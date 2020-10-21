Путин запретил, а они вывозят. Экспорт леса в Китай пошел на рекорд 552 0 Экономика

Еще в конце сентября президент Владимир Путин возмущался бесконтрольному вывозу леса из России в Китай и требовал от правительства поставить «жесткий заслон» для этого. Пока новостей об успехах чиновников нет, зато оценен масштаб «катастрофы». Во время выступления в Совете Федерации вице-премьер Виктория Абрамченко пожаловалась, что вывоз леса из России резко ускорился в последние пять лет и достигают 41,2 млн тонн.