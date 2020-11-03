Россия рекордно увеличила госдолг перед выборами в США
В английском языке есть выражение «успеть до канадской границы», которое означает сделать что-либо важное незамедлительно. Когда-то оно использовалось преступниками, собиравшимися скрыться от американского правосудия в Канаде. Такой «канадской границей» для Минфина России стали президентские выборы в США. За три месяца до конца года правительству необходимо было занять 2 трлн руб. для покрытия дефицита. Но американские выборы 3 ноября представляли собой серьезную угрозу – кандидат от демократической партии Джо Байден, лидирующий в гонке, пообещал ввести «адские санкции» против государственного долга России. Пришлось придумать схему с «печатным станком» Центробанка, тремя госбанками и форсировать события. Сегодня, в день выборов, Минфин почти выполнил план – занял 1,9 трлн из 2 трлн руб. До «канадской границы» успели.
Гонка Минфина России на фоне президентской гонки США
- В день, когда в США проходят президентские выборы, Минфин России объявил об очередном крупном размещении государственных долговых обязательств. Обычно аукционы проходят по средам, но на этот раз продажу облигаций федерального займа (ОФЗ) перенесли на вторник «в связи с Днем народного единства» 4 ноября.
- На безлимитном аукционе было продано ОФЗ с погашением в ноябре 2031 года на 427,747 млрд руб. Купили их госбанки за 94,54% от стоимости, то есть с доходностью 5,46% годовых. Таким образом, с 1 октября за пять недель аукционов Минфин занял 1,9 трлн руб. и почти выполнил план на весь квартал в 2 трлн.
- Отдельная история, как это удалось финансовому ведомству. До июля Минфин продавал госдолг преимущественно иностранным инвесторам. Их подстегивала вкладываться в российские бумаги снижение ключевой ставки ЦБ – за счет разницы между ставкой и доходностью облигаций они извлекали прибыль. Когда же ставка опустилась до 4,25%, риски перевесили доходность (около 1%) и инвесторы объявили российскому госдолгу «бойкот».
- В августе аукционы проваливались один за другим, и даже глава департамента госдолга покинул свою должность. В сентябре Минфин привлек к покупке госдолга крупные госбанки. Они потратили на него большую часть свободных денег – 730 млрд руб. После этого Минфин согласился платить повышенные премии банкам и попросил включиться в решение проблемы дефицита бюджета Центробанк.
- ЦБ по закону не имеет права печатать деньги для финансирования дефицита бюджета. Но он может печатать их для банков, а те – покупать госдолг и закладывать его в качестве залога по кредиту в ЦБ. Эта схема была запущена в октябре – ЦБ пообещал напечатать 1 трлн руб. Также банки сняли с депозитов в банке 300 млрд руб. и одолжили у самого Минфина около 250 млрд.
- В общей сложности Минфин, ЦБ и госбанки наскребли 1,9 трлн руб. для бюджета ровно в срок. В день выборов в США можно считать вопрос дефицита бюджета решенным. Если же на выборах победит более удобный для Москвы Дональд Трамп, то Минфин сможет оставить придуманную им схему в текущем году и не волноваться, что ему не удастся занять 2,94 трлн руб. у иностранных инвесторов в 2021 году. А именно столько потребуется бюджету, который снова будет дефицитным.
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