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Денег больше нет. Банки потратили все, что для них напечатал Центробанк
30 Октября 2020 124 0 Экономика
У российских банков заканчиваются свободные деньги. В сентябре и октябре они потратили на покупку государственного долга почти 2 трлн руб. и спасли бюджет страны от дефицита. По плану Минфина до конца года необходимо занять еще 500 млрд руб., но денег на это у банков больше нет. Спасти ситуацию может Центробанк, который уже напечатал 1 трлн руб.
Госбанки поиздержались на госдолге
- Российские банки потратили все запасы свободных денег на покупку государственного долга. По данным аналитиков Райффайзенбанка, в сентябре крупнейшие госбанки заняли государству 730 млрд руб., а в октябре – около 1,5 трлн руб.
- Спасать бюджет от дефицита банки призвало правительство. После снижения ключевой ставки до 4,25% годовых иностранные инвесторы перестали вкладывать в долговые обязательства России из-за низкого дохода и высоких рисков. «Бойкот» со стороны иностранных покупателей госдолга привел к тому, что в августе провалилось три аукциона подряд.
- По словам министра финансов Антона Силуанова, в правительстве увидели риски, что до конца года не получится занять около 3 трлн руб. для покрытия дефицита. Поэтому власти «поговорили с кредитными организациями, выслушали их требования, условия, и пошли на то, чтобы, конечно, платить несколько больше премии».
- В итоге Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк вложили в госдолг сначала 730 млрд руб. своих средств, потом забрали с депозитов в ЦБ еще 300 млрд руб. и оказались без денег. Тогда Центробанк включил «печатный станок» и 12 октября предоставил банкам 626 млрд руб., которые сразу пошли на покупку госдолга. Благодаря этой операции банки смогут заработать на процентах 30-60 млрд руб.
- С помощью госбанков и «печатного станка» ЦБ Минфин установил три рекорда по продаже госдолга. Однако к 28 октября у банков снова закончились деньги. Согласно плану Минфина, до конца года осталось занять 500 млрд руб. Глава ведомства Антон Силуанов признал, что агрессивность заимствований придется снизить. Но не исключено, что ЦБ напечатает еще денег для бюджета и предоставит их через схему с госбанками.
- В 2021 году дефицит составит 2,94 трлн руб. Правительству будет не хватать каждого седьмого рубля. Для сравнения: в текущем году дефицит бюджета достигнет 4,4 трлн руб. Минфин собирается и дальше наращивать госдолг, отказываясь при этом задействовать резервы размером 9 трлн руб. Поэтому ЦБ придется напечатать еще несколько триллионов, а банкам с выгодой для себя вложить их в долговые обязательства России.
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