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Путин потребовал неприкосновенности для себя перед уходом
5 Ноября 2020 317 0 Политика
Законопроект о неприкосновенности экс-президента внесен в Госдуму утром 5 ноября. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, законопроект предусматривает закрепление поправок, которые были внесены в конституцию президентом Владимиром Путиным. Закон должен гарантировать бывшему главе государства неприкосновенность «вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий».
Путин продолжает обставлять свой уход
- После переписывания конституции президент Владимир Путин занялся законодательной базой, которая гарантирует ему безопасный уход с поста главы государства. Первым проектом из этой серии был закон о реформе Совета Федерации, поступивший на рассмотрение Госдумы в ночь с субботы на воскресенье 1 ноября. В нем он ввел понятие «пожизненного сенатора» и прописал возможность для экс-президента занять эту синекуру.
- Вторым шагом Путин внес в Госдуму 5 ноября законопроект о предоставлении экс-президенту неприкосновенности. Как отметил один из кураторов поправок в конституцию сенатор Андрей Клишас, закон закрепит неприкосновенный статус президента на период и после завершения президентских полномочий.
- На сегодняшний день экс-президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за те действия, которые он совершил на посту президента. Но можно это сделать за те действия, которые он совершит после. Путин добивается для себя неприкосновенности и после того, как он уйдет с должности президента. Его нельзя будет задержать, арестовать, подвергнуть обыску, досмотру или допросу в принципе. Таким образом, он получит иммунитет от уголовного и административного кодекса и будет свободен в своих действиях.
- Лишить такой неприкосновенности Путина сможет Совет Федерации, но только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, подчеркнул Клишас. Однако Путин собирается стать «пожизненным сенатором», что создает конфликт интересов, но делает его неуязвимым для закона.
- При этом процедура лишения неприкосновенности Путина будет максимально усложнена: обвинение Госдумы должно быть поддержано двумя третями голосов, затем то же самое должно произойти в Совете Федерации, а после потребуется подтверждение Верховного суда. Все это должно быть сделано в течение трех месяцев. Если срок выйдут, Путин сохранит неприкосновенность.
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