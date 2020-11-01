Путин уходит. Он приготовил для себя пожизненный срок 59 0 Политика

Поздно вечером в субботу, 31 октября, президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о реформе Совета Федерации. Если депутаты, которые вернутся к работе не раньше понедельника, примут предложенный главой государства документ, в России появится должность «пожизненного сенатора». Претендовать на нее сможет главным образом бывший президент, но также все те, кого он отметит за «выдающиеся заслуги». Впрочем, отклонить президентский закон депутаты технически не могут – создание института «пожизненных сенаторов» закреплено в измененной конституции.