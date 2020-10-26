Россия протянет еще три года. Резервы резко «похудели» 700 0 Экономика

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, почему власти избегают трат Фонда национального благосостояния. По его словам, более 12 трлн руб. правительство сберегает на тот случай, если нефтяные цены упадут до 20 долларов за баррель. Тогда Россия сможет три года за счет «кубышки» финансировать дефицит бюджета. Правда, в 2020 году, когда нефть падала ниже 20 долларов, а на российский сорт Urals цена составляла всего 10 долларов, резервы правительство не «палило». Вместо этого оно предпочло на 5,5 трлн руб. увеличить государственный долг.