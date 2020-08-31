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Цель Путина достигнута. Россия вошла в топ-5 экономик мира
31 Августа 2020 524 3 Экономика
Еще недавно президент Владимир Путин переписал свои предвыборные обещания, продлил их до 2030 года и отказался выводить российскую экономику в пятерку самых крупных в мире. Но не было бы счастья, да несчастье помогло – падение экономики Германии на 11,7% ВВП во втором квартале 2020 года и сокращение экономики России на 8,5% сделали прежде недостижимую цель вдруг достигнутой. Случайность этого успеха (и его очевидная временность) не помешала помощнику президента Максиму Орешкину доложить о досрочном выполнении амбициозной задачи.
Временная победа перед неизбежным поражением
- Россия вошла в топ-5 экономик мира не благодаря блестящим заслугам и свершениям, а вопреки пассивности и неразвитости – сократившись на 8,5% официально, Россия пропустила вперед Германию, упавшую на 11,7% ВВП, и заняла ее место среди стран с крупнейшей экономикой. Такую цель Путин ставил в 2018 году, когда раздавал предвыборные обещания, но в июле 2020 года усомнился, что она в принципе достижима и убрал ее из национальных целей до 2030 года.
- По словам помощника президента Максима Орешкина, чтобы удостовериться в том, что Россия будет пятой экономикой мира, достаточно открыть последний прогноз МВФ. «С этой точки зрения можно сказать, что в этом году она (цель) достигнута», – сказал Орешкин. Он подчеркнул – удерживать пятое место России позволит «исполнение целей по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей».
- Орешкин убежден – уже в 2021 году Россия вернется к докризисному уровню «по занятости и по выпуску», а в этом году избежит глубокой рецессии благодаря антикризисной программе правительства и выплатам населению. Больше поддерживать экономику властям не нужно, уверен он, она должна восстанавливаться самостоятельно.
- Согласно прежней установке стать пятой экономикой мира, Россия должна была расти на 1,3% в 2019 году, на 2% в 2020-м, на 3,1% в 2021-м, на 3,2% в 2022-м и на 3,3% в 2023-24 годах. Уже в 2020 году план оказался нереализуемым. Тогда Путин потребовал добиться более скромной цели – «обеспечить темпы роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности». Пока такие планы зрели в кабинете министров Михаила Мишустина, случайное статистическое чудо вывело Россию в мировые экономические лидеры. Так же легко, как пришел этот успех, российская экономика может лишиться этого статуса и вновь рискует отстать от мира.
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Кто этот бред тиражирует? Помощник президента РФ Максим Орешкин только допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира. Вот так, на откровенной лжи и фейках, зиждется антинародный путинский режим.
Экономика растет и жизненный уровень в Россий растет бешенными темпами.
Наверно царское и советское золото и акции вернули на Русь?