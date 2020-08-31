Цель Путина достигнута. Россия вошла в топ-5 экономик мира 524 3 Экономика

Еще недавно президент Владимир Путин переписал свои предвыборные обещания, продлил их до 2030 года и отказался выводить российскую экономику в пятерку самых крупных в мире. Но не было бы счастья, да несчастье помогло – падение экономики Германии на 11,7% ВВП во втором квартале 2020 года и сокращение экономики России на 8,5% сделали прежде недостижимую цель вдруг достигнутой. Случайность этого успеха (и его очевидная временность) не помешала помощнику президента Максиму Орешкину доложить о досрочном выполнении амбициозной задачи.