Денег больше нет. Банки потратили все, что для них напечатал Центробанк 124 0 Экономика

У российских банков заканчиваются свободные деньги. В сентябре и октябре они потратили на покупку государственного долга почти 2 трлн руб. и спасли бюджет страны от дефицита. По плану Минфина до конца года необходимо занять еще 500 млрд руб., но денег на это у банков больше нет. Спасти ситуацию может Центробанк, который уже напечатал 1 трлн руб.