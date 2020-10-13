Россия потеряла доходы от нефти и газа. Они вернулись в 2004 год 2021 1 Экономика

Примитивное устройство российской экономики сводится к следующему: страна с брежневских времен гонит в Европу нефть и газ и получает в обмен твердую валюту, на которую закупает все необходимые товары в качестве импорта. Рост цен на нефть в 2000-х позволил стране почувствовать себя богатой и даже возомнить о величии. В этом смысле 2020 год снова ставит Россию «на колени» – падение цен на углеводороды вкупе с сокращением экспорта серьезно ограничили приток долларов в российскую экономику. Это гарантирует тяжелые последствия в самое ближайшее время.