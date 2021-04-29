Путин отдал миллиардеру Михельсону последние крупные месторождения газа на Ямале 514 1 Экономика

Президент Владимир Путин распорядился передать компании «Новатэк» миллиардера Леонида Михельсона два из четырех последних месторождений газа на Ямале. Как пишет «Интерфакс», президент поставил резолюцию на письме Михельсона, в котором он попросил Нейтинское и Арктическое месторождения с запасами 413 млрд кубометров. Путин написал: «Рассмотреть и поддержать».