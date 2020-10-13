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Россия потеряла доходы от нефти и газа. Они вернулись в 2004 год
13 Октября 2020 2021 1 Экономика
Примитивное устройство российской экономики сводится к следующему: страна с брежневских времен гонит в Европу нефть и газ и получает в обмен твердую валюту, на которую закупает все необходимые товары в качестве импорта. Рост цен на нефть в 2000-х позволил стране почувствовать себя богатой и даже возомнить о величии. В этом смысле 2020 год снова ставит Россию «на колени» – падение цен на углеводороды вкупе с сокращением экспорта серьезно ограничили приток долларов в российскую экономику. Это гарантирует тяжелые последствия в самое ближайшее время.
Россию отрезали от фонтана нефтедолларов
- Россия в силу примитивного устройства экономики в 2020 году испытывает сложности с твердой валютой. После провального второго квартала, когда цены на нефть доходили до минимумов, а газопроводы приходилось останавливать, надежда была на восстановление в третьем квартале. Однако никакого облегчения он не принес – за июль-сентябрь Россия экспортировала нефти, нефтепродуктов и газа на 28,6 млрд долларов, сообщил Центробанк. Это всего на 2,1 млрд долларов больше, чем во втором квартале.
- Таким образом, два квартала подряд экспорт углеводородов приносит России минимум с 2004 года. В сравнении с 2019 годом поступления нефтедолларов упало в 2 раза, а если сравнить с 2012-2013 годами – почти в 3 раза.
- В частности за последние три месяца нефть принесла 15,3 млрд долларов (на 51% меньше, чем в прошлом году), а нефтепродукты 8,7 млрд долларов (на 45% меньше). Нефтяники смогли увеличить поступления валюты лишь на 1,5 млрд долларов за квартал, несмотря на то, что средняя цена Urals выросла на 48% – с 29 до 43 долларов за баррель.
- Виной всему соглашение с Саудовской Аравией, которая обязала Россию рекордно сократить свою добычу – на 2,8 млн баррелей в сутки. В результате Саудовская Аравия захватила часть европейской доли России и смогла сохранить собственные поступления от экспорта нефти. Россия же потеряла около 10 млрд долларов от потери рынков сбыта, а также 40% поставок танкерами и 20% трубопроводного экспорта.
- С газом все обстоит еще хуже: с июня по август Россия продавала газ себе в убыток – дешевле 100 долларов за тысячу кубометров. Доходы от экспорта два квартала подряд не превышают то, что было в 2002 году – 4 млрд долларов во втором квартале и 4,6 млрд в третьем. Потери за год составили 43%. В сравнении с 2012 годом российский экспорт газа упал в 3,5 раза.
- Россия пытается компенсировать падение экспортной выручки от нефти и газа за счет золота и пшеницы. Поэтому общий показатель упал не так катастрофично – на 26% по сравнению с прошлым годом, до 76,9 млрд долларов. Распродажа золота приносит стране 1,5 млрд долларов в месяц – столько же, сколько и газ. Но золото и пшеница не способны полностью заменить приток валюты от нефтегазового экспорта.
- Именно в связи с этим в ближайшее время России придется сокращать импорт, несмотря на то, что от него зависит все – от промышленных станков до изготовления пищевых продуктов и лекарств. В третьем квартале импорт снизился на 8,5%, до 59,9 млрд долларов. На его оплату ушло 78% всей экспортной выручки, а еще 19% – на оплату импортных услуг. Чистый приток валюты составил 2,5 млрд долларов, что в 4 раза меньше, чем год назад.
- В сентябре ЦБ прогнозировал, что с торговым балансом возникнут проблемы – все доходы от экспорта пойдут на оплату импорта, а внешний долг и вывоз капитала придется оплачивать за счет резервов. В сущности так и происходит: при притоке 2,5 млрд долларов за квартал из страны утекло 7,9 млрд долларов. ЦБ компенсировал разрыв между двумя этими суммами продажей средств из резервов. Это делает рубль крайне уязвимым – чем больше валюты утекает из страны, тем сильнее он может упасть.
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Ну и хорошо! Меньше лишних денег, меньше возможности повоевать. Когда их совсем не будет, тогда РФ наконец уберется из Приднестровья, Грузии, Украиньі, Сирии, Ливии, ЦАР, Армении, где еще щупальца оголтелой российской военщиньі?