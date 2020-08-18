Путин потребовал у Меркель не вмешиваться в дела Белоруссии 318 0 Политика

Во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин назвал «неприемлемыми» любые попытки вмешаться во внутренний конфликт Белоруссии извне. Он подчеркнул – вмешательство приведет к дальнейшей эскалации кризиса. Меркель же отметила, что белорусские власти должны избегать применения силы в отношении мирных демонстрантов. Она потребовала освободить политзаключенных и начать национальный диалог с оппозицией и обществом.