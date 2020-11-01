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Путин уходит. Он приготовил для себя пожизненный срок

1 Ноября 2020 59 0 Политика
Путин уходит. Он приготовил для себя пожизненный срок

Поздно вечером в субботу, 31 октября, президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о реформе Совета Федерации. Если депутаты, которые вернутся к работе не раньше понедельника, примут предложенный главой государства документ, в России появится должность «пожизненного сенатора». Претендовать на нее сможет главным образом бывший президент, но также все те, кого он отметит за «выдающиеся заслуги». Впрочем, отклонить президентский закон депутаты технически не могут – создание института «пожизненных сенаторов» закреплено в измененной конституции.

Президент приготовил себе пожизненный срок

  • Избегая широкой огласки, президент конспиративно, насколько это возможно в публичной политике, направил в Госдуму законопроект «О порядке реформирования Совета Федерации». Конспирация объяснима – введение должности «пожизненного сенатора» совсем не выглядит как идея, которая найдет одобрение у большинства россиян.
  • По информации РИА Новости, «пожизненный» статус в Совфеде получат граждане, имеющие «выдающиеся заслуги перед страной». Всего таковых будет 7 человек. Они войдут в федеральную квоту в верхней палате парламента, которая составит 30 сенаторов. Каждый регион сможет направить в «место для дискуссий» по 2 сенатора. При этом «регионалов» будут назначать регионы, а «федералов» – президент на 6 лет.
  • Особое внимание в документе уделено «бывшим президентам». Они «без конкурса» будут получать «пожизненный срок» в Совфеде. Правда, от бюрократии никуда не уйти: для этого нужно будет подать заявление в течение 3 месяцев после истечения президентских полномочий. Исключение делается для соратника Путина – Дмитрия Медведева. Он покинул президентское кресло 8 лет назад.
  • Не смогут стать сенаторами преступники. Сейчас в Совфед допускаются люди, за плечами у которых есть судимость за преступления средней тяжести. Теперь это будет исключено – на должность сенатора можно будет рассчитывать только через 15 лет после снятия судимости при особо тяжких преступлениях, через 10 лет после тяжких и через 5 лет после преступлений средней тяжести.
  • По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, Госдума и Совфед примут законопроект президента до конца года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин доложил, что уже направил законопроект в профильный комитет по законодательству и госстроительству. Процесс пошел.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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