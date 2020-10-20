Путин карантин не объявит. Но граждан просят оставаться дома 1239 0 Политика

Российские власти боятся произнести «вторая волна» в отношении пандемии коронавируса. Но еще больше они боятся ввести повторный карантин. О споре по этому вопросу различных групп на региональном, правительственном и федеральном уровне стало известно на прошлой неделе. Мэр Москвы выступает за жесткий вариант, Белый дом консультируется с Кремлем по поводу новых ограничений со 2 ноября и сталкивается с нежеланием последнего вводить «нерабочие дни». В итоге «источники» из администрации президента через СМИ заверяют россиян, что повторения карантина не будет. Они так и говорят: президент «нерабочие дни» не объявит.