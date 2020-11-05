Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
05 НОЯ, 13:53 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

05 НОЯ, 13:53 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Путин потребовал неприкосновенности для себя перед уходом

5 Ноября 2020 317 0 Политика
Путин потребовал неприкосновенности для себя перед уходом

Законопроект о неприкосновенности экс-президента внесен в Госдуму утром 5 ноября. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, законопроект предусматривает закрепление поправок, которые были внесены в конституцию президентом Владимиром Путиным. Закон должен гарантировать бывшему главе государства неприкосновенность «вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий».

Путин продолжает обставлять свой уход

  • После переписывания конституции президент Владимир Путин занялся законодательной базой, которая гарантирует ему безопасный уход с поста главы государства. Первым проектом из этой серии был закон о реформе Совета Федерации, поступивший на рассмотрение Госдумы в ночь с субботы на воскресенье 1 ноября. В нем он ввел понятие «пожизненного сенатора» и прописал возможность для экс-президента занять эту синекуру.
  • Вторым шагом Путин внес в Госдуму 5 ноября законопроект о предоставлении экс-президенту неприкосновенности. Как отметил один из кураторов поправок в конституцию сенатор Андрей Клишас, закон закрепит неприкосновенный статус президента на период и после завершения президентских полномочий.
  • На сегодняшний день экс-президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за те действия, которые он совершил на посту президента. Но можно это сделать за те действия, которые он совершит после. Путин добивается для себя неприкосновенности и после того, как он уйдет с должности президента. Его нельзя будет задержать, арестовать, подвергнуть обыску, досмотру или допросу в принципе. Таким образом, он получит иммунитет от уголовного и административного кодекса и будет свободен в своих действиях.
  • Лишить такой неприкосновенности Путина сможет Совет Федерации, но только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, подчеркнул Клишас. Однако Путин собирается стать «пожизненным сенатором», что создает конфликт интересов, но делает его неуязвимым для закона.
  • При этом процедура лишения неприкосновенности Путина будет максимально усложнена: обвинение Госдумы должно быть поддержано двумя третями голосов, затем то же самое должно произойти в Совете Федерации, а после потребуется подтверждение Верховного суда. Все это должно быть сделано в течение трех месяцев. Если срок выйдут, Путин сохранит неприкосновенность.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Набиуллина снова ударит по вкладам. Банкиры ждут ставки в 1,5-2%

Набиуллина снова ударит по вкладам. Банкиры ждут ставки в 1,5-2%
Экономика

Путин продаст Лукашенко месторождение нефти в России

Путин продаст Лукашенко месторождение нефти в России
Экономика 2

«Трампу придется уйти». Дерипаска назвал победителя выборов в США

«Трампу придется уйти». Дерипаска назвал победителя выборов в США
Политика

Германия променяла «Северный поток-2» на СПГ из США

Германия променяла «Северный поток-2» на СПГ из США
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В ТПП РФ убеждены в перспективности бизнеса по франшизе

В ТПП РФ убеждены в перспективности бизнеса по франшизе

Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье

Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье

Новости дня

13:11 В Германию направились два судна РФ, способные достроить СП-2 В Германию направились два судна РФ, способные достроить СП-2
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:10 В России суточный прирост заболевших COVID-19 составил 19404 человека В России суточный прирост заболевших COVID-19 составил 19404 человека
10:49 Россияне накопили рекордный объем наличных денег Россияне накопили рекордный объем наличных денег
09:54 Минск может приобрести месторождение нефти в России Минск может приобрести месторождение нефти в России
09:29 Дистанционное обучение для московских старшеклассников продлили Дистанционное обучение для московских старшеклассников продлили
04 НОЯ, 17:00 В России могут усилить контроль за электронными кошельками В России могут усилить контроль за электронными кошельками
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
04 НОЯ, 16:27 Назван новый нетипичный симптом коронавируса Назван новый нетипичный симптом коронавируса

Узнай, страна!

03 НОЯ, 16:00 В ТПП РФ убеждены в перспективности бизнеса по франшизе В ТПП РФ убеждены в перспективности бизнеса по франшизе
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
03 НОЯ, 10:14 Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье
03 НОЯ, 09:37 Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии
03 НОЯ, 08:54 Впервые российские трубы большого диаметра отправили в США из Петербурга Впервые российские трубы большого диаметра отправили в США из Петербурга
02 НОЯ, 13:39 Два крупных молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани Два крупных молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани
02 НОЯ, 13:08 Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
02 НОЯ, 12:28 В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте
31 ОКТ, 17:49 ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо? ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо?
30 ОКТ, 18:39 ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах? ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах?
30 ОКТ, 16:57 Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив» Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив»
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter