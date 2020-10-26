Чтобы спасти рубль, пришлось продать «Аэрофлот» 2055 1 Экономика

Центробанк перед выборами президента США опасается худшего сценария – победы соперника президента Дональда Трампа от демократической партии Джо Байдена. В связи с этим регулятор принял превентивную меру – увеличил объем продажи валюты для поддержания курса рубля, который рискует сильно упасть по отношению к доллару и евро, если Байден займет кресло в Белом доме. Каждый день ЦБ будет обменивать твердой валюты на 4 млрд руб. Сделать это ему позволит недавняя продажа «Аэрофлота».