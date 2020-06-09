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Россияне будут платить Усманову налог на лекарства и обувь с 1 июля
9 Июня 2020 74 0 Экономика
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Российский госкапитализм продолжает наступление на кошельки россиян, а стоящие за ним олигархи стараются собирать ренту со всех областей жизнедеятельности. С 1 июля в России будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств, заявили в Минпромторге. Бизнес просил государство отложить непопулярную меру, но правительство выступило лишь проводником интересов определенных групп – маркировка все-таки вводится. Она станет новым налогом на потребление для россиян, которые находятся на грани разорения из-за пандемии коронавируса.
Новая рента
- Правительство Мишустина отказалось переносить сроки маркировки лекарств и обуви, которая увеличит цены на товары. Чиновники утверждают, что система призвана обеспечить прозрачность и легальность продукции, защитит интересы потребителей. Правда, защитит за их же счет. Переносить сроки ввода системы в Минпромторге отказались, поскольку любой перенос «девальвирует» проделанную работу чиновников.
- Отложить меру на 1 января 2021 года в правительство просили представители фармацевтической отрасли. В том числе они говорили о неготовности оборудования, проблемами с настройками ПО, невозможности наладить все из-за пандемии коронавируса. В Минпромторге выслушали жалобы и предложения и приняли решение «не переносить срок, наступающий 1 июля».
- Кому же чиновники отдадут ренту за контроль над продукцией? Это компания «Оператор-ЦРПТ», которая станет единым оператором цифровой маркировки всех товаров в России. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) принадлежит на 50% миллиардеру Алишеру Усманову. Оставшаяся половина «Оператора ЦРПТ» находится в собственности госкорпорации Ростех.
- Так называемый оператор создаст общероссийскую информационную систему оборота товаров на основе государственно-частного партнерства. По сути, частная компания будет исполнять функции Федеральной налоговой службы за дополнительный налог с продаж лекарств и обуви. С начала года потребители уже платят за маркировку сигарет и меховых изделий. К концу года в список маркированных товаров попадут духи, туалетная вода, шины и покрышки, белье, фотокамеры и предметы одежды. А к 2024 году маркировкой будут обложены все товары.
- ЦРПТ будет получать 50 копеек с каждого товара без учета НДС. В течение 7 лет прибыль компании составит 1,5 млрд руб. и выйдет на окупаемость с доходностью 16%. При этом в проект будет вложено 205 млрд руб. за 15 лет.
- Маркировка будет работать следующим образом: участники должны будут наносить метки на упаковку и передавать сведения в единую систему о цене и движении товара. Сам оператор, как видно из этой схемы, будет только аккумулировать сведения.
- По словам гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова, маркировка поможет избавиться от контрафакта и обелит рынок. В обувной отрасли более 17,5 тыс. компаний уже продают маркированную обувь, 98% фармпроизводителей готовы работать в системе маркировки лекарств. Он обещает, что ВВП России вырастет на 1,2% от введения маркировки за счет сокращения незаконного оборота, а государство получит 360 млрд руб. за счет налоговых поступлений и еще 160 млрд от роста эффективности контрольно-надзорной деятельности.
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