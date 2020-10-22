Где деньги Фонда национального благосостояния? Почти четверть пропала 938 0 Экономика

Российские власти отказываются «палить резервы» для помощи гражданам и экономике, однако это вовсе не значит, что Фонд национального состояния сохраняется в прежнем объеме. Так, например, в последнем отчете Минфина говорится, что в нем находится 13,733 трлн руб. Но проверка Счетной палаты выявила, что 21% от этой суммы вложены в неликвидные активы и навсегда потеряны в качестве резервов.