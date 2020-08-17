Россия и США рискуют столкнуться в Белоруссии 440 0 Политика

Президент Владимир Путин готов протянуть военную руку помощи тонущему президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Возможное введение войск в союзную республику по договору ОДКБ уже называют «вторжением» России, а США оперативно увеличивают военный контингент в Польше. В свою очередь польские власти воинственно настроены по отношению к Белоруссии и открыто говорят о планах взять под контроль западные регионы республики в случае кризиса. Все это создает идеальные условия для военного конфликта.