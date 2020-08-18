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Путин потребовал у Меркель не вмешиваться в дела Белоруссии
18 Августа 2020 318 0 Политика
Во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин назвал «неприемлемыми» любые попытки вмешаться во внутренний конфликт Белоруссии извне. Он подчеркнул – вмешательство приведет к дальнейшей эскалации кризиса. Меркель же отметила, что белорусские власти должны избегать применения силы в отношении мирных демонстрантов. Она потребовала освободить политзаключенных и начать национальный диалог с оппозицией и обществом.
Наклоняют и с Запада, и с Востока
- Позиции Путина и Меркель по поводу конфликта в Белоруссии разошлись. Глава ФРГ акцентировала внимание на применение насилия белорусскими властями, в результате которого два человека были убиты, а сотни подверглись пыткам в следственных изоляторах. Путин, согласно сообщению Кремля, обратил внимание западной коллеги на недопустимость попыток вмешаться в конфликт извне.
- Путин никак не отреагировал на призывы инициировать национальный диалог между Лукашенко и белорусской оппозицией. Он лишь выразил надежду, что в скором времени обстановка нормализуется. Как утверждают источники, самому Путину очень не хочется вводить в войска в соседнюю республику – ввиду санкций, тяжелых политических последствий этого шага, а также возможного столкновения с США.
- Несмотря на видимое расхождение взглядов, Путин и Меркель не заинтересованы в том, чтобы Белоруссия превратилась в горячую точку. Более того, ни Москве, ни Берлину не нужно наращивание влияния США в Восточной Европе и создание балтийско-черноморской дуги от Анкары через Киев в Минск и Варшаву. Сам Лукашенко, говоря о телефонных переговорах с Меркель, заявлял: «Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока».
- С Меркель Лукашенко говорить не стал, однако он все же провел две беседы с Путиным. По их итогам он получил заверение, что Москва по линии ОДКБ и в рамках Союзного государства поможет отразить внешнюю угрозу со стороны Польши и стран Балтии.
- Также Лукашенко согласовал с Путиным конституционную реформу в Белоруссии, после которой пройдут новые парламентские и президентские выборы. После этого Лукашенко согласился уйти. Путин гарантировал ему личную неприкосновенность и должность президента Союзного государства. Впрочем, полномочия у президента будут номинальными.
- Евросоюз, в свою очередь, тоже отказался от немедленных санкций и предоставил режиму Лукашенко две недели, чтобы найти компромисс с оппозицией и гражданским обществом. Если в этом направлении не будет подвижек, 27 августа главы МИД ЕС готовы ввести санкции против руководства республики и лично Лукашенко.
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