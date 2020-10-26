Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
26 ОКТ, 18:36 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 ОКТ, 18:36 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Россия протянет еще три года. Резервы резко «похудели»

26 Октября 2020 700 0 Экономика
Россия протянет еще три года. Резервы резко «похудели»

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, почему власти избегают трат Фонда национального благосостояния. По его словам, более 12 трлн руб. правительство сберегает на тот случай, если нефтяные цены упадут до 20 долларов за баррель. Тогда Россия сможет три года за счет «кубышки» финансировать дефицит бюджета. Правда, в 2020 году, когда нефть падала ниже 20 долларов, а на российский сорт Urals цена составляла всего 10 долларов, резервы правительство не «палило». Вместо этого оно предпочло на 5,5 трлн руб. увеличить государственный долг.

Резервов на три года хватит

  • Министр финансов Антон Силуанов в очередной раз пришел на телевидение, в частности на канала «Россия-24», чтобы объяснить, почему власти отказываются тратить Фонд национального благосостояния на помощь гражданам и экономике. Его ответ о предназначении резервов не отличался оригинальностью: по словам министра, средства ФНБ предназначены на случай низких цен на нефть и их хватит, чтобы три года покрывать дефицит бюджета при нефти в 20 долларов за баррель.
  • Цены в 20 долларов за баррель в ближайшем будущем никто не прогнозирует. Сейчас они держатся выше 40 долларов, несмотря на избыток предложения в районе 4-5 млн баррелей в сутки. Рекордное падение нефтяных цен мир пережил весной этого года, но даже тогда Минфин не брал денег из ФНБ, предпочтя занимать и увеличивать госдолг до 20% ВВП.
  • Объем ФНБ тем временем достиг 172,3 млрд долларов на 1 октября. Однако, как заметили в Счетной палате, треть фонда потрачена на сомнительные проекты и никогда не будет возвращена. Реальный размер ФНБ – 113,8 млрд долларов, или 8,7 трлн руб. Это больше 7% ВВП, поэтому по закону все, что превышает этот лимит, может быть вложено в различные проекты. За «лишними» деньгами уже выстроилась очередь олигархов, желающих заполучить средства на свои заведомо убыточные и ненужные стране проекты.
  • В этой связи Силуанов напомнил, что главное предназначение ФНБ – страховка бюджета от снижения цен на нефть. Хотя когда он создавался, власти заявляли его как страховку для Пенсионного фонда и социальных расходов. Если средства «кубышки» будут потрачены, России придется больше заимствовать, сказал министр финансов. После этого высказывания то, что делают власти в 2020 году, кажется нелогичным – они не тратят ФНБ, но рекордно загоняют Россию в долги.
  • Интересно и другое: полгода назад, в марте, Силуанов говорил, что ФНБ хватит на 6-10 лет. Правда, тогда он называл цену нефти 25 долларов, а в «кубышке» было более 10 трлн руб. При этом курс рубля был на 20% выше, чем сейчас. А поскольку в ФНБ копятся доллары, евро и фунты стерлингов, то можно представить, как «похудели» резервы, если в них сейчас всего 8,9 трлн руб. при текущем курсе рубля.
  • За весь 2020 год на бюджетные расходы из ФНБ будет изъято 340 млрд руб. В следующем году – будет изъято еще 95 млрд, а с 2022-го Минфин намерен вернуться к пополнению «кубышки». Вместе с тем Минфин отдал 2,1 трлн руб. на покупку Сбербанка у Центробанка и 40 млрд руб. на покупку «Аэрофлота», а также прочие инфраструктурные проекты и кредиты госбанкам. Россияне финансовой помощи не дождались.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

По приказу сверху «Газпром» и «Роснефть» максимально укрепили рубль

По приказу сверху «Газпром» и «Роснефть» максимально укрепили рубль
Экономика

Охотники за деньгами россиян оживились. Более 3 трлн руб. скоро заберут из банков

Охотники за деньгами россиян оживились. Более 3 трлн руб. скоро заберут из банков
Экономика

Чтобы спасти рубль, пришлось продать «Аэрофлот»

Чтобы спасти рубль, пришлось продать «Аэрофлот»
Экономика 1

Льготная ипотека провалилась. Застройщики наживаются на россиянах

Льготная ипотека провалилась. Застройщики наживаются на россиянах
Экономика 9

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге

Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге

Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане

Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане

Новости дня

17:18 Власти окажут поддержку экономике в 2020-2021 годах Власти окажут поддержку экономике в 2020-2021 годах
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:36 Названы последствия коронавируса для детей Названы последствия коронавируса для детей
16:16 Эрдоган призывает отказаться от французских товаров Эрдоган призывает отказаться от французских товаров
15:31 Байден: Россия является главной угрозой для США Байден: Россия является главной угрозой для США
15:14 Стало известно о состоянии привившихся вакциной "Спутник V" Стало известно о состоянии привившихся вакциной "Спутник V"
14:52 В Белоруссии началась всеобщая забастовка В Белоруссии началась всеобщая забастовка
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14:29 Песков прокомментировал рост количества зараженных COVID-19 Песков прокомментировал рост количества зараженных COVID-19

Узнай, страна!

13:54 Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12:29 Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане
23 ОКТ, 18:54 ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям? ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?
23 ОКТ, 17:51 В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области
23 ОКТ, 17:30 Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2 Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2
23 ОКТ, 11:06 ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
22 ОКТ, 18:39 Первый в Северо-Западном регионе Балтийский трубный завод запустили под Калининградом Первый в Северо-Западном регионе Балтийский трубный завод запустили под Калининградом
22 ОКТ, 17:50 Крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн готовят к запуску в Иркутской области Крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн готовят к запуску в Иркутской области
22 ОКТ, 16:42 Одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей открыли в Тульской области Одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей открыли в Тульской области
21 ОКТ, 17:54 В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter