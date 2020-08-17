Лукашенко согласен отдать власть. Но при одном условии 95 0 Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов передать полномочия главы государства. Об это он сообщил коллективу Минского завода колесных тягачей. Предложенный Лукашенко вариант предполагает принятие новой конституции через референдум, проведение новых выборов местных органов власти, парламента, а затем и президента. По его мнению, это займет год-два и будет сделано законным путем, но главное – не под давлением «и не через улицу».