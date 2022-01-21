Россия собралась возродить авиационную промышленность в масштабах СССР 2231 15 Экономика

Россия собирается произвести 583 самолета для гражданской авиации к 2030 году. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал, чтобы к этому сроку 30% самолетов в парке крупнейших отечественных авиакомпаний были российскими. Также он ждет, что в течение пяти лет Россия будет выпускать не менее 100 гражданских лайнеров в год. При этом до пандемии потребность страны в лайнерах не превышала 50-70 в год.