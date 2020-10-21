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Путин запретил, а они вывозят. Экспорт леса в Китай пошел на рекорд
21 Октября 2020 552 0 Экономика
Еще в конце сентября президент Владимир Путин возмущался бесконтрольному вывозу леса из России в Китай и требовал от правительства поставить «жесткий заслон» для этого. Пока новостей об успехах чиновников нет, зато оценен масштаб «катастрофы». Во время выступления в Совете Федерации вице-премьер Виктория Абрамченко пожаловалась, что вывоз леса из России резко ускорился в последние пять лет и достигают 41,2 млн тонн.
Леса России варварски растаскивают
- Согласно данным, которые представила вице-премьер Виктория Абрамченко, за пять лет экспорт леса из России вырос на 20% – с 34 до 41,2 млн тонн. Если пересчитать это количество на объем, то получится 50 млн кубометров.
- Больше всего леса вывозится в Китай – 42% (17,2 млн тонн). Ни один другой «клиент» не сравнится по объемам закупок с Китаем. Так, например, Финляндия занимает второе место, но на нее приходится всего 6,5% экспорта, на Японию – 5,8%, а на Узбекистан – 5,4%.
- Россия только официально заработала на продаже своего леса 8 млрд долларов в прошлом году. Для сравнения: доходы от газа сейчас составляют около 4,5 млрд долларов в квартал, а от нефти – около 8-10 млрд. Золото дает около 1,5 млрд долларов в месяц.
- Но проблема в том, что Россия по большей части гонит необработанный лес – 85% экспорта представляют собой сырье без добавленной стоимости, то есть кругляк, лесоматериалы после распиловки и топливная древесина. А лесоматериалы, которые вывозят за рубеж, в 97% случаев имеют грубую обработку. Лишь 3% леса идет на экспорт в виде строганных и шлифованных пиломатериалов.
- Однако все эти цифры – вершина тающего айсберга российских лесов. Расследование Счетной палаты показало, что у правительства нет точных данных о состоянии лесного фонда. Из 1,145 млн га лесного фонда на учете в Рослесхозе данные о 967 млн га отсутствуют или являются недостоверными, выяснила Счетная палат. Эта площадь равняется территории Бразилии.
- Президент Путин требовал от правительства запретить вывоз необработанной древесины хвойных и лиственных пород. Он назвал методы обращения с лесом «архаичными», а вырубку – «варварской». Задачу восстановления лесов никто перед собой не ставит. Вывоз леса идет в Китай из Восточной Сибири и с Дальнего Востока по «серым» или «откровенно криминальным схемам». «Проще говорят, гонят контрабанду», – сокрушался президент.
- По данным Счетной палаты, ежегодно в России вырубается около 16-17 тыс. единиц леса и наносится материальный ущерб на 11-12 млрд руб. А вот экологический ущерб еще никто не подсчитывал. Призывы президента навести порядок в лесной отрасли пока не дали никакого результата.
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