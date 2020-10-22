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Где деньги Фонда национального благосостояния? Почти четверть пропала
22 Октября 2020 938 0 Экономика
Российские власти отказываются «палить резервы» для помощи гражданам и экономике, однако это вовсе не значит, что Фонд национального состояния сохраняется в прежнем объеме. Так, например, в последнем отчете Минфина говорится, что в нем находится 13,733 трлн руб. Но проверка Счетной палаты выявила, что 21% от этой суммы вложены в неликвидные активы и навсегда потеряны в качестве резервов.
Резервы все-таки спалили
- Под руководством Алексея Кудрина Счетная палата превратилась в эффективное ведомство, которое не дает спуску правительству. Очередным объектом изучения Счетной палаты стал Фонд национального благосостояния – главная «кубышка» властей. Согласно отчету Минфина, на 1 октябре размер Фонда составлял 13,733 трлн руб.
- При этом ФНБ условно делится на ликвидную часть и неликвидную. Ликвидная часть (около 79%) размещена в возвратных источниках – долларах, евро и фунтах стерлингов. Она хранится на счетах в Центробанке. Объем этой части за счет девальвации рубля в сентябре вырос на 436 млрд руб., до 9,346 трлн.
- Вместе с тем неликвидная часть составляет 21%. Она продолжает учитываться в общем объеме Фонда, однако, как установила Счетная палата, это «мертвые деньги», которых по сути нет в наличии.
- На что же были потрачены невозвратные 4,387 трлн руб.? Во-первых, на кредит экс-президенту Украины Виктору Януковичу в 3 млрд долларов. Во-вторых, в некие инфраструктурные проекты «РЖД», которые с большой долей вероятности никогда не окупятся. В-третьих, в кредиты ВЭБу и акции кредитных организаций. Эти средства следует списать, но они висят на балансе Фонда в виде резервов.
- Счетная палата констатировала, что 4,387 трлн руб. правительство вложило в активы, которые не отвечают главному условию инвестирования средств ФНБ – ликвидности. Переводя с бюрократического на русский язык – эти деньги потеряны для государства.
- В связи с этим ведомство Кудрина считает, что правительство непрозрачно распоряжается средства ФНБ. Поэтому власти должны повысить прозрачность отчетности о размещении и использовании резервов. Особенно важно это сделать сейчас, поскольку ликвидная часть превысила 7% ВВП (условно 7 трлн руб.). А это значит, что более 2 трлн руб. у государства будут просить олигархи и госмонополии на свои убыточные проекты. В итоге неликвидная часть может вырасти с 21% до 40-50%. Это будет не что иное, как растаскивание резервов, которое по факту началось не сегодня и даже не вчера.
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