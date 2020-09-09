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Путин отказался привиться российской вакциной Спутник V

9 Сентября 2020 523 1 Политика
Путин отказался привиться российской вакциной Спутник V

Президент России Владимир Путин представил российскую вакцину Спутник V в начале августа, сообщив, что в ее испытаниях приняла участие его младшая дочь – Екатерина. По словам политолога Валерия Соловья, президент и сам прошел вакцинацию, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Путин сделает прививку, «когда и если» посчитает ее необходимой. Между тем, президенту пришлось отказаться от поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, а также от «прямой линии» с народом России.

Без прививки и «прямой линии»

  • Президент Владимир Путин пока не вакцинировался от коронавируса российским средством Спутник V, сообщил в среду, 9 сентября, его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Российская вакцина не прошла третий этап клинических испытаний, но была зарегистрирована в начале августа. «Что касается прививки президента, то когда и если он посчитает это необходимым, он сам об этом сообщит», – приводит слова Пескова Интерфакс.
  • Российская вакцина подверглась критике со стороны международных экспертов, которые усомнились в ее качестве и безопасности. Однако в начале сентября вышла большая статья в международном медицинском издании Lancet по поводу ее испытаний, а ряд стран высоко оценил ее эффект и заказал партии вакцин у России.
  • Отсутствие прививки от коронавируса мешает Путину очно присутствовать в Нью-Йорке на Генассамблее ООН (хотя, возможно, он не едет туда по политическим соображениям, чтобы не оказать медвежью услугу Трампу и не обнулить его шансы на переизбрание). Для участников Генассамблеи Путин подготовит видеообращение. Песков оправдывает такой подход опасениями по поводу эпидемиологической ситуации в США.
  • Однако та же самая причина – отсутствие прививки – не даст Путину провести телешоу с его участием «прямая линия», которая используется для укрепления рейтинга первого лица. По словам Пескова, из-за пандемии Путин и так провел много «прямых линий» с весны. Но это не совсем так – суть телешоу в том, что президент в прямом эфире отвечает на вопросы и жалобы живых людей, а с начала пандемии Путин выступал лишь в формате видеообращений.
  • На декабрь все еще планируется большая пресс-конференция Путина. И в Кремле думают над тем, чтобы смешать ее формат с вопросами и жалобами граждан. Вероятно, расчет исходит из того, что в ноябре начнется массовая вакцинация от коронавируса, а в декабре пандемия пойдет на спад.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:55 0 1
Дизель:

В Мире проводят 3 разных теста,прежде чем её Принять и Зарегистрировать... =============== 1-й тест: Нет ли аллергических реакций?! 2-й тест: Как действует на болезнь?! 3-й тест: Не отрастают ли у пациента рога и копыта?! У нас в России приняли в Производство и Запатентовали после первого теста......медики перекрестились и с облегчением сказали:"Ну слава Богу,она ещё и болезнь побеждает!" Остался 3-й тест...Владимир Владимирович пока не спешит делать прививку.... Ну если что,то в Инструкции по Применению будет написано: Возможны аллергические реакции,диарея,тошнота...отрастание второй головы,рогов, копыт, возможна потеря зрения. А так же отсыхание конечностей: Ушей,языка,носа. )))))))) П.С; За то мы ПЕРВЫЕ зарегистрировали вакцину!!!

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