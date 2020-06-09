Россияне будут платить Усманову налог на лекарства и обувь с 1 июля 74 0 Экономика img_copyright

Российский госкапитализм продолжает наступление на кошельки россиян, а стоящие за ним олигархи стараются собирать ренту со всех областей жизнедеятельности. С 1 июля в России будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств, заявили в Минпромторге. Бизнес просил государство отложить непопулярную меру, но правительство выступило лишь проводником интересов определенных групп – маркировка все-таки вводится. Она станет новым налогом на потребление для россиян, которые находятся на грани разорения из-за пандемии коронавируса.