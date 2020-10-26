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Россия протянет еще три года. Резервы резко «похудели»
26 Октября 2020 700 0 Экономика
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, почему власти избегают трат Фонда национального благосостояния. По его словам, более 12 трлн руб. правительство сберегает на тот случай, если нефтяные цены упадут до 20 долларов за баррель. Тогда Россия сможет три года за счет «кубышки» финансировать дефицит бюджета. Правда, в 2020 году, когда нефть падала ниже 20 долларов, а на российский сорт Urals цена составляла всего 10 долларов, резервы правительство не «палило». Вместо этого оно предпочло на 5,5 трлн руб. увеличить государственный долг.
Резервов на три года хватит
- Министр финансов Антон Силуанов в очередной раз пришел на телевидение, в частности на канала «Россия-24», чтобы объяснить, почему власти отказываются тратить Фонд национального благосостояния на помощь гражданам и экономике. Его ответ о предназначении резервов не отличался оригинальностью: по словам министра, средства ФНБ предназначены на случай низких цен на нефть и их хватит, чтобы три года покрывать дефицит бюджета при нефти в 20 долларов за баррель.
- Цены в 20 долларов за баррель в ближайшем будущем никто не прогнозирует. Сейчас они держатся выше 40 долларов, несмотря на избыток предложения в районе 4-5 млн баррелей в сутки. Рекордное падение нефтяных цен мир пережил весной этого года, но даже тогда Минфин не брал денег из ФНБ, предпочтя занимать и увеличивать госдолг до 20% ВВП.
- Объем ФНБ тем временем достиг 172,3 млрд долларов на 1 октября. Однако, как заметили в Счетной палате, треть фонда потрачена на сомнительные проекты и никогда не будет возвращена. Реальный размер ФНБ – 113,8 млрд долларов, или 8,7 трлн руб. Это больше 7% ВВП, поэтому по закону все, что превышает этот лимит, может быть вложено в различные проекты. За «лишними» деньгами уже выстроилась очередь олигархов, желающих заполучить средства на свои заведомо убыточные и ненужные стране проекты.
- В этой связи Силуанов напомнил, что главное предназначение ФНБ – страховка бюджета от снижения цен на нефть. Хотя когда он создавался, власти заявляли его как страховку для Пенсионного фонда и социальных расходов. Если средства «кубышки» будут потрачены, России придется больше заимствовать, сказал министр финансов. После этого высказывания то, что делают власти в 2020 году, кажется нелогичным – они не тратят ФНБ, но рекордно загоняют Россию в долги.
- Интересно и другое: полгода назад, в марте, Силуанов говорил, что ФНБ хватит на 6-10 лет. Правда, тогда он называл цену нефти 25 долларов, а в «кубышке» было более 10 трлн руб. При этом курс рубля был на 20% выше, чем сейчас. А поскольку в ФНБ копятся доллары, евро и фунты стерлингов, то можно представить, как «похудели» резервы, если в них сейчас всего 8,9 трлн руб. при текущем курсе рубля.
- За весь 2020 год на бюджетные расходы из ФНБ будет изъято 340 млрд руб. В следующем году – будет изъято еще 95 млрд, а с 2022-го Минфин намерен вернуться к пополнению «кубышки». Вместе с тем Минфин отдал 2,1 трлн руб. на покупку Сбербанка у Центробанка и 40 млрд руб. на покупку «Аэрофлота», а также прочие инфраструктурные проекты и кредиты госбанкам. Россияне финансовой помощи не дождались.
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