Стало известно, когда Россия введет войска в Белоруссию 185 0 Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на выходных дважды созванивался с Владимиром Путиным и договорился о военной помощи. Но речь не идет об отправке «вежливых людей» для подавления протестов. Лидеры двух стран подтвердили приверженность Договору о коллективной безопасности (ОДКБ), в соответствии с которым Россия должна встать на защиту Белоруссии в случае внешней угрозы. Масштабные протесты в белорусских городах против произвола власти, действительно, отвлекли внимание от наметившихся планов Польши под предлогом защиты «этнических поляков» поставить под свой контроль Гродно и Брест. Самое интересное, что польские власти говорят об этом открыто и предлагают Евросоюзу обсудить «гуманитарную помощь» Белоруссии.