победа перед неизбежным поражением

  • Россия вошла в топ-5 экономик мира не благодаря блестящим заслугам и свершениям, а вопреки пассивности и неразвитости – сократившись на 8,5% официально, Россия пропустила вперед Германию, упавшую на 11,7% ВВП, и заняла ее место среди стран с крупнейшей экономикой. Такую цель Путин ставил в 2018 году, когда раздавал предвыборные обещания, но в июле 2020 года усомнился, что она в принципе достижима и убрал ее из национальных целей до 2030 года.
  • По словам помощника президента Максима Орешкина, чтобы удостовериться в том, что Россия будет пятой экономикой мира, достаточно открыть последний прогноз МВФ. «С этой точки зрения можно сказать, что в этом году она (цель) достигнута», – сказал Орешкин. Он подчеркнул – удерживать пятое место России позволит «исполнение целей по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей».
  • Орешкин убежден – уже в 2021 году Россия вернется к докризисному уровню «по занятости и по выпуску», а в этом году избежит глубокой рецессии благодаря антикризисной программе правительства и выплатам населению. Больше поддерживать экономику властям не нужно, уверен он, она должна восстанавливаться самостоятельно.
  • Согласно прежней установке стать пятой экономикой мира, Россия должна была расти на 1,3% в 2019 году, на 2% в 2020-м, на 3,1% в 2021-м, на 3,2% в 2022-м и на 3,3% в 2023-24 годах. Уже в 2020 году план оказался нереализуемым. Тогда Путин потребовал добиться более скромной цели – «обеспечить темпы роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности». Пока такие планы зрели в кабинете министров Михаила Мишустина, случайное статистическое чудо вывело Россию в мировые экономические лидеры. Так же легко, как пришел этот успех, российская экономика может лишиться этого статуса и вновь рискует отстать от мира.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
17:18 0 0
СМЕРШ:

Кто этот бред тиражирует? Помощник президента РФ Максим Орешкин только допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира. Вот так, на откровенной лжи и фейках, зиждется антинародный путинский режим.

16:48 0 0
Андрей Демьянович:

Экономика растет и жизненный уровень в Россий растет бешенными темпами.

15:12 1 0
Dmitrii:

Наверно царское и советское золото и акции вернули на Русь?

Статьи

Германия бросает Россию. Из страны вывезли 1,1 млрд евро

Германия бросает Россию. Из страны вывезли 1,1 млрд евро
Экономика

Поддержки не будет. Россияне должны сами выйти из кризиса за год

Поддержки не будет. Россияне должны сами выйти из кризиса за год
Экономика

Россиян заменят на мигрантов. Правительство подготовило план

Россиян заменят на мигрантов. Правительство подготовило план
Политика 5

Белорусы забрали 600 млн долларов из банков

Белорусы забрали 600 млн долларов из банков
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В ТПП РФ считают, что профессиональные навыки позволят эффективнее развивать бизнес

В ТПП РФ считают, что профессиональные навыки позволят эффективнее развивать бизнес

ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии?

ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии?

Новости дня

17:51 Орешкин: нужно создавать условия для развития бизнеса Орешкин: нужно создавать условия для развития бизнеса
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:42 Песков: власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране Песков: власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране
15:54 Орешкин: Россия в 2020 году может войти в топ-5 экономик мира Орешкин: Россия в 2020 году может войти в топ-5 экономик мира
14:52 РФ высылает из страны трех дипломатов Словакии РФ высылает из страны трех дипломатов Словакии
13:22 В ПАСЕ объяснили причины проведения заседания с участием Тихановской В ПАСЕ объяснили причины проведения заседания с участием Тихановской
12:58 Путин и Абэ обсудили ситуацию с Курильскими островами Путин и Абэ обсудили ситуацию с Курильскими островами
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:42 Мурашко: крупные поставки вакцины от коронавируса начнутся в сентябре Мурашко: крупные поставки вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

Узнай, страна!

17:15 В ТПП РФ считают, что профессиональные навыки позволят эффективнее развивать бизнес В ТПП РФ считают, что профессиональные навыки позволят эффективнее развивать бизнес
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
16:05 ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии? ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии?
14:36 На Камчатке новый рыбзавод с 300 рабочими местами начал выпуск десятков тонн красной икры в сутки На Камчатке новый рыбзавод с 300 рабочими местами начал выпуск десятков тонн красной икры в сутки
12:42 В Иркутской области ликвидирован один из самых аварийно-опасных участков федеральной трассы «Байкал» В Иркутской области ликвидирован один из самых аварийно-опасных участков федеральной трассы «Байкал»
28 АВГ, 13:24 ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы? ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы?
28 АВГ, 12:20 В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
28 АВГ, 11:52 В Астраханской области судостроители спустили на воду первый танкер-химовоз собственной конструкции В Астраханской области судостроители спустили на воду первый танкер-химовоз собственной конструкции
28 АВГ, 11:15 В Крыму официально открыли всю трассу «Таврида», по которой в числе первых проехал Владимир Путин В Крыму официально открыли всю трассу «Таврида», по которой в числе первых проехал Владимир Путин
27 АВГ, 18:09 ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости
27 АВГ, 12:39 В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter