Россия рекордно увеличила госдолг перед выборами в США 187 0 Экономика

В английском языке есть выражение «успеть до канадской границы», которое означает сделать что-либо важное незамедлительно. Когда-то оно использовалось преступниками, собиравшимися скрыться от американского правосудия в Канаде. Такой «канадской границей» для Минфина России стали президентские выборы в США. За три месяца до конца года правительству необходимо было занять 2 трлн руб. для покрытия дефицита. Но американские выборы 3 ноября представляли собой серьезную угрозу – кандидат от демократической партии Джо Байден, лидирующий в гонке, пообещал ввести «адские санкции» против государственного долга России. Пришлось придумать схему с «печатным станком» Центробанка, тремя госбанками и форсировать события. Сегодня, в день выборов, Минфин почти выполнил план – занял 1,9 трлн из 2 трлн руб. До «канадской границы» успели.