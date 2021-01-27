Что стоит за успехом РФ в борьбе с Ковидом. О пассивности России в глобальных цепочках стоимости.

ТОЛКАЧЕВ Сергей Александрович, доктор экономических наук, профессор, первый заместитель заведующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

ТЕПЛЯКОВ Артем Юрьевич, кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра исследований долгосрочных закономерностей развития экономики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

В предыдущей статье, посвященной мировой химико-фармацевтической отрасли мы показали, что в течение завершающего периода глобализации (2005-2015 гг.) международная кооперация в рамках ГЦС уперлась в объективные ограничители роста и дальнейшее углубление международного разделения труда, особенно в форме нисходящих связей (BW) ради повышения производительности и эффективности производства уже невозможно.

Напомним новому читателю, что общее участие страны в ГЦС измеряется по сумме показателей нисходящих связей (Backward GVC Participation) - доля стоимости импортных компонентов (иностранной добавленной стоимости) в стоимости экспортной продукции данной страны; и восходящих связей (Forward GVC Participation) - доля стоимости национальных компонентов (национальной добавленной стоимости) в стоимости экспортной продукции других стран.

В данной статье мы попробуем оценить результативность участия высокотехнологичных отраслей России в ГЦС.

Хорошо известно, что Россия глубоко интегрирована в ГЦС. Например, в 2011 г., видимо, на пике глобализационных процессов, индекс совокупного участия России в ГЦС достиг 51.8% (38.1% – восходящее участие и 13.7% – нисходящее), превысив средние показатели развитых (48%) и развивающихся стран (48.6).

За десятилетие «угасающей глобализации» 2005-2015 гг., особенно после 2011 года, участие России в ГЦС несколько снизилось, как и общая интенсивность связей в мировой экономике, особенно по восходящим связям. Тем не менее, Россия остается глубоко интегрированной в ГЦС страной по восходящим связям (FW), по сравнению со странами с близкой по общему размеру экономикой – Индонезия, Бразилия, и даже высокоразвитая Германия (Таблицы 1-2). Суммарный показатель России в 2015 году – 41,3 по-прежнему превышает средние показатели для стран членов ОЭСР (35,9) и не членов ОЭСР (31,6).

Таблица 1. Динамика нисходящих связей в ГЦС. Иностранная добавленная стоимость в общем экспорте стран, %

Временной промежуток 2005 2015 Страны ОЭСР в целом 6,4 7,9 Франция 20,4 21,4 Германия 18,6 21,0 Япония 10,2 13,2 Корея 32,7 32,6 Польша 24,7 26,6 Словения 33,3 32,5 США 10,8 9,5 Не ОЭСР 12,2 9,7 Бразилия 11,2 12,5 Индонезия 18,4 12,9 Казахстан 20,3 6,5 Россия 9,9 10,8

Таблица 2. Динамика восходящих связей в ГЦС. Национальная добавленная стоимость как доля общего экспорта других стран, %

Временной промежуток 2005 2015 Страны ОЭСР в целом 23,6 18,0 Франция 21,0 21,9 Германия 26,4 24,4 Япония 20,6 19,1 Корея 20,0 21,5 Польша 15,9 20,0 Словения 22,5 22,2 США 19,2 21,9 Не ОЭСР 18,4 16,6 Бразилия 20,3 19,6 Индонезия 24,6 24,1 Казахстан 31,5 35,1 Россия 33,5 30,5

Поставим вопрос следующим образом: насколько данное глубокое участие в ГЦС плодотворно для самих отраслей и для воспроизводственной (отраслевой) структуры экономики? Приносит ли глубокое вовлечение в ГЦС отраслей экономики России, особенно по восходящим связям, полезный результат?

Для этого на примере нескольких стран проведем корреляционный анализ восходящих связей (FW) и нисходящих связей (BW) высокотехнологичных отраслей в ГЦС с показателем «доля добавленной стоимости отрасли, создаваемой в стране в общемировой отраслевой добавленной стоимости». Будем коррелировать динамику FW и BW с динамикой доли добавленной стоимости за 2005 – 2015 гг. на основе базы данных «Торговля добавленной стоимостью» TiVA, публикуемой ОЭСР.

Результаты корреляции отражают следующие экономические процессы.

Корреляция с BW положительная – чем больше импортируется зарубежных компонентов, тем больше экспорт конечной продукции - аутсорсинговые процессы в производстве конечной продукции. Отрасль привлекает зарубежные компоненты, что положительно сказывается на экспорте конечной продукции из страны, но всегда существует опасность превратиться в зону «отверточной сборки» с небольшой добавленной стоимостью, производимой внутри страны.

Корреляция с BW отрицательная – чем меньше импортируется зарубежных компонентов, тем больше экспорт конечной продукции - импортозамещение компонентов при производстве конечной продукции на экспорт.

Корреляция с FW положительная – чем больше экспорт национальных компонентов для использования в производстве иностранного экспорта, тем больше собственный экспорт конечной продукции. Это стратегия интегрированного технологического доминирования. Страна может позволить себе одновременный рост экспорта как компонентов, так и конечной продукции. Очевидно, страна не опасается того, что импортеры ее компонентов будут производить конкурентоспособную конечную продукцию для мирового рынка.

Корреляция с FW отрицательная – чем меньше экспорт национальных компонентов для использования в производстве иностранного экспорта, тем больше собственный экспорт конечной продукции. Это вынужденная стратегия узкой экспортноориентированной специализации. Очевидно, страна не обладает развитой технологической базой по производству компонентов («элементная база» - как говорили в СССР применительно к производству сложной машинотехнической продукции).

Разберем позиции России в сравнении с тремя другими показательными странами. Все четверо образуют две пары – «староиндустриальные» и «новоиндустриальные».

