Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
29 ОКТ, 18:18 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

29 ОКТ, 18:18 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Путин признался – ему не важен курс рубля. Доллар уже почти по 80 рублей

29 Октября 2020 49 0 Экономика
Путин признался – ему не важен курс рубля. Доллар уже почти по 80 рублей

Президент России Владимир Путин считает не важным курс рубля. Куда важнее, по его словам, «предсказуемость и стабильность» валюты. Глава государства уверен, что властям удалось «отстегнуть» экономику от колебаний цен на нефть и газ. Слова президента расходятся с действительностью – рубль стал худшей валютой развивающихся стран и обесценился на 25% с начала года.

Курс Путина важнее рубля

  • Президент Владимир Путин не считает важным курс рубля как таковой. По его словам, намного важнее «предсказуемость и стабильность» российской валюты. А с этим, как он считает, успешно справляется Центробанк. Своим взглядом на национальную валюту Путин поделился на форуме «Россия зовет!», организованном для иностранных инвесторов.
  • Путин подчеркнул, что власти «увеличивают экономический суверенитет» страны и проводят «здравую макроэкономическую политику». В частности, Путину и его команде удалось «отстегнуть экономику страны от колебаний цен на мировых торговых площадках на сырье, на нефть, на газ». Страна сохраняет устойчивость, даже во время колебаний рубля.
  • В действительности рубль прямо следует за нефтью и в момент речи президента шел вниз, поскольку на мировых рынках идут распродажи нефтяных фьючерсков, а марка Brent ушла ниже 39 долларов за баррель. Рубль же подскочил почти до 80 за доллар и выше 93 за евро.
  • С кризиса на Украине и присоединения Крыма рубль обесценился в 2,5 раза. Если же смотреть с начала 2020 года, то он девальвировался на 25%, или на 17 руб. к доллару и на 24 руб. к евро. Рубль стал худшей валютой развивающихся стран после турецкой лиры и бразильского реала.
  • Несмотря на все это, считает Путин, России удалось «сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции». Односторонняя оценка президента поражает поверхностью: инфляция