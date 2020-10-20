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Путин отказался от карантина из-за страха, что люди выйдут на улицу

20 Октября 2020 1240 0 Политика
Путин отказался от карантина из-за страха, что люди выйдут на улицу

Возможность введения карантина по образцу весны этого года еще не убрана со стола на совещаниях мэрии Москвы и администрации президента. Но специалисты рекомендуют президенту Владимиру Путину не рисковать с повторным локдауном, поскольку это вопрос не только экономики, но также и общественного недовольства. «Люди на улицы выйдут», – говорят источники в Кремле. Это опасение и сдерживает власти.

Власти испугались массовых протестов

  • Жесткие ограничений – такие, как были весной – в России все еще возможны. Но они считаются крайне нежелательным сценарием для Кремля, пишет «Коммерсант». Стремительное распространение коронавируса – около 16 тыс. новых случаев в сутки и 315 тыс. болеющих в настоящий момент – ставит власти в затруднительное положение.
  • Тем не менее, как пишет издание, на недавнем совещании со столичными чиновниками представители Кремля настаивали – вводить локдаун не стоит. Сначала надо оценить эффект от уже объявленных ограничений, в том числе от перевода трети работников на удаленную работу, ужесточения масочного режима, увеличенных школьных каникул и рекомендации гражданам 65 лет и старше оставаться дома.
  • Более того, в Кремле считают, что во всех регионах ситуация разная. Поэтому никакого общенационального карантина не требуется. Однако допускают, что он может понадобиться в тех регионах, где исчерпан или близок к исчерпанию ресурс системы здравоохранения.
  • В свою очередь, по словам источник РБК, специалисты убеждают президента Владимира Путина, что необходимости в карантине нет. Регионы должны сами решать этот вопрос, поскольку у них для этого есть полномочия и им «на земле» виднее. Кремлевский чиновник объясняет: региональные власти должны показать, насколько они справятся самостоятельно.
  • На уровне федеральной власти будут и дальше проводить разъяснительную работу с гражданами – призывать соблюдать меры предосторожности, носить маски и не выходить на улицу без лишней необходимости (это уже делает глава Роспотребнадзора Анна Попова).
  • При этом в Кремле уверены – никто из губернаторов, включая мэра Москвы Сергея Собянина, не осмелится объявить карантин. Все дело даже не в экономике, а в общественном недовольстве. «Люди на улицы выйдут», – говорит источник РБК. То же самое подтверждают «Коммерсанту» и в мэрии Москвы – столица максимально хочет избежать локдауна.
  • Решением проблемы могла бы быть массовая вакцинация. Но Минздрав постоянно переносит сроки ее начала – с октября их передвинули на конец ноября или даже на декабрь. Все дело в производственном цикле и контроле качества – они должны быть на высоком уровне, а это требует больше времени.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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