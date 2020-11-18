Капитал страны
ENGLISH
18 НОЯ, 17:08 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Коронавирус опустошил аптеки. Путину доложили об отсутствии лекарств
18 Ноября 2020 52 0 Политика
Президента Владимира Путина проинформировали о ситуации с лекарствами от коронавирусной инфекции в российских аптеках. По данным Общероссийского народного фронта, в 85% аптек отсутствуют специализированные средства от коронавируса. Путин потребовал «дожать» проблемный вопрос и не допускать, чтобы «кто-то наживался за счет средств, выделенных на борьбу».
Путину доложили о непростой ситуации
- В российских аптеках почти не оказалось противовирусных препаратов, которые применяются при лечении коронавируса. Об этом президенту Путину доложил руководитель исполкомпа ОНФ Михаил Кузнецов. По его словам, его организация исследовала ситуацию в 3,5 тыс. аптек по всей страны и обнаружила, что в 85% из них нет препаратов от COVID-19.
- В частности, «Фавипиравир», который считается самым востребованным препаратом, отсутствует в 85% аптек, атикоагулянты – в 45%, «Ривароксбана» нет в 63% точек. Чуть лучше ситуация с антибиотиками, но тоже напряженная – так, например, «Левофлоксацина» нет в 73% аптек.
- Естественно, в ОНФ нашли выход по поручению президента – организация доставляет бесплатные лекарства. Но куда – в аптеки или на дом людям, Кузнецов не пояснил. На это Путин ответил, что ситуация надо «дожать». Также необходимо решить вопрос нехватки скорых и ни в коем случае не допускать того, чтобы «кто-то наживался за счет средств, выделенных на борьбу» с коронавирусом.
- В целом, президента назвал ситуацию непростой и отметил: «Самое тревожное – что растет смертность». Оперативный штаб сообщил о рекорде по смертности за все время пандемии – скончалось 442 человека.
- Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что по России в среднем коечный фонд занят на 81% (до этого звучала цифра в 90%). Наиболее тяжелое положение в Чувашии, Севастополе, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской и Иркутской областях, а также в Мордовии и Коми.
- Ограничения, запрещающие работу ночных ресторанов и клубов, введены в 79 регионах, а в 75-ти действуют ограничения и для пожилых граждан. При этом в тех регионах, где ситуация ухудшается, придется вводить дополнительные ограничения, подчеркнула Голикова.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
16 НОЯ, 17:08 На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде
16 НОЯ, 10:13 К возведению крупного полимерного завода мирового уровня приступили в Иркутской области
13 НОЯ, 20:04 ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?
13 НОЯ, 19:26 На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН
13 НОЯ, 12:23 Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК
Написать комментарий