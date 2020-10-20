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Путин карантин не объявит. Но граждан просят оставаться дома

20 Октября 2020 1239 0 Политика
Путин карантин не объявит. Но граждан просят оставаться дома

Российские власти боятся произнести «вторая волна» в отношении пандемии коронавируса. Но еще больше они боятся ввести повторный карантин. О споре по этому вопросу различных групп на региональном, правительственном и федеральном уровне стало известно на прошлой неделе. Мэр Москвы выступает за жесткий вариант, Белый дом консультируется с Кремлем по поводу новых ограничений со 2 ноября и сталкивается с нежеланием последнего вводить «нерабочие дни». В итоге «источники» из администрации президента через СМИ заверяют россиян, что повторения карантина не будет. Они так и говорят: президент «нерабочие дни» не объявит.

Оставайтесь дома добровольно

  • Федеральные власти оказались в полной растерянности перед лицом второй волны коронавируса, которая побила рекорды весны – если в худшие дни мая суточный прирост заболеваний был на уровне 11 тыс. человек, то сейчас он уже почти достиг 16 тыс. В Москве, на которую приходится треть всех случаев заражения, мэр Сергей Собянин уже вводит жесткие ограничения, но пока отвергает крайние меры в виде комендантского часа. На это у него есть особые полномочия от президента.
  • Сам же президент Владимир Путин, по словам источников РБК, не рассматривает вариант, при котором ему придется объявлять о режиме новых нерабочих дней и недель по всей России. «Это исключено», – цитирует издание неназванного чиновника. Он объяснил это тем, что Путин прислушивается к мнению специалистов, а они говорят «об отсутствии необходимости локдауна». Видимо, Путин и Собянин слушают разных специалистов.
  • Одним из таких специалистов может быть вице-премьер Татьяна Голикова, которая убеждала президента, что ситуация находится «под контролем». Но сразу после ее слов количество заболевших за сутки выросло с 14 до почти 16 тыс. человек. Вряд ли это можно назвать контролируемой ситуацией. Две вакцины – тоже не аргумент, поскольку вакцинация будет возможно лишь с декабря, а на производство достаточного количества доз Россия выйдет только к весне 2021 года.
  • При этом поразительна двойственная позиция главного сторонника весеннего карантина – главы Роспотребнадзора Анны Поповой. С одной стороны, она заявляет, что российские власти в настоящий момент не видят необходимости в ограничении экономической деятельности. А с другой – Попова призывает россиян максимально сократить контакты и по возможности оставаться дома. «Лучше это время провести дома, это период эпидподъема», – вот так глава Роспотребнадзора рекомендовала гражданам добровольную самоизоляцию и придумала на своем новоязе эвфемизм для второй волны – «эпидподъем».
  • В Кремле же заверили, что отдельное обращение Владимира Путина на тему второй волны не планируется. «Таких планов нет», – заявил пресс-секретарь Путина. Однако не проговоренным осталось то, что введение нерабочих дней потребовало бы от Кремля выделить финансовую помощь гражданам, чтобы поддержать их в кризис. И именно этот вопрос, цена которого, по словам источников, составляла 1 трлн руб., стал препятствием для введения режима самоизоляции – Путин не собирается «палить резервы».
  • Также в Кремле напомнили, что Путин самоустранился от решения проблемы – он отдал все полномочия региональным властям. «Пусть покажут, насколько они чувствуют ее (ситуацию), насколько могут справиться», – говорят источники. Региональные власти могут запретить все и вызвать раздражение людей и бизнеса, но это их ответственность. Путин за это отвечать не хочет, а в Кремле считают, что ни в одном регионе не требуется вводить локдаун.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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