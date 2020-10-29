Путин признался – ему не важен курс рубля. Доллар уже почти по 80 рублей 49 0 Экономика

Президент России Владимир Путин считает не важным курс рубля. Куда важнее, по его словам, «предсказуемость и стабильность» валюты. Глава государства уверен, что властям удалось «отстегнуть» экономику от колебаний цен на нефть и газ. Слова президента расходятся с действительностью – рубль стал худшей валютой развивающихся стран и обесценился на 25% с начала года.