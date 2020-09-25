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Доллар будет хорошо за 100 рублей. Девальвация рубля началась
25 Сентября 2020 886 0 Экономика
Рубль продолжает дешеветь на глазах – после пробитого уровня в 77 руб. за доллар российская валюта, долго не думая, пошла «штурмовать высоты» – за доллар уже дают 78 рублей. Такого курса не было со 2 апреля, когда в России был объявлен карантин, а нефть начала свое короткое и стремительно путешествие к нулю долларов за баррель. Аналитики призывают пристегнуть ремни и приготовиться к 100 рублям за доллар.
От рубля отвернулись все, включая правительство
- Доллар и евро 25 сентября 2020 года растут как на дрожжах – американская валюта преодолела порог в 78 рублей за штуку и идет дальше легкой походкой, европейская валюта взмыла выше 91 рублей и не собирается спускаться ниже. В результате рубль уже обеспечил себе звание худшей и наиболее токсичной валюты среди развивающихся стран – с начала года он обесценился на 25%.
- Всякой надежды рубль лишила российская власть, которая заинтересована в девальвации отечественной валюты для пополнения дефицитного бюджета. Не в последнюю очередь на национальную валюту давит позиция российских властей по отравлению оппозиционера Алексея Навального. В связи с инцидентом США готовят санкции, затрагивающие «личное богатство» президента Владимира Путина.
- Пока речь не идет о запрете на покупку российского госдолга или запрете на операции с долларами для российских госбанков, но обстановка крайне нервозная, и инвесторы спешат при любом шорохе вывести деньги из России, сбросив ненужные рубли. Это обуславливает отток капитала, который с января по август увеличился до 37 млрд долларов при прогнозе ЦБ на год в 25 млрд.
- Вторая причина структурной слабости рубля – рухнувший нефтегазовый экспорт из России. С апреля он держится на уровне 21-24 млрд долларов, что является минимальным значением с 2016 года. В августе Россия начала испытывать валютный голод – на импорт страна потратила на 1,3 млрд долларов больше, чем заработала на экспорте.
- Третья причина ослабления рубля – дефицит федерального бюджета в 4,7 трлн руб. Чтобы его покрыть, власти могут специально отпустить рубль, который формально находится в свободном плавании. Тогда экспортеры обменяют свою небольшую выручки на большее количество рублей и перечислят ее в бюджет.
- Наконец, российские банки начали испытывать дефицит твердой валюты, поскольку частный сектор вывозить всю валюту из России, а притока капитала в страну нет. Поэтому рубль будет и дальше слабеть – скоро он доберется до отметки в 79 руб., а партнер 1.618 Captal AG Валентин Егоров говорит прямо: курс доллара в среднесрочной перспективе будет «хорошо за 100 рублей».
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