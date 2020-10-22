Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
22 ОКТ, 15:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 ОКТ, 15:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Где деньги Фонда национального благосостояния? Почти четверть пропала

22 Октября 2020 938 0 Экономика
Где деньги Фонда национального благосостояния? Почти четверть пропала

Российские власти отказываются «палить резервы» для помощи гражданам и экономике, однако это вовсе не значит, что Фонд национального состояния сохраняется в прежнем объеме. Так, например, в последнем отчете Минфина говорится, что в нем находится 13,733 трлн руб. Но проверка Счетной палаты выявила, что 21% от этой суммы вложены в неликвидные активы и навсегда потеряны в качестве резервов.

Резервы все-таки спалили

  • Под руководством Алексея Кудрина Счетная палата превратилась в эффективное ведомство, которое не дает спуску правительству. Очередным объектом изучения Счетной палаты стал Фонд национального благосостояния – главная «кубышка» властей. Согласно отчету Минфина, на 1 октябре размер Фонда составлял 13,733 трлн руб.
  • При этом ФНБ условно делится на ликвидную часть и неликвидную. Ликвидная часть (около 79%) размещена в возвратных источниках – долларах, евро и фунтах стерлингов. Она хранится на счетах в Центробанке. Объем этой части за счет девальвации рубля в сентябре вырос на 436 млрд руб., до 9,346 трлн.
  • Вместе с тем неликвидная часть составляет 21%. Она продолжает учитываться в общем объеме Фонда, однако, как установила Счетная палата, это «мертвые деньги», которых по сути нет в наличии.
  • На что же были потрачены невозвратные 4,387 трлн руб.? Во-первых, на кредит экс-президенту Украины Виктору Януковичу в 3 млрд долларов. Во-вторых, в некие инфраструктурные проекты «РЖД», которые с большой долей вероятности никогда не окупятся. В-третьих, в кредиты ВЭБу и акции кредитных организаций. Эти средства следует списать, но они висят на балансе Фонда в виде резервов.
  • Счетная палата констатировала, что 4,387 трлн руб. правительство вложило в активы, которые не отвечают главному условию инвестирования средств ФНБ – ликвидности. Переводя с бюрократического на русский язык – эти деньги потеряны для государства.
  • В связи с этим ведомство Кудрина считает, что правительство непрозрачно распоряжается средства ФНБ. Поэтому власти должны повысить прозрачность отчетности о размещении и использовании резервов. Особенно важно это сделать сейчас, поскольку ликвидная часть превысила 7% ВВП (условно 7 трлн руб.). А это значит, что более 2 трлн руб. у государства будут просить олигархи и госмонополии на свои убыточные проекты. В итоге неликвидная часть может вырасти с 21% до 40-50%. Это будет не что иное, как растаскивание резервов, которое по факту началось не сегодня и даже не вчера.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Новую угрозу экономике России создали мигранты

Новую угрозу экономике России создали мигранты
Экономика

Испугались «убить экономику». Карантин не введут, даже если коек не останется

Испугались «убить экономику». Карантин не введут, даже если коек не останется
Политика

Олигархи убедили Путина не вводить новый карантин

Олигархи убедили Путина не вводить новый карантин
Политика

Набиуллина напечатала триллион рублей для бюджета

Набиуллина напечатала триллион рублей для бюджета
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей

В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей

Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области

Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области

Новости дня

15:36 Голикова рассказала, почему весной в России ввели нерабочие дни Голикова рассказала, почему весной в России ввели нерабочие дни
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:51 Накопительную пенсию заморозят еще на год Накопительную пенсию заморозят еще на год
13:02 Евросоюз изменил список третьих стран для открытия внешних границ Евросоюз изменил список третьих стран для открытия внешних границ
11:02 Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил 15971 человек Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил 15971 человек
10:37 Армения озвучила единственный способ решения проблемы Карабаха Армения озвучила единственный способ решения проблемы Карабаха
09:26 В общественном транспорте нашли коронавирусную инфекцию В общественном транспорте нашли коронавирусную инфекцию
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
08:43 Путин: в России не будут введены тотальные меры из-за COVID-19 Путин: в России не будут введены тотальные меры из-за COVID-19

Узнай, страна!

21 ОКТ, 17:54 В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
21 ОКТ, 17:40 Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области
21 ОКТ, 17:02 Создание крупного туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» стартовало в Челябинской области Создание крупного туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» стартовало в Челябинской области
20 ОКТ, 18:30 Новый автомобильный мост через реку Пур обеспечит круглогодичный доступ к 50 месторождениям Ямала Новый автомобильный мост через реку Пур обеспечит круглогодичный доступ к 50 месторождениям Ямала
20 ОКТ, 17:58 Переславские ученые создали полимер для аэрокосмической отрасли в 10 раз легче авиационного алюминия Переславские ученые создали полимер для аэрокосмической отрасли в 10 раз легче авиационного алюминия
20 ОКТ, 17:43 Первое крупное производственное предприятие перевели с каменного угля на природный газ в Приморье Первое крупное производственное предприятие перевели с каменного угля на природный газ в Приморье
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
19 ОКТ, 13:55 Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии
19 ОКТ, 13:31 Первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников открыли под Калининградом Первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников открыли под Калининградом
19 ОКТ, 13:03 Отечественным производителям расширят преимущества при закупках медтехники за бюджетные средства Отечественным производителям расширят преимущества при закупках медтехники за бюджетные средства
16 ОКТ, 18:33 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter