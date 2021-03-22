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Россия начала продавать Китаю газ по минимальной цене
22 Марта 2021 265 0 Экономика
Российский газ для Китая подешевел до нового минимума. Теперь он обходится Поднебесной меньше чем 120 долларов за тысячу кубометров. Согласно расчетам «Интерфакса», даже Белоруссия получает российский газ на 10 долларов дороже Китая. При этом среднеазиатские страны продают газ китайской стороне стабильно выше 150 долларов за тысячу кубометров.
«Сила Сибири» на минимумах
- Цена российского газа для Китая опустилась до небывало низкого значения – 118,5 доллара за тысячу кубометров. К такому выводу пришли в «Интерфаксе», изучив данные китайской таможенной статистики за январь 2021 года. Голубое топливо подешевело для Китая на 5,9% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года и на 35% с прошлой весны. В деньгах это 63,5 доллара.
- Из этого можно сделать вывод, что в разгар пандемии весной 2020 года российский газ для Поднебесной стоил 182 доллара за тысячу кубометров. Ничего не мешало Туркмении в январе этого года продавать газ китайцам за 187 долларов, Казахстану – за 162 доллар, Узбекистану – за 151 доллара, а Мьянме – за 352 доллара.
- Газопровод «Сила Сибири» подавался как «разворот на Восток» газовых мощностей России. Но в январе в Европе российский газ продавался в среднем по 170 долларов, а в Китай он шел по 118,5 доллара. Даже Белоруссия – ближайший союзник России, которого Москва субсидирует поставками дешевой энергии – платила больше Китая на 10 долларов – 128,5 доллара за тысячу кубометров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко теперь должен требовать цены на газ не как для Германии летом 2020 года, а как для Китая.
- Интересно, что падение цены на газ для Китая произошло на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за холодов в северном полушарии. Вероятно, цена российского газа для Китая была самой низкой в мире в этот период: на спотовом рынке в Азии СПГ стоил более 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, а в Европе на хабах тот же объем торговался по 300 долларов. «Газпром», между тем, повысил прогноз цены экспорта до 200 долларов за тысячу кубометров. При этом бюджет монополии верстался исходя из средней цены в 170 долларов.
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- Столь дешевый газ Китаю обеспечила формула, заложенная в газовый контракт. Традиционно для «Газпрома» в формулу входят цены на мазут и газойль с задержкой в 9 месяцев. В январе цена на горюче-смазочные материалы как раз отразила ситуацию апреля-мая, когда энергетические рынки рушились.
- Впрочем, поставки газа в Китай минимальны: в 2020 году по «Силе Сибири» Россия поставила в Поднебесную всего 3,5 млрд кубометров. Это меньше, чем было оговорено контрактом, по которому Китай должен отбирать ежегодно 5 млрд кубометров, и меньше правила «бери или плати», предполагающего отбор 4,25 млрд кубометров в год либо плату за неотобранный объем.
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