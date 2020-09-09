Путин отказался привиться российской вакциной Спутник V 523 1 Политика

Президент России Владимир Путин представил российскую вакцину Спутник V в начале августа, сообщив, что в ее испытаниях приняла участие его младшая дочь – Екатерина. По словам политолога Валерия Соловья, президент и сам прошел вакцинацию, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Путин сделает прививку, «когда и если» посчитает ее необходимой. Между тем, президенту пришлось отказаться от поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, а также от «прямой линии» с народом России.