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Россия и США рискуют столкнуться в Белоруссии

17 Августа 2020 440 0 Политика
Россия и США рискуют столкнуться в Белоруссии

Президент Владимир Путин готов протянуть военную руку помощи тонущему президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Возможное введение войск в союзную республику по договору ОДКБ уже называют «вторжением» России, а США оперативно увеличивают военный контингент в Польше. В свою очередь польские власти воинственно настроены по отношению к Белоруссии и открыто говорят о планах взять под контроль западные регионы республики в случае кризиса. Все это создает идеальные условия для военного конфликта.

Последствия поддержки Лукашенко

  • Колонна военной техники без номеров двинулась из Санкт-Петербурга в Псков вечером 16 августа, сообщала «Фонтанка». Еще одну колонну очевидцы заметили под Смоленском, в 100 км от границы Белоруссии. За 4 часа около 30-40 «Уралов» и машин типа «Хаммера» заметили очевидцы на трассе, но в Западном военном округе в ответ на снимки техники подчеркнули, что представленные образцы не стоят на вооружении. Как предполагают наблюдатели, это могли быть части Росгвардии.
  • В движение военные пришли после телефонных переговоров между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Лидеры двух стран пришли к тому, что по Договору о Союзном государстве и ОДКБ Россия может предпринять совместные действия с Белоруссией для «обеспечения его (Союзного государства) безопасности» и отражения внешних угроз. До этого кремлевские пропагандисты начали призывать ввести «вежливых людей» в Белоруссию для наведения порядка.
  • На сегодняшний день угроза представлена Польшей, президент которой готов установить «польский протекторат» в Гродно и Бресте – регионах, которые «входили в состав Речи Посполитой».
  • США не оставили этот момент без внимания. Президент Дональд Трамп расширил контингент американских военных в Польше с 4,5 до 5,5 тыс. человек. Он отправил в страну часть корпуса американских военных, выведенных из Германии. Россия в ответ на эти планы ранее готовила переброску войск и новейших вооружений к западным границам. В Минобороны РФ действия США назвали «крайне опасными» и предупредили о возможном военном конфликте с непредсказуемыми последствиями.
  • В Литве уже назвали гипотетическую военную помощь Белоруссии со стороны России «вторжением». Россия, по словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, сильно рискует. «Она должна понять, что вторжение не будет опрвдано ни юридически, ни морально, ни политически», – сказал Линкявичюс. Президент Белоруссии Лукашенко, отставки которого требуют протестующие граждане страны, заявил, что Путин пообещал ему помочь в случае внешней угрозы «при первом запросе».
  • Из-за геополитчиеского напряжения и возможности военного конфликта на торгах 17 августа дешевеет рубль – он опустился до 73,8 к доллару и до 87,4 к евро. На 0,43 пункта, до 153,78 снизился индекс российского госдолга (RGBI). Кризис в Белоруссии может ударить по экономике России: на страну приходится 5% экспорта и столько же импорта. По многим категориям импорт превышает 20-30%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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