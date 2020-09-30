Путин запретил вывозить из России лес. «Это ни в какие ворота не лезет!» 1412 3 Экономика

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать законодательство, чтобы «поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу» леса. По словам Путина, лес – это природное достояние России, к которому применяются «сугубо архаичные, потребительские подходы». Президента беспокоит, что в стране идет варварская вырубка и полностью игнорируется задача восстановления лесного фонда.