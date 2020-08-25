Капитал страны
ENGLISH
25 АВГ, 14:03 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
Путин признал – в России нет работы, а население вымирает
25 Августа 2020 1341 2 Политика
Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым пережил «ростовский ужас». Он признал две главных проблемы России, которые власти не решают: массовую безработицу и сокращение численности населения. Никаких рецептов решения президент не предложил, ограничившись констатацией печальных фактов.
Бессилие государственной политики
- Путин назвал безработицу «одной из главных проблем в стране». «Это совершенно очевидно», – подчеркнул он во время общения с Голубевым. Только по официальным данным в июле 2020 года уровень безработицы вырос до 6,3% – на 0,1% больше, чем в июле. Численность безработных выросла на 40,6%. С марта 1,25 млн человек, по данным Росстата, зарегистрировались безработными. В реальности цифра может достигать 7-9 млн человек, о чем говорили профсоюзы.
- Другая проблема, волнующая Путина – сокращение численности населения. Когда президент услышал от губернатора Ростовской области о падении производства мяса и ввода жилья на 18%, он признался: «После определенного подъема у нас наблюдается сокращение численности постоянного населения».
- Президент оправдал сокращение населения России «объективными обстоятельствами». Но тут же добавил, что Ростовская область это «южный, благоприятный климатически регион», а население падает даже в большем объеме, чем по стране. Не видеть тут связь с плачевным состоянием экономики – странно.
- Росстат подсчитал, что за январь-июнь в России родилось на 38,7 тыс. меньше детей, чем за тот же период 2019 года – 681 тыс. всего. Смертность выросла на 28 тыс., до 946,5 тыс. человек. Естественная убыль населения составила 265,5 тыс. человек за полгода. Это «рекорд» за последние 11 лет.
- На фоне пандемии смертность растет в 45 регионах, а рождаемость падает из-за экономического кризиса почти во всех регионах (в 75-ти). В 40 регионах ситуация близка к демографической катастрофе – показатель смертности превышает рождаемость в 1,5-2,5 раза. Как исправить ситуацию и что намерено делать государство – Путин не сказал.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
24 АВГ, 21:52 Коронавирус становится менее опасным
24 АВГ, 12:55 Из Москвы в Петербург отправился впервые за 60 лет новый круизный лайнер отечественного производства
24 АВГ, 12:23 Пензенские разработчики совершили прорыв в управлении боевыми роботами на основе нейросетей
21 АВГ, 17:15 ТОП-10 достижений недели: как в РФ создавали мегакомплексы, непотопляемые амфибии, неубиваемые дроны
21 АВГ, 16:24 В Петербурге создали первую российскую высокоскоростную, полностью непотопляемую амфибию «Дрозд»
21 АВГ, 15:42 В Петрозаводске к 100-летию Республики Карелия открыт новый аэровокзальный комплекс за 1 млрд рублей
21 АВГ, 09:34 В ТПП РФ считают, что в условиях неопределенности потребитель становится более экономным
20 АВГ, 14:26 В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты
Написать комментарий
... З Д Р А В С Т В У Й Т Е ... ЧТО-о-о-о...вот ЭТО да - УЖАС то какой ! *** "КАК исправить ситуацию...Путин НЕ сказал". (ЗАНАВЕС...) ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````` Получается...что он - НЕ (,,,,,) знает ЧТО делать ?!!! КАК, господин Путин, и...НЕ знает ЧТО делать...во дела ... * Россия ВЫМИРАЕТ, а ЧТО надо делать - Путин НЕ знает ! [наверное...Т.Н. "ед~ро"ССня...ему подСКАЖЕТ..."сориентирует"...] `````````````````` Удачи тебе Россия в преодолении твоИХ...проблем ! - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 25-08-2020.
Ну хоть признался...А-то, 25 миллионов высокотехнологичных мест... Молодец, для себя иммунитет выбил...Преемник , скорее всего, определён... Можно уходить на заслуженный отдых.