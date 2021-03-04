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Россия не выруливает в «среднетехах»

4 Марта 2021 146 0 Наука и технологии
Россия не выруливает в «среднетехах»

ТОЛКАЧЕВ Сергей Александрович, доктор экономических наук, профессор, первый заместитель заведующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
ТЕПЛЯКОВ Артем Юрьевич, кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра исследований долгосрочных закономерностей развития экономики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

В соответствии с классификацией ОЭСР выделяют четыре группы отраслей обрабатывающей промышленности по уровню применяемых технологий: высокотехнологичные, среднетехнологичные высокого уровня, среднетехнологичные низкого уровня, низкотехнологичные.

В предыдущей статье, посвященной позициям России в высокотехнологичных отраслях, мы констатировали высокую степень вовлеченности России в глобальные цепочки стоимости, описали методологию анализа эффективности отраслевой интеграции в ГЦС с народнохозяйственных позиций.

Вкратце напомним, что общее участие страны в ГЦС измеряется по сумме показателей нисходящих связей (Backward GVC Participation) BW- доля стоимости импортных компонентов (иностранной добавленной стоимости) в стоимости экспортной продукции данной страны; и восходящих связей (Forward GVC Participation) FW - доля стоимости национальных компонентов (национальной добавленной стоимости) в стоимости экспортной продукции других стран.

Наша методология предполагает корреляционный анализ FW и BW с показателем «доля добавленной стоимости отрасли, создаваемой в стране в общемировой отраслевой добавленной стоимости», VAс / VAw за 2005 – 2015 гг. на основе базы данных «Торговля добавленной стоимостью» TiVA, публикуемой ОЭСР.

Ранее мы доказали, что значимые коэффициенты корреляции отражают следующие экономические процессы:

Положительная корреляция с BW – чем больше импортируется зарубежных компонентов, тем больше экспорт конечной продукции - аутсорсинговые процессы в производстве конечной продукции.

Отрицательная корреляция с BW – чем меньше импортируется зарубежных компонентов, тем больше экспорт конечной продукции - импортозамещение компонентов при производстве конечной продукции на экспорт.

Положительная корреляция с FW – чем больше экспорт национальных компонентов для использования в производстве иностранного экспорта, тем больше собственный экспорт конечной продукции. Это стратегия интегрированного технологического доминирования. Страна может позволить себе одновременный рост экспорта как компонентов, так и конечной продукции.

Отрицательная корреляция с FW – чем меньше экспорт национальных компонентов для использования в производстве иностранного экспорта, тем больше собственный экспорт конечной продукции. Это вынужденная стратегия узкой экспортноориентированной специализации.

Рассмотрим позиции России в глобальных цепочках стоимости среднетехнологических отраслей. «Среднетехи» – это базовые промышленные отрасли, создававшиеся в ходе освоения третьего и четвертого технологических укладов. Именно в четвертом ТУ Россия (СССР) впервые в своей истории вырвалась в число стран-лидеров технологической гонки, до инфо-коммуникационной революции 1970-80-х гг. Во времена строительства третьего ТУ Россия осуществляла мучительный переход от царизма к социализму. О том, как советская система управления «проспала» пятый ТУ написано море литературы. Поэтому, именно в среднетехах резонно ожидать относительных успехов от приватизированного советского индустриального наследства. Посмотрим, что говорят факты.

Мы не обнаружили значимых коэффициентов корреляции во всех отраслях, но весьма показательно выглядят сами показатели приростов.

Таблица. Россия в среднетехнологичных отраслях. Прирост показателей «доля национальной отраслевой добавленной стоимости в общемировой добавленной стоимости отрасли» VAс / VAw, обратные BW и прямые FW связи в ГЦС, FW-BW, за 2005-2015 гг. в процентах

Отрасли VAс / VAw BW FW FW-BW
Производство металлической продукции 28,36 -2,33 -20,69 -18,36
Производство резины и пластмассы 17,01 0,23 16,18 15,94
Прочее машиностроение -8,20 13,31 -12,20 -25,51
Производство кокса и нефтепродуктов -10,84 37,92 -6,77 -44,69
Прочие неметаллические минеральные продукты -30,15 22,61 5,13 -17,48
Производство основных металлов -33,42 -12,85 -21,45 -8,60

Оказывается, Россия выглядит весьма неубедительно в среднетехнологичных отраслях, где она исторически обладает крупным технологическим наследством, построенным в ходе индустриализации 30-50 гг. двадцатого века. Только две отрасли из шести показали относительный прирост национальной отраслевой добавленной стоимости.

В большинстве отраслей Россия демонстрирует отрицательную динамику прироста относительной добавленной стоимости, т.е. вытесняется с мировых рынков среднетехнологичной продукции. Аутсорсинговые обратные связи в ГЦС преобладают над импортозамещением. Прямые связи в большинстве отраслей отрицательные, что свидетельствует о потере конкурентоспособности в компонентной технологической базе, т.е. о продолжающейся деиндустриализации. Успех в производстве металлической продукции не может считаться уверенным и долговременным. Страна проводит стратегию узкой экспортноориентированной специализации без опоры на развитие собственной компонентной технологической базы. FW-BW для всех четырех отраслей отрицательна, что означает проигрыш иностранным поставщикам компонентов, т.е. деградацию национальной технологической базы.

Только отрасль производства изделий из резины и пластмассы (не высокотехнологичная нефтехимия) показывает относительно успешные результаты народнохозяйственной интеграции – положительный FW, очень небольшой положительный прирост BW.

В то же время новые индустриальные страны из числа развивающихся – Китай, Индонезия, Мексика, Индия, Турция, Казахстан (!), частично Бразилия и Аргентина – продемонстрировали оглушительные успехи в приросте национальной отраслевой добавленной стоимости в среднетехах! Они настолько велики по сравнению с Россией, что даже неудобно приводить!

А в чем же причина? Не в том ли, что практически во всех этих странах существует система государственного среднесрочного (пятилетнего) планирования?

Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ-БрФФИ, проект 20-510-00026 «Оценка макроэкономической эффективности интеграции отраслей обрабатывающей промышленности России и Республики Беларусь в глобальные цепочки стоимости».

Сергей Толкачёв
Сергей Толкачёв (соавторы: Тепляков Артем Юрьевич)

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