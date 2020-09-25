Доллар будет хорошо за 100 рублей. Девальвация рубля началась 886 0 Экономика

Рубль продолжает дешеветь на глазах – после пробитого уровня в 77 руб. за доллар российская валюта, долго не думая, пошла «штурмовать высоты» – за доллар уже дают 78 рублей. Такого курса не было со 2 апреля, когда в России был объявлен карантин, а нефть начала свое короткое и стремительно путешествие к нулю долларов за баррель. Аналитики призывают пристегнуть ремни и приготовиться к 100 рублям за доллар.