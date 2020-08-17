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Лукашенко согласен отдать власть. Но при одном условии

17 Августа 2020 95 0 Политика
Лукашенко согласен отдать власть. Но при одном условии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов передать полномочия главы государства. Об это он сообщил коллективу Минского завода колесных тягачей. Предложенный Лукашенко вариант предполагает принятие новой конституции через референдум, проведение новых выборов местных органов власти, парламента, а затем и президента. По его мнению, это займет год-два и будет сделано законным путем, но главное – не под давлением «и не через улицу».

Диктатор почти сдался

  • В понедельник, 17 августа, президент Александр Лукашенко посетил на вертолете минские заводы. Они объявили забастовку в связи с массовыми протестами в стране, которые развернулись после выборов президента. Встречали Лукашенко в штыки – трудовые коллективы постоянно прерывали его выступления словами «Уходи!» и «Позор!» На Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) Лукашенко объявил, что новых выборов не будет, «пока вы меня не убьете». Но затем предложил другой вариант.
  • «Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию», – сказал Лукашенко. Когда она будет вынесена на референдум и принята, он передаст свои полномочия. «Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость… Я не вечный», – признал Лукашенко. По его словам, если Белоруссия загубит первого президента, она будет губить и всех остальных.
  • Лукашенко правит Белоруссией безраздельно 26 лет. 9 августа он переизбрался на новый срок, получив, по версии ЦИК, 80% голосов. Против этого восстал народ Белоруссии и потребовал честных выборов. Неделя протестов закончилась остановкой 8 из 10 крупнейших предприятий страны, от которых зависит ее экономика. Лукашенко пугал людей, что из-за стачек не будет МЗКТ, МАЗа, БелАЗа. «За полгода мы уничтожим все», – говорил он, но это ни на кого не подействовало. За день до этого акция протеста против президента собрала до 200 тыс. человек в Минске, а в поддержку – около 10 тыс.
  • На выходных Лукашенко связывался с Владимиром Путиным и получил заверение в поддержке в случае внешней угрозы. В сторону Белоруссии Москва послала военную технику.
  • Источники говорили, что Лукашенко чувствует себя подавленным, он психологически сломлен. Предложение по передаче власти за год-два является попыткой отойти от «руля» на своих условиях. Но проблема в том, что это уже не устраивает ни народ Белоруссии, ни белорусскую элиту. Трагедия Лукашенко продолжается.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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