Две страны – члены ОЭСР: «староиндустриальная» Германия и «Новоиндустриализирующаяся» Польша. Германия, безусловно, наиболее развитая страна, особенно в области производства машинотехнической продукции. Польша проводит небезуспешную экономическую политику и добилась наибольших успехов среди бывших европейских социалистических стран.

Две страны, не являющиеся членами ОЭСР. Помимо «староиндустриальной» России, это «новоиндустриальный» могучий Китай.

Таблица 3. Высокотехнологичные отрасли. Корреляция темпов прироста страновой добавленной стоимости отрасли в общемировой добавленной стоимости (VA) с показателями нисходящих (BW) и восходящих (FW) связей в ГЦС

Производство электроники Машиностроение Производство транспортных средств Производство химических и фармацевтических препаратов Страны BW FW BW FW BW FW BW FW ОЭСР -0,95 0,89 -0,77 0,84 -0,86 0,21 -0,56 0,86 Германия -0,33 -0,24 -0,34 0,86 -0,04 0,74 -0,65 -0,83 Польша -0,09 0,59 -0,13 -0,17 -0,07 -0,33 0,03 -0,56 Не ОЭСР -0,97 0,36 -0,99 0,17 -0,95 0,68 -0,99 0,61 Китай -0,93 -0,82 -0,92 -0,15 -0,91 0,69 -0,81 0,85 Россия -0,46 -0,52 -0,06 0,23 0,09 -0,16 -0,67 0,10

Результаты, как и следовало ожидать, демонстрируют огромную периферийность России в ГЦС. Почти все показатели оказались не значимы. Единственное слабое статистическое, но значимое в реальности свидетельство успешности импортозамещения лишь в химико-фармации. Не с этим ли связан неожиданный успех в производстве антиковидных вакцин?! Мы нашли косвенное подтверждение благоприятного воздействия робкого импортозамещения в отрасли на конечный результат! Оказывается, скромные попытки отказываться от зарубежных компонентов при производстве отечественной продукции на экспорт принесли положительные результаты! Россия первой из всех стран мира произвела несколько образцов важнейшей конечной продукции фармацевтической отрасли! Целый набор отечественных вакцин, возникших в последние месяцы, не может не сигнализировать о сохранении отечественной технологической компонентной базы в химико-фармацевтической отрасли. Вот что импортозамещение животворящее делает!

А вот Китай произвел настоящий фурор в импортозамещении компонентов в высокотехнологичных отраслях! Везде очень высокая степень корреляции, кроме «просто высокой» в той же химико-фармации. Не поэтому ли Китай также отметился своей вакциной Sinopharm.

По восходящим связям Россия вообще в стороне, никаких значимых корреляций. А Китай демонстрирует распыление своей элементной базы для чужого экспорта в электронике, но существенное воздействие своей промежуточной продукции на мировой экспорт химико-фармации и транспорта. Оно и понятно, электроника в Китае создавалась глобальными ТНК именно в целях производства компонентов и «отверточной сборки» конечной продукции. В 2005-15 годах Китай пока еще демонстрирует подчинение указанной модели.

Староиндустриальная Германия не нуждается ни в импортозамещении, ни в обратном процессе – аутсорсинге – нигде, кроме незначительной импортозамещающей связи в химико-фармации, примерно такой же как и в России. Правда в этой же отрасли страна избыточно увлеклась экспортом компонентов, что негативно сказывалось на экспорте конечной продукции. Зато в области восходящих связей страна демонстрирует заметное положительное воздействие в машиностроении и производстве транспортных средств. Трудно было надеяться на обратный результат в отраслях, составляющих промышленную гордость Германии. А вот новоиндустриальная Польша, также как и Россия, не блещет никакими успехами в высокотехнологичных отраслях, разве что слабенькая положительная корреляция в восходящих связях электроники.

Наконец, отметим принципиальные отличия развивающихся стран от развитых в целом. Страны ОЭСР демонстрируют очень высокую склонность к импортозамещению (более 0,9) только в электронике, а развивающиеся страны во всех без исключения высокотехнологичных отраслях. Кстати, противоположные по смыслу аутсорсинговые связи не прослеживаются нигде!

Зато корреляция по восходящим связям показывает сохраняющееся технологическое превосходство развитых стран. Они демонстрируют высокие положительные коэффициенты по всем отраслям, кроме транспорта. Тогда как развивающиеся страны проявляют незначительную положительную корреляцию как раз по транспорту и химико-фармации. Что подтверждает отсутствие сильной компонентной базы в высокотехнологичных отраслях у развивающихся стран.

Основные выводы

Анализ коэффициентов корреляции позволяет уверенно подтвердить непосредственную связь общего уровня индустриального развития страны с результативностью участия в ГЦС. Как староиндустриальная Германия, так и новоиндустриальный Китай демонстрируют большую интенсивность корреляционных связей по сравнению с менее индустриализированными Польшей и Россией.

Основное отличие Китая от Германии состоит в большем использовании импортозамещения в высокотехнологичных отраслях. Очевидно Китай формирует собственную технологическую базу для производства конечной высокотехнологичной продукции. Подобная база в низкотехнологичных отраслях в Китае уже сформирована и здесь он, как и Германия проводит стратегию технологического доминирования.

Россия может похвастаться еле заметным относительным успехом в химико-фармации, где проявляются небольшие признаки импортозамещения. Так же как и в Польше, в России почти не прослеживается воздействие обоих типов связей в ГЦС на результативность экспорта в высокотехнологичных отраслях.

Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ-БрФФИ, проект 20-510-00026 «Оценка макроэкономической эффективности интеграции отраслей обрабатывающей промышленности России и Республики Беларусь в глобальные цепочки стоимости».