Власти введут жесткий карантин в 10 регионах России 53 0 Политика

На совещании у президента по ситуации с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в ближайшее время еще десять регионов вслед за Бурятией могут ввести жесткие карантинные меры. На принятие решения о введении локдауна будет влиять один-единственный показатель – заполненность коечного фонда. В целом, по стране показатель заполняемости равняется 81%. Но в десяти регионах, о которых сказала Голикова, занято более 95% коек.