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Путин признал – в России нет работы, а население вымирает

25 Августа 2020 1341 2 Политика
Путин признал – в России нет работы, а население вымирает

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым пережил «ростовский ужас». Он признал две главных проблемы России, которые власти не решают: массовую безработицу и сокращение численности населения. Никаких рецептов решения президент не предложил, ограничившись констатацией печальных фактов.

Бессилие государственной политики

  • Путин назвал безработицу «одной из главных проблем в стране». «Это совершенно очевидно», – подчеркнул он во время общения с Голубевым. Только по официальным данным в июле 2020 года уровень безработицы вырос до 6,3% – на 0,1% больше, чем в июле. Численность безработных выросла на 40,6%. С марта 1,25 млн человек, по данным Росстата, зарегистрировались безработными. В реальности цифра может достигать 7-9 млн человек, о чем говорили профсоюзы.
  • Другая проблема, волнующая Путина – сокращение численности населения. Когда президент услышал от губернатора Ростовской области о падении производства мяса и ввода жилья на 18%, он признался: «После определенного подъема у нас наблюдается сокращение численности постоянного населения».
  • Президент оправдал сокращение населения России «объективными обстоятельствами». Но тут же добавил, что Ростовская область это «южный, благоприятный климатически регион», а население падает даже в большем объеме, чем по стране. Не видеть тут связь с плачевным состоянием экономики – странно.
  • Росстат подсчитал, что за январь-июнь в России родилось на 38,7 тыс. меньше детей, чем за тот же период 2019 года – 681 тыс. всего. Смертность выросла на 28 тыс., до 946,5 тыс. человек. Естественная убыль населения составила 265,5 тыс. человек за полгода. Это «рекорд» за последние 11 лет.
  • На фоне пандемии смертность растет в 45 регионах, а рождаемость падает из-за экономического кризиса почти во всех регионах (в 75-ти). В 40 регионах ситуация близка к демографической катастрофе – показатель смертности превышает рождаемость в 1,5-2,5 раза. Как исправить ситуацию и что намерено делать государство – Путин не сказал.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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10:58 0 0
Valeriy Bondarik:

... З Д Р А В С Т В У Й Т Е ... ЧТО-о-о-о...вот ЭТО да - УЖАС то какой ! *** "КАК исправить ситуацию...Путин НЕ сказал". (ЗАНАВЕС...) ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````` Получается...что он - НЕ (,,,,,) знает ЧТО делать ?!!! КАК, господин Путин, и...НЕ знает ЧТО делать...во дела ... * Россия ВЫМИРАЕТ, а ЧТО надо делать - Путин НЕ знает ! [наверное...Т.Н. "ед~ро"ССня...ему подСКАЖЕТ..."сориентирует"...] `````````````````` Удачи тебе Россия в преодолении твоИХ...проблем ! - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 25-08-2020.

09:30 2 0
RuralEconomy:

Ну хоть признался...А-то, 25 миллионов высокотехнологичных мест... Молодец, для себя иммунитет выбил...Преемник , скорее всего, определён... Можно уходить на заслуженный отдых.

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