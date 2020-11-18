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Власти введут жесткий карантин в 10 регионах России
18 Ноября 2020 53 0 Политика
На совещании у президента по ситуации с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в ближайшее время еще десять регионов вслед за Бурятией могут ввести жесткие карантинные меры. На принятие решения о введении локдауна будет влиять один-единственный показатель – заполненность коечного фонда. В целом, по стране показатель заполняемости равняется 81%. Но в десяти регионах, о которых сказала Голикова, занято более 95% коек.
Десяти регионов закроют на карантин
- На текущий момент по стране занят в среднем 81% больничных коек. Однако в десяти регионах этот показатель достиг 95%. В частности, заканчиваются свободные койки в Чувашской Республике, Севастополе, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской и Иркутской областях, а также в Мордовии и Коми.
- В перечисленных регионах в ближайшее время власти могут ввести жесткие карантин, так же, как это сделала Бурятия – первый российский регион, который объявил локдаун в связи со второй волной коронавируса.
- Между тем, в 79 регионах уже запрещены ночные рестораны и клубы, а в 75-ти – введены ограничения для пожилых людей. Тем не менее ежедневно в России фиксируется более 22 тыс. новых случаев заболевания. Смертность достигла рекорда – 442 человека.
- В Бурятии с 16 ноября закрыли заведения общепита, объекты розничной торговли, торговые центры, салоны красоты, бани и бассейны, а также солярии, театры и кинотеатры. Массовые мероприятия находятся под запретом.
- Также Путину доложили об отсутствии в 85% аптек лекарств от коронавируса. Такие данные привел представитель Общероссийского народного фронта. В частности, «Фавипиравир», который считается самым востребованным препаратом, отсутствует в 85% аптек, атикоагулянты – в 45%, «Ривароксбана» нет в 63% точек. Чуть лучше ситуация с антибиотиками, но тоже напряженная – так, например, «Левофлоксацина» нет в 73% аптек.
- Путин назвал ситуация со смертностью тревожной, а положение тяжелым. Он потребовал «дожать» проблемные вопросы и не допускать, чтобы «кто-то наживался за счет средств, выделенных на борьбу».
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