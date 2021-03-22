Россия начала продавать Китаю газ по минимальной цене 265 0 Экономика

Российский газ для Китая подешевел до нового минимума. Теперь он обходится Поднебесной меньше чем 120 долларов за тысячу кубометров. Согласно расчетам «Интерфакса», даже Белоруссия получает российский газ на 10 долларов дороже Китая. При этом среднеазиатские страны продают газ китайской стороне стабильно выше 150 долларов за тысячу кубометров.