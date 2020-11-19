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Президент закашлялся. Какие проблемы выявило совещание по коронавирусу

19 Ноября 2020 238 1 Политика
Президент закашлялся. Какие проблемы выявило совещание по коронавирусу

После совещания президента по эпидемиологической ситуации журналисты не на шутку обеспокоились. Дело в том, что во время телемоста с правительством президент Владимир Путин, заговорив об острых финансовых проблемах, не смог продолжать и сильно закашлялся. Пресс-секретарь главы государства невозмутимо ответил, что здоровье у Путина «абсолютно нормальное» и отказался развивать тему дальше. Тем не менее президент не один раз кашлял по ходу совещания. И если прояснить проблемы со здоровьем главы государства так и не удалось, то проблемы системы здравоохранения России были установлены совершенно четко.

Ко второй волне оказались не готовы

Первая весенняя волна коронавируса ничему не научила российские власти. К осеннему вызову второй волны они оказались не готовы как на федеральном, так и на региональном уровне. Правительство Мишустина и региональные власти не обеспечили достаточное количество стационарных больничных коек. В результате, как доложила вице-премьер Татьяна Голикова, по состоянию на 18 ноября коечный фонд по стране заполнен на 81% (при этом до совещания назывались цифра 90%). В частности, в 10 регионах свободных коек осталось 5%. Это означает, что при текущих темпах роста (более 20 тыс. новых случаев в день) ресурс будет полностью исчерпан по всей России в следующие 2-3 недели.

Во-вторых, правительство и региональные власти провалили подготовку скорой помощи ко второй волне. На совещании у президента прозвучала цифра – 30% врачебных вызовов к заболевшим коронавирусом невозможно осуществить, поскольку у больниц нет свободного транспорта. Каждого третьего больного, к которому добрался врач, нет возможности доставить в клинику в силу, опять же, отсутствия транспортного средства. Другими словами, если бы скорая помощь справлялась с нагрузкой, свободных мест в клиниках уже бы не было.

Нехватка автомобилей скорой, по приблизительным подсчетам, составляет 2700 машин (по 30 на регион). Российская промышленность, которая падает из-за второй волны, не может за 15 млрд руб., которые ей выделены из бюджета, решить оперативно этот вопрос. До конца года, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, потребность будет закрыта лишь на 10-15%. Почему этим вопросом Минпромторг не занимался летом – не совсем ясно. Президенту предложено развозить врачей и пациентов на такси. Президент потребовал, чтобы это осуществлялось «по понятному тарифу».

Из всего вышеизложенного становится понятно, что более трети больных сегодня лечатся дома. Однако лечиться им нечем – по данным ОНФ, в 85% аптек отсутствуют препараты для лечения коронавируса. В частности, нет «Фавипиравира», в 73% аптек нет антибиотиков, а в 45% – антикоагулянтов. Что с этим делать – ответа так же нет.

Российская промышленность ничего не обещает, так как нет такого самостоятельного субъекта как «российская промышленность». По словам начальника управления организации лечебной помощи Минздрава Московской области Татьяны Соколовой, препараты против коронавируса на 99% изготавливаются из импортного сырья (что там говорил президент про курс рубля? Он все еще не важен?). И иностранные государства прекратили его поставку в Россию.

В результате Путин сделал единственный напрашивающийся вывод: «Бывает, деньги есть, а машин нет». И лекарств тоже. Поскольку в России нет организованной промышленности, есть лишь шальные нефтедоллары, которые частично обмениваются на рубли, а по большей части – выкачиваются обратно из страны. Именно поэтому властям остается расписаться в собственной беспомощности, прибегнув к крайним мерам – локдаунам. Пока они грозят десяти самым проблемным регионам, но за ними могут последовать и другие. Ресурсы оптимизированного при Путине здравоохранения на исходе. Тут волей-неволей закашляешься.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:52 0 0
Valeriy Bondarik:

,., З д р а в`ы Будь`те ,., ...а КТО ЭТО на фото - НЕУЖ-то господин Путин В.В. ,,,,,... - какОЙ...ПОРИСТЫЙ нос... - какое...ПЯТНИСТОЕ (ПЯНА-СТАРОСТИ...) лицо у человека... [такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что НА-фото - НЕ...(!!!) настоящий Путин...] ```````````````````````````````` - ЧТО в России ПРОИСХОДИТ...? БОГАТЕЙШАЯ страна Мира МАССОВО - на...ПОГОСТЫ "уходит"... Производствами СОЦИАЛЬНЫМИ - не может власть страну обеспечить... [медсистема, как и ВСЁ иное - НЕразвито, НЕдостаток ВО-ВСЁМ...] * Зато пропагандою-И-идеологией - пытают,ся УБЕДИТЬ... ````````````````````````````````````````````````````` - как ГОВОРЯТ в России : "Велика и БОГАТА - Русь РОДНАЯ, но ГЛАВНАЯ БЕДА в том, что...что НЫНЕшняя "власть" ЧУЖАЯ...,,,!!! * РФ не надо бомбить, ПУСТЬ "ед~ро"ССня - продолжает "РУЛИТЬ"... * ОТСТРАНИВ "ед~ро"ССню от власти ! - Только ТАК - Можно РФ Спасти! ````````````````````````````````````````````````````````` ...как ТАМ в Знаменито фильме (из СССР !) : ,,А царь-то...НЕ настоящий" ! - не ТОЛИ-самое и...про "ПВВ"...?... ````````````````````````````````````````````` ->>> Пора Россию Спасать ! ПОРА власть - от ЧУЖ`ИХ Очищать ! [чё-чё-чё...ах Путин Настоящий...Тогда НАЧНИТЕ - Ему Помогать !] ...Тогда ГДЕ-же Он...Может ИЗ бункера - его НЕ хотят выпусккать... [КТО - ?...да ,,верная,, ему - его ОКРУЖАЮЩАЯ = блокирующая "рать"] _-_-_-_-_-_ Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 19-11-2020.

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