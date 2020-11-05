Путин потребовал неприкосновенности для себя перед уходом 317 0 Политика

Законопроект о неприкосновенности экс-президента внесен в Госдуму утром 5 ноября. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, законопроект предусматривает закрепление поправок, которые были внесены в конституцию президентом Владимиром Путиным. Закон должен гарантировать бывшему главе государства неприкосновенность «вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий».