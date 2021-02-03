Россиян предупредили о возможном повышении налогов 174 0 Экономика

Правительство России может вернуться к вопросу повышения налогов в условиях падения доходов бюджета. Такую точку зрения в интервью Reuters высказала экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Эксперт обратила внимание на сокращение поступлений от нефтегазового сектора, которые упали ниже 30% от всех доходов бюджета, а также на то, что доля налогов и сборов в структуре ВВП уменьшилась до исторического минимума. Это, по мнению экономиста, дает Минфину стимулы повышать налоговую нагрузку.