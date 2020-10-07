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Саудиты снова ударили по России. Европу подкупают скидками
7 Октября 2020 395 0 Экономика
Саудовская Аравия продолжает снижать цены на нефть для клиентов в Европе и делает это именно на те сорта, которые по своим качествам сходны с российской нефтью. Нефтяная супердержава использует цены в качестве инструмента для захвата рыночной доли и выдавливания из Европы России. Это не мешает Эр-Рияду говорить о сотрудничестве с Москвой в нефтяной сфере – Россия по соглашению с Саудовской Аравией урезала свою добычу на 2 млн баррелей в день. В итоге саудиты вернулись к докризисным продажам нефти, а Россия до сих пор не может восстановиться и теряет клиентов.
Новый месяц – новые скидки
- Саудовская Аравия третий месяц подряд снижает цены на нефть для клиентов в Европе. По данным агентства Reuters, которое ссылается на прайс-лист компании Saudi Aramco, в Средиземноморье сорт Arab Extra Light подешевеет еще на 30 центов и будет продаваться на 1,5 доллара дешевле, чем Brent. Такая же скидка будет на сорт Arab Light, который будет продаваться с дисконтом в 1,9 доллара к Brent.
- На Северо-западе Европы цены Arab Extra Light и Arab Light не изменятся и так же продолжат продаваться со скидкой к Brent в 1,9 и 2 доллара соответственно. Тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy подешевеют на 10 и 30 центов, а общая скидка на них к стоимости Brent достигнет 2 и 2,3 долларов.
- При этом скидки в ноябре саудиты предусмотрели только для Европы, где Саудовская Аравия конкурирует с Россией. Для Азии саудовская нефть подорожает от 10 до 30 центов, а для США цена на нее практически не изменится.
- В августе Эр-Рияд заметил ухудшение глобального спроса на нефть и вернулся к политике снижения цен. За два месяца цены снизились в среднем по 2 доллара, что сказалось на стоимости Brent и фьючерсах. Скидки Эр-Рияд активно использовал весной, когда развязал «ценовую войну» против России, чтобы склонить Москву к подписанию соглашения об ограничении добычи.
- Аналитики отмечают, что даже в условиях сжимающегося спроса у саудитов получается увеличивать экспорт – он вырос на 26% с августа. Таким образом, за счет доли России Эр-Рияд вернул себе докризисные объемы экспорта. Так, например, в июне Saudi Aramco продавала 4,971 млн баррелей в сутки, а в сентябре уже 6,258 млн, свидетельствуют расчеты IHS Markit.
- Россия вчистую проигрывает саудитам – клиенты переходят на арабскую нефть, а страна не может увеличить поставки до значений начала года. Если Саудовская Аравия в сентябре экспортировала лишь на 3%, чем в январе этого года, то Россия потеряла 21% объемов января и экспортирует 3,59 млн баррелей в сутки вместо 4,54 млн. В результате в сентябре российский экспорт нефти рухнул на 14%, а саудовский остается на уровне прошлого года.
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