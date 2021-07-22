Россия договорилась платить пенсии мигрантам из Таджикистана
22 Июля 2021 530 2 Экономика
Правительство России с 2019 года добивается введения пенсионного обеспечения для нескольких миллионов мигрантов из Средней Азии, которые живут и работают в стране. На уровне Евразийского союза есть соглашение, предполагающее, что страна, в которой мигрант работал и отчислял деньги в пенсионный фонд, будет впоследствии платить ему пенсию. Таджикистан не входит в ЕАЭС. Но Москва и Душанбе урегулировали все вопросы в рамках соглашения. Теперь правительство Таджикистана должно его подписать.
Таджики будут российскими пенсионерами
- Россия и Таджикистан согласовали все моменты соглашения по пенсионному обеспечению мигрантов. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил директор Агентства социального страхования и пенсий республики Дилмурод Давлатзода. По его словам, спорные моменты устраняли «путем обсуждения в форме видеоконференции». Теперь проект отправляется в правительство и МИД Таджикистана на утверждение.
- Со странами Евразийского экономического союза Россия с 2019 года продвигает пенсионное страхование для мигрантов. Схема предполагает, что страна, в которой человек работал и платил отчисления, в будущем будет обязана выплачивать ему пенсию. Таким образом, стаж на территории разных государств суммируется, а пенсии в одном государстве переносятся в другие, если пенсионер переезжает.
- При этом мигрант из Казахстана, получающий страховую пенсию в России, будет получать ее, проживая и в Казахстане. То же самое касается и россиян – при переезде в Казахстан или другую страну ЕАЭС пенсию платить им будет Россия.
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- По подсчетам Института Гайдара и РАНХиГС, в России находится 4,88 млн мигрантов. Больше всего из Кыргызстана – 1,19 млн человек и Таджикистана – 809 тыс. До пандемии число трудовых мигрантов составляло от 9,6 до 11,2 млн человек. К 2021 году общая численность иностранцев на территории страны упала до 7,1 млн человек. Из них 86% – граждане стран СНГ. При этом, как пишут эксперты, численность граждан Украины, переезжающих в Россию, сравнялась с числом граждан Кыргызстана.
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Для меня это прозвучало,как гром,среди ясного неба.Это до какого цинизма надо дойти,чтобы держа своих пенсионеров в нищете,спонсировать таджикских пенсионеров.Путин,надеюсь,что ты станешь пенсионером всетаджикского масштаба. Видимо,тебя очаровала песня Манижи о русских женщинах,оттого и щедрый такой.ПОЗОР!
вероятно, численность, россиян стремительно сокращается из за двойственной политики госмонополии, идущей по пути минимального сопротивления через вакцинацию, путем открытых границ по ввозу заразы конвейерным способом.недостающие звено - конопляные муравьи, завозятся из стран СНГ, разгружая их от безработицы. впоследствии им будет предоставлен статус гражданина РФ.незаменимых -нет!