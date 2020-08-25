Путин признал – в России нет работы, а население вымирает 1341 2 Политика

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым пережил «ростовский ужас». Он признал две главных проблемы России, которые власти не решают: массовую безработицу и сокращение численности населения. Никаких рецептов решения президент не предложил, ограничившись констатацией печальных фактов.