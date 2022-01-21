Россия собралась возродить авиационную промышленность в масштабах СССР
21 Января 2022 2231 15 Экономика
Россия собирается произвести 583 самолета для гражданской авиации к 2030 году. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал, чтобы к этому сроку 30% самолетов в парке крупнейших отечественных авиакомпаний были российскими. Также он ждет, что в течение пяти лет Россия будет выпускать не менее 100 гражданских лайнеров в год. При этом до пандемии потребность страны в лайнерах не превышала 50-70 в год.
Авиастроительные амбиции страны
- Россия предпринимает попытку возрождения отечественного авиастроения. В течение пяти лет российская промышленность должна выпускать не менее 100 гражданских лайнеров в год, а к 2030 году произвести их 583 штуки и 30% парка авиакомпаний занять самолетами собственного производства. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию самолетостроения в Воронеже.
- В течение трех лет из федерального бюджета на реализацию этих задач пойдет 234 млрд руб. Из них 122 млрд по госпрограмме развития авиационной промышленности и еще 112 млрд на НИОКР. Фонд национального благосостояния добавит к этой сумме 279 млрд руб., которые будут переданы госкорпорациям и авиаперевозчикам. Деньги из ФНБ оформят в качестве кредита под 2,5% годовых. «Это важнейшие длинные деньги для формирования государственного заказа», – заявил Мишустин. Кредиты будут предоставлены на 20 лет.
- Правительство ожидает, что производство самолетов в России полностью перейдет на отечественную компонентную базу. «Важно обеспечить полную технологическую независимость от использования импортной продукции, от иностранных материалов, комплектующих, пока не имеющих отечественных аналогов», – заявил Мишустин. По его словам, Россия должна сохранить статус мировой авиационной державы и выйти на мировой рынок.
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- В число 583 самолетов, которые должны быть произведены до 2030 года, войдут Sukhoi Superjet 100, Ил-114, «Байкал», пять типов вертолетов, арктический турболет L-410 и среднемагистральный МС-21. По словам научного сотрудника Института экономики транспорта ВШЭ Андрея Крамаренко, до пандемии России требовалось всего 50-70 самолетов в год. Но власти намерены производить по 70 МС-21 ежегодно. Однако России вряд ли нужно больше 30-35 штук таких самолетов. На внешних же рынках страну ждет жесткая конкуренция с Boeing и Airbus.
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куда полетим?
Хотеть не вредно .. А что будет реально, можно представить.
В прошедшем 2021 г. серийное производство пассажирских и транспортных самолетов на российских авиазаводах суммарно составило 20 машин. Напомню, что в 2018 г. было построено 35 машин гражданского, транспортного и специального назначения, в 2019 г. – 23 самолетов, а в 2020 г. – 19 машин.
в настоящее время присутствует дефицит кадров и отсутствие денег для крупносерийного производства.
Правильное решение.--Надо не только поддерживать отечественное производство--оно должно быть на высоте!
миллиардеры нужны для имитации рынка в глазах запада и служат громоотводом для населения во внутренних проблемах.да, они имеют собственное состояние, но во много раз скромнее.
российские миллиардеры есть фикция, а их средства и активы принадлежат госмонополии.в противном случае, они давно бы сидели, ибо госмонополия владеет всем и выдает разрешения и допуски к гостайне.
за рубеж пока на импорте...возможно, часть самолетов будет предназначена для немногочисленных попутчиков РФ и военных. пусть работают и делают, это правильно.
авионику проектируют сами, а поставка электроники без проблем из китая. завершаются госиспытания, можно запускать конвейер.за рубеж на импорте, внутри на своем.
внешние рынки для РФ не по зубам, а поставка ЗиП к импортному лизингу будет перекрыта санкциями. свое лучше чем чужое. композит освоен, двигатели то же.
Свежо придание. но верится с трудом, список миллиардеров пополнится конкретно...
Не знаю сколько самолетов построят, но список отечественных миллиардеров точно пополнится, как говорит известный антибольшевик «однозначно».
кишка тонка чтоб выйти на уровень СССР
Да не вопрос - пусть возрождают, только из-за этого люди жить хуже не должны. Все финансовые потоки у центра и деньги откачаны из экономики страны в кубышки. Если у кого-то густо и есть средства на проекты, которые по своей природе неликвидны, то у кого-то давно уже пусто. В стране экономическая катастрофа, большинство скатилось в бедность, а тут Марсы/сникерсы, искусств. интеллект да дроны, доставляющие почту.
Я заплакал, читая такие строки! Да у них самолетьі все время падают и на ходу рассьіпаются. Хотя, наверно, речь идет о картонньіх самолетах?