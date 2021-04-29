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Путин отдал миллиардеру Михельсону последние крупные месторождения газа на Ямале

29 Апреля 2021 514 1 Экономика
Путин отдал миллиардеру Михельсону последние крупные месторождения газа на Ямале

Президент Владимир Путин распорядился передать компании «Новатэк» миллиардера Леонида Михельсона два из четырех последних месторождений газа на Ямале. Как пишет «Интерфакс», президент поставил резолюцию на письме Михельсона, в котором он попросил Нейтинское и Арктическое месторождения с запасами 413 млрд кубометров. Путин написал: «Рассмотреть и поддержать».

Рассмотрел и поддержал

  • Путин удовлетворил просьбу миллиардера Леонида Михельсона (состояние по оценке Forbes 24,9 млрд долларов в 2021 году) передать его компании «Новатэк» два из четырех последних месторождений газа на Ямале. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на письмо Михельсона с соответствующей просьбой, на котором президент поставил резолюцию «рассмотреть и поддержать».
  • Всего на Ямале осталось четыре нераспределенных месторождения: Арктическое, Нейтинское, Нурминское и Ростовцевское. «Новатэку» отойдут два – Арктическое и Нейтинское, запасы которых в сумме равняются 413 млрд кубометров.
  • Михельсон попросил выставить на аукцион месторождения со специальными условиями, которые прописаны под его компанию – в конкурсе на покупку месторождений могут принять участие только те компании, которые занимаются перевозкой СПГ и имеют мощности в ЯНАО. Также компания должна взять на себя обязательства направить добытый газ на производство СПГ.
  • Ни одна другая компания, кроме «Новатэк», не имеет мощностей СПГ. Соответственно, условия конкурса будут писаться под одну компанию. Это не в первый раз, когда конкурсы по распределению месторождений проходят таким образом. В 2018 году точно так же было продано Ханавейское месторождение с 1,3 трлн кубометров газа.
  • После приобретения Ханавейского месторождения «Новатэком» на Ямале осталось четыре месторождения, которые власти не собиралась продавать, поскольку они находятся на особо охраняемой природной территории. Однако все изменилось после одного письма миллиардера президенту.
  • Два месторождения, о которых идет речь (Нейтинское и Арктическое), находятся в природном заказнике регионального значения «Ямальский». Чтобы компания «Новатэк» могла добывать газ на территории заказника, Михельсон попросил правительство РФ и ЯНАО изменить границу заказника. Путин, много говорящий об экологии в последнее время, по данным «Интерфакса», это поддержал.

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  • Часть добытого на Ямале газа «Новатэк» пообещал пустить на газификацию Камчатского края, а также снабжать проект «Ямал СПГ». В Ямало-Ненецком автономном округе до сих пор находится 75% всех разведанных запасов газа в России и 22% мировых.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
09:58 0 1
И.И..:

Газпром капитал (не нужно объяснять, что принадлежит Газпрому) вместе с "Волга Групп" контролируют 33.2% акций НОВАТЭКа. Таким образом, они имеют блокирующий пакет. Ни одно решение, которое идет вразрез государственной политики, не может быть принято без этих двух юрлиц. Сразу отмечу, что в одиночку "Газпром" не может иметь даже блокирующий пакет акций, поскольку тогда будет считаться, что компания аффилирована с государством и против нее можно будет ввести санкции. По французскому Total с 16,2 процентами тоже объяснять вряд ли нужно. Это чисто коммерческая доля. Total не имеет даже блокирующего пакета и не может влиять на принятие стратегических решений. Функция Total - помощь в уходе от санкций. Таким образом, несмотря на формально частный статус НОВАТЭКа, компания подконтрольна государству. Владимир Путин смог выстроить такую конфигурацию, при которой компания грамотно выводиться из-под санкций и, при этом, работает в интересах государства, развивая быстрыми темпами отрасль СПГ. это всего лишь уход от санкций , частный бизнес в ней участвует на уровне 47 процентов инвестиций.ВВП не отдал, а всего лишь закрепил за Новатэк те месторождения, СПГ которых должен поступать на рынки юго восточной азии.

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