Саудиты снова ударили по России. Европу подкупают скидками 395 0 Экономика

Саудовская Аравия продолжает снижать цены на нефть для клиентов в Европе и делает это именно на те сорта, которые по своим качествам сходны с российской нефтью. Нефтяная супердержава использует цены в качестве инструмента для захвата рыночной доли и выдавливания из Европы России. Это не мешает Эр-Рияду говорить о сотрудничестве с Москвой в нефтяной сфере – Россия по соглашению с Саудовской Аравией урезала свою добычу на 2 млн баррелей в день. В итоге саудиты вернулись к докризисным продажам нефти, а Россия до сих пор не может восстановиться и теряет клиентов.