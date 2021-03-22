Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 МАР, 10:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 МАР, 10:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Россия начала продавать Китаю газ по минимальной цене

22 Марта 2021 265 0 Экономика
Россия начала продавать Китаю газ по минимальной цене

Российский газ для Китая подешевел до нового минимума. Теперь он обходится Поднебесной меньше чем 120 долларов за тысячу кубометров. Согласно расчетам «Интерфакса», даже Белоруссия получает российский газ на 10 долларов дороже Китая. При этом среднеазиатские страны продают газ китайской стороне стабильно выше 150 долларов за тысячу кубометров.

«Сила Сибири» на минимумах

  • Цена российского газа для Китая опустилась до небывало низкого значения – 118,5 доллара за тысячу кубометров. К такому выводу пришли в «Интерфаксе», изучив данные китайской таможенной статистики за январь 2021 года. Голубое топливо подешевело для Китая на 5,9% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года и на 35% с прошлой весны. В деньгах это 63,5 доллара.
  • Из этого можно сделать вывод, что в разгар пандемии весной 2020 года российский газ для Поднебесной стоил 182 доллара за тысячу кубометров. Ничего не мешало Туркмении в январе этого года продавать газ китайцам за 187 долларов, Казахстану – за 162 доллар, Узбекистану – за 151 доллара, а Мьянме – за 352 доллара.
  • Газопровод «Сила Сибири» подавался как «разворот на Восток» газовых мощностей России. Но в январе в Европе российский газ продавался в среднем по 170 долларов, а в Китай он шел по 118,5 доллара. Даже Белоруссия – ближайший союзник России, которого Москва субсидирует поставками дешевой энергии – платила больше Китая на 10 долларов – 128,5 доллара за тысячу кубометров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко теперь должен требовать цены на газ не как для Германии летом 2020 года, а как для Китая.
  • Интересно, что падение цены на газ для Китая произошло на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за холодов в северном полушарии. Вероятно, цена российского газа для Китая была самой низкой в мире в этот период: на спотовом рынке в Азии СПГ стоил более 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, а в Европе на хабах тот же объем торговался по 300 долларов. «Газпром», между тем, повысил прогноз цены экспорта до 200 долларов за тысячу кубометров. При этом бюджет монополии верстался исходя из средней цены в 170 долларов.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Столь дешевый газ Китаю обеспечила формула, заложенная в газовый контракт. Традиционно для «Газпрома» в формулу входят цены на мазут и газойль с задержкой в 9 месяцев. В январе цена на горюче-смазочные материалы как раз отразила ситуацию апреля-мая, когда энергетические рынки рушились.
  • Впрочем, поставки газа в Китай минимальны: в 2020 году по «Силе Сибири» Россия поставила в Поднебесную всего 3,5 млрд кубометров. Это меньше, чем было оговорено контрактом, по которому Китай должен отбирать ежегодно 5 млрд кубометров, и меньше правила «бери или плати», предполагающего отбор 4,25 млрд кубометров в год либо плату за неотобранный объем.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Чтобы не арестовали. Минфин предложил раздать ФНБ другим странам в качестве кредитов

Чтобы не арестовали. Минфин предложил раздать ФНБ другим странам в качестве кредитов
Экономика

Россия предложила Китаю отказаться от доллара вместе

Россия предложила Китаю отказаться от доллара вместе
Экономика

Олигархи попросили у Путина льготы на триллион рублей

Олигархи попросили у Путина льготы на триллион рублей
Экономика 5

«Атака на доходы граждан и правительство». Дерипаска раскритиковал решение ЦБ

«Атака на доходы граждан и правительство». Дерипаска раскритиковал решение ЦБ
Экономика 3

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры

В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры

ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места

ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места

Новости дня

21 МАР, 17:06 Путин: присоединение Крыма к России говорит об укреплении страны Путин: присоединение Крыма к России говорит об укреплении страны
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
21 МАР, 15:12 Финансист рассказал, когда нужно избавляться от доллара Финансист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
21 МАР, 14:43 В Госдуме ожидают новых задержаний губернаторов В Госдуме ожидают новых задержаний губернаторов
21 МАР, 12:33 В России зарегистрировали 9299 новых случаев COVID-19 В России зарегистрировали 9299 новых случаев COVID-19
21 МАР, 12:17 Губернатора Пензенской области арестовали по подозрению во взяточничестве Губернатора Пензенской области арестовали по подозрению во взяточничестве
21 МАР, 11:48 Еще одна страна открыла свои границы для российских туристов Еще одна страна открыла свои границы для российских туристов
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
20 МАР, 18:17 Реальные зарплаты россиян снизились почти на 30% Реальные зарплаты россиян снизились почти на 30%

Узнай, страна!

21 МАР, 12:23 В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
21 МАР, 08:43 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места
19 МАР, 20:10 Новый ледовый дворец появился в Башкортостане Новый ледовый дворец появился в Башкортостане
19 МАР, 17:31 В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после модернизации В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после модернизации
18 МАР, 21:38 Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона
18 МАР, 20:11 В Липецке открыли новое литейное предприятие В Липецке открыли новое литейное предприятие
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
18 МАР, 17:35 Декатлон вложит в открытие крупного спортивного магазина в Сочи 800 млн рублей Декатлон вложит в открытие крупного спортивного магазина в Сочи 800 млн рублей
18 МАР, 13:28 В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства
17 МАР, 18:35 Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области
17 МАР, 17:54 В Кировской области представили первый отечественный антибиотик В Кировской области представили первый отечественный антибиотик
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter