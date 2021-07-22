Россия договорилась платить пенсии мигрантам из Таджикистана 530 2 Экономика

Правительство России с 2019 года добивается введения пенсионного обеспечения для нескольких миллионов мигрантов из Средней Азии, которые живут и работают в стране. На уровне Евразийского союза есть соглашение, предполагающее, что страна, в которой мигрант работал и отчислял деньги в пенсионный фонд, будет впоследствии платить ему пенсию. Таджикистан не входит в ЕАЭС. Но Москва и Душанбе урегулировали все вопросы в рамках соглашения. Теперь правительство Таджикистана должно его подписать.