Путин отказался от карантина из-за страха, что люди выйдут на улицу 1240 0 Политика

Возможность введения карантина по образцу весны этого года еще не убрана со стола на совещаниях мэрии Москвы и администрации президента. Но специалисты рекомендуют президенту Владимиру Путину не рисковать с повторным локдауном, поскольку это вопрос не только экономики, но также и общественного недовольства. «Люди на улицы выйдут», – говорят источники в Кремле. Это опасение и сдерживает власти.