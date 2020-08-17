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Стало известно, когда Россия введет войска в Белоруссию

17 Августа 2020 185 0 Политика
Стало известно, когда Россия введет войска в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на выходных дважды созванивался с Владимиром Путиным и договорился о военной помощи. Но речь не идет об отправке «вежливых людей» для подавления протестов. Лидеры двух стран подтвердили приверженность Договору о коллективной безопасности (ОДКБ), в соответствии с которым Россия должна встать на защиту Белоруссии в случае внешней угрозы. Масштабные протесты в белорусских городах против произвола власти, действительно, отвлекли внимание от наметившихся планов Польши под предлогом защиты «этнических поляков» поставить под свой контроль Гродно и Брест. Самое интересное, что польские власти говорят об этом открыто и предлагают Евросоюзу обсудить «гуманитарную помощь» Белоруссии.

Военная помощь в случае угрозы

  • Президент Владимир Путин пообещал защитить Белоруссию «при первом запросе» в случае военной угрозы. Об этом в воскресенье, 16 августа, заявил Александр Лукашенко. В ОДКБ подтвердили готовность вмешаться в потенциальный конфликт, но отметили – пока обращений от Минска не поступало.
  • Сам Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу выстраивания живой цепи из «неравнодушных» людей от Вильнюса до Киева. Он потребовал от Минобороны, МВЛ, КГБ и Генпрокуратуры не допустить реализации этой идеи. Все это выглядит, как попытка сменить тему протестов против фальсификации выборов и насилия над мирными гражданами на тему внешней угрозы. Однако внешняя угроза на самом деле существует.
  • Президент Польши Анджей Дуда еще 30 июля, комментируя задержание 32 боевиков ЧВК «Вагнера», которых один из сыновей Лукашенко передал России, объявил о мобилизации вооруженных сил страны. По его словам, Польша должна оперативно реагировать на события в Белоруссии, поскольку Россия собирается провернуть «Крымский вариант». «Если потребуется, мы готовы взять под свое крыло те регионы, которые ранее входили в состав Речи Посполитой», – заявил Дуда.
  • Польша, по словам Дуды, будет вынуждена защищать «этнических поляков в Белоруссии» и обладателей «карты поляка». Войска будут введены в Гродно и Брест, после чего области перейдут под «польский протекторат». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после этого написал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Лейен с призывом провести новый саммит по Белоруссии. Одна из его идей – гуманитарная помощь Минску, которая будет доставлена военными силами.
  • Ситуация обострилась до того, что Минобороны Белоруссии устроило военные учения в Гродненской области у границы с Литвой. Они пройдут 17-20 августа и будут предупреждением Польше от возможного вторжения. Также Лукашенко перебросил бригаду десантников из Витебска в Гродно, объяснив свое решение «наращиванием вооруженного компонента» на западной границе. На митинге в свою поддержку 16 августа он сообщил собравшимся, что военные силы НАТО «лязгают гусеницами у наших ворот». В самом альянсе эту информацию опровергли.
  • Однако военная поддержка Белоруссии со стороны России не будет автоматически означать отстаивание власти Лукашенко. По словам источников из окружения белорусского президента, сейчас обсуждается его досрочный уход. Как говорит другой собеседник, он морально подавлен и не пойдет до конца. Митинги в его поддержку были меньше по численности, чем митинги оппозиции и на них пришлось сгонять людей под угрозой увольнения из бюджетных организаций.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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