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Чтобы спасти рубль, пришлось продать «Аэрофлот»

26 Октября 2020 2055 1 Экономика
Чтобы спасти рубль, пришлось продать «Аэрофлот»

Центробанк перед выборами президента США опасается худшего сценария – победы соперника президента Дональда Трампа от демократической партии Джо Байдена. В связи с этим регулятор принял превентивную меру – увеличил объем продажи валюты для поддержания курса рубля, который рискует сильно упасть по отношению к доллару и евро, если Байден займет кресло в Белом доме. Каждый день ЦБ будет обменивать твердой валюты на 4 млрд руб. Сделать это ему позволит недавняя продажа «Аэрофлота».

«Аэрофлот» продавали не зря

  • Для поддержания курса рубля все средства хороши – Центробанк решил с 26 октября увеличить продажи валюты на 1,1 млрд руб., до 4 млрд, за счет средств, которые он получил от Минфина за продажу «Аэрофлота».
  • Дело в том, что национального авиаперевозчика пришлось спасать – из-за коронавируса перевозки упали на 95%, убыток вырос до 58 млрд руб., и компании пришлось еще глубже залезать в долги, чтобы продержаться на плаву. План спасения включал в себя выпуск дополнительных акций авиакомпании на 80 млрд руб. Правительство поручило госбанкам выкупить все новые акции, но они осилили меньше 40 млрд.
  • Тогда в дело включился Минфин, а вместе с ним – Центробанк. С 9 по 26 октября «Аэрофлот» продал более 1 млрд новых акций. Минфин приобрел их на 40,9 млрд руб., что увеличило долю государства с 51,17% до 57,34%.
  • Деньги Минфин взял в Фонде национального благосостояния. Вернее, финансовое ведомство достало со счетов доллары и передало ЦБ, а тот, в свою очередь, под эти деньги напечатал 40,9 млрд руб. Таким образом, ЦБ и Минфин и резервы сохранили, и системообразующую компанию поддержали.
  • Но не тут-то было – сохраненные доллары из резервов все же придется потратить. Причина – президентские выборы в США и все более вероятная победа противника России Джо Байдена. Неблагоприятный исход выборов для Москвы создает риски для рубля, который и без того уже стал худшей валютой развивающихся стран и девальвировался на 25%. Более того, рубль разогнал ожидания роста цен и дальнейшего обесценения рубля.
  • Поэтому Центробанк принял решение потратить полученные доллары за продажу «Аэрофлота» на поддержку рубля в трудный период. 40,9 млрд руб. будут потрачены с 26 октября и до конца ноября, когда страсти вокруг выборов в США сойдут на нет и перестанут влиять на динамику рубля. Официально ЦБ объясняет необходимость продажи валюты тем, что ему нужно нейтрализовать негативное влияние лишних напечатанных рублей на экономику. Однако ведомство Эльвиры Набиуллиной напечатало для финансирования дефицита бюджета 1 трлн руб. с начала октября, 40 млрд – капля в море по сравнению с этим.
  • Таким образом, рубль в конце года будут поддерживать на средства Фонда национального состояния, которые с помощью хитрых схем были потрачены на покупку правительством Сбербанка и «Аэрофлота». Всего валюты будет продано на 185 млрд руб. до конца года. Все эти деньги будут потрачены на обслуживание оттока капитала – из России выведут 53 млрд долларов, что на 28 млрд больше, чем ЦБ предполагал в своем прогнозе. Увеличение продажи валюты – попытка справиться с оттоком и сохранить рубль в пределах текущих значений.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:47 2 0
Виталий Савельев:

У нас не правительство а какие-то ученики. учатся работать, учатся управлять экономикой.Учатся контролировать сложные ситуации. При этом с учеными никогда не советуются. А на своих ошибках учатся, мы все знаем кто !

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