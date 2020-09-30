Капитал страны
ENGLISH
30 СЕН, 16:52 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Путин запретил вывозить из России лес. «Это ни в какие ворота не лезет!»
30 Сентября 2020 1412 3 Экономика
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать законодательство, чтобы «поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу» леса. По словам Путина, лес – это природное достояние России, к которому применяются «сугубо архаичные, потребительские подходы». Президента беспокоит, что в стране идет варварская вырубка и полностью игнорируется задача восстановления лесного фонда.
Лес вырубают на миллиарды рублей в год
- На совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса президент Путин потребовал от правительства запретить на законодательном уровне экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Правда, запрет глава государства поручил ввести не немедленно или со следующего года, а с 1 января 2022 года.
- Тем не менее риторика Путина была довольно жесткой. «В большинстве регионов сохраняются прежние, к сожалению, сугубо архаичные, потребительские подходы к использованию лесных ресурсов», – заявил президент. Он обратил внимание на экстенсивную модель вырубки, когда она ведется сплошным способом на низком технологическом уровне. При этом вырубщики полностью игнорируют задачу восстановления лесов.
- В основном проблема вырубки лесов стоит для Восточной Сибири и Дальнего Востока. В этом регионе, по словам президента, есть «хорошие конкурентные позиции», но производители не могут нарастить мощности по глубокой переработке древесины. Компаниям проще экспортировать сырье в Китай. «Все это идет через разного рода опять же "серые" или откровенно криминальные схемы вывоза продукции. Проще говоря, гонят контрабанду», – сказал Путин, добавив, что это «ни в какие ворота не лезет».
- Решать проблему Путин намерен бюрократическим способом: в России появится новая должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации. Лесной надзор, в свою очередь, будет распространен на транспортировку, хранение и переработку древесины. Также с 1 января 2021 года заработает единая система учета древесины и сделок с ней, а с 1 июля ее использование станет обязательным.
- Исследование Счетной палаты в этом году показало, что 84% лесного фонда России не отражается достоверно в государственных базах. Другими словами, из 1,145 млн га леса государства не располагает сведениями о 967 млн га. По площади это территория Бразилии. Контрабандисты пользуются отсутствием у государства точных сведений и занимаются незаконными вырубками. Наибольшую проблему в этом плане представляют Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
- В течение последних десяти лет в России ежегодно вырубается около 16-17 тыс. единиц, составляющих 1,3 млн кубических метров. Таким образом ежегодно России наносится материальный ущерб на 11-12 млрд руб. Экологический ущерб – оценить нельзя.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
15:34 Четыре миллиона медицинских масок в сутки и 600 новых рабочих мест: на Брянщине усилили производство
29 СЕН, 18:53 На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота
29 СЕН, 11:13 Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола
28 СЕН, 16:39 Позиция ТПП РФ учтена при работе над расширенной ответственностью производителей товаров и упаковки
28 СЕН, 12:52 В Кузбассе завершили строительство первого этапа уникального высокоэкологичного полигона ТКО
28 СЕН, 12:40 В Якутии открыли третью очередь самого северного в мире сельскохозяйственного комплекса
Написать комментарий
так уже давно все вывезено в Китай, еще годик форы чтоб остатки допилили.. родители живут в Красноярском крае, практически в тайге, на прошлой неделе пытались купить брус на баню им, так нет ничего! листвяка элементарно нет ни бревна! одна осина низкосортная...
да его любимые алигаторы до 22 года оставят россию лысой...за 2 года или ишак или эмир или сам...
Так тож в 2022 году,а китайцев,что грязи,они весь лес вырубят или ишак сдохнет.