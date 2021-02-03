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Россиян предупредили о возможном повышении налогов
3 Февраля 2021 174 0 Экономика
Правительство России может вернуться к вопросу повышения налогов в условиях падения доходов бюджета. Такую точку зрения в интервью Reuters высказала экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Эксперт обратила внимание на сокращение поступлений от нефтегазового сектора, которые упали ниже 30% от всех доходов бюджета, а также на то, что доля налогов и сборов в структуре ВВП уменьшилась до исторического минимума. Это, по мнению экономиста, дает Минфину стимулы повышать налоговую нагрузку.
Налоги могут снова повысить
- Экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец считает вполне вероятным сценарий, при котором Минфин в ближайшее время вернется к теме повышения налогов. Предпосылкой для этого могут быть итоги 2020 года, в котором бюджет потерял 34% нефтегазовых доходов, или 2,7 трлн руб.
- Поскольку доля нефтегазовых доходов сжалась до 28%, правительству пришлось компенсировать недополученную сырьевую ренту за счет прочих налогов и сборов – они увеличились на 1,224 трлн руб., до 13,487 трлн. Но эта цифра вводит в заблуждение – большая ее часть была получена от сделки по покупке правительством контрольного пакета «Сбербанка» у ЦБ.
- В действительности доля налогов и сборов в структуре ВВП упала до исторических минимумов, считает Донец. «Будут ли в такой ситуации у Минфина стимулы повышать налоговую нагрузку? Я думаю, что очевидный ответ заключается в том, что да», – сказала Reuters экономист.
- При этом в конце 2020 года глава Минфина Антон Силуанов пообещал «однозначно» не повышать налоги. По его словам, власти уже и так совершили много налоговых маневров и сами понимают – «надо немножко сбавить пыл».
- Проблема в том, что в 2018 году власти уже заявляли то же самое, когда повысили пенсионный возраст и увеличили НДС с 18% до 20%. Эти средства должны были пойти на финансирование «майских указов» Владимира Путина стоимостью 25 трлн руб., об успехах реализации которых ничего не известно – они все отложены до 2030 года, а планы по ним систематически не выполняются.
- Россия стала чуть ли не единственной страной, которая в 2020 году на фоне пандемии не снижала налоги для стимулирования экономики, а повышала их. Путин ввел налог на банковские вклады россиян и объявил о внедрении прогрессивной шкалы для россиян, получающих высокие зарплаты (НДФЛ увеличили с 13% до 15%). НДПИ для промышленности был увеличен в 3,5 раза, а акцизы на сигареты – на 20%. Благодаря этим мерам до 2024 года Минфин заработает дополнительные 2 трлн руб.
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- По мнению экономиста Донец, в следующий раз налоги могут быть увеличены равным образом как для нефтегазового сектора, так и для всех остальных. Дефицит бюджета в 2021 году составит 2,7 трлн руб. Чтобы сверстать бюджет без дефицита, необходимы цены на нефть более 80 долларов за баррель.
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