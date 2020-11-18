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Коронавирус опустошил аптеки. Путину доложили об отсутствии лекарств

18 Ноября 2020 52 0 Политика
Коронавирус опустошил аптеки. Путину доложили об отсутствии лекарств

Президента Владимира Путина проинформировали о ситуации с лекарствами от коронавирусной инфекции в российских аптеках. По данным Общероссийского народного фронта, в 85% аптек отсутствуют специализированные средства от коронавируса. Путин потребовал «дожать» проблемный вопрос и не допускать, чтобы «кто-то наживался за счет средств, выделенных на борьбу».

Путину доложили о непростой ситуации

  • В российских аптеках почти не оказалось противовирусных препаратов, которые применяются при лечении коронавируса. Об этом президенту Путину доложил руководитель исполкомпа ОНФ Михаил Кузнецов. По его словам, его организация исследовала ситуацию в 3,5 тыс. аптек по всей страны и обнаружила, что в 85% из них нет препаратов от COVID-19.
  • В частности, «Фавипиравир», который считается самым востребованным препаратом, отсутствует в 85% аптек, атикоагулянты – в 45%, «Ривароксбана» нет в 63% точек. Чуть лучше ситуация с антибиотиками, но тоже напряженная – так, например, «Левофлоксацина» нет в 73% аптек.
  • Естественно, в ОНФ нашли выход по поручению президента – организация доставляет бесплатные лекарства. Но куда – в аптеки или на дом людям, Кузнецов не пояснил. На это Путин ответил, что ситуация надо «дожать». Также необходимо решить вопрос нехватки скорых и ни в коем случае не допускать того, чтобы «кто-то наживался за счет средств, выделенных на борьбу» с коронавирусом.
  • В целом, президента назвал ситуацию непростой и отметил: «Самое тревожное – что растет смертность». Оперативный штаб сообщил о рекорде по смертности за все время пандемии – скончалось 442 человека.
  • Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что по России в среднем коечный фонд занят на 81% (до этого звучала цифра в 90%). Наиболее тяжелое положение в Чувашии, Севастополе, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской и Иркутской областях, а также в Мордовии и Коми.
  • Ограничения, запрещающие работу ночных ресторанов и клубов, введены в 79 регионах, а в 75-ти действуют ограничения и для пожилых граждан. При этом в тех регионах, где ситуация ухудшается, придется вводить дополнительные ограничения, подчеркнула Голикова.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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