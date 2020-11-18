Коронавирус опустошил аптеки. Путину доложили об отсутствии лекарств 52 0 Политика

Президента Владимира Путина проинформировали о ситуации с лекарствами от коронавирусной инфекции в российских аптеках. По данным Общероссийского народного фронта, в 85% аптек отсутствуют специализированные средства от коронавируса. Путин потребовал «дожать» проблемный вопрос и не допускать, чтобы «кто-то наживался за счет средств, выделенных на борьбу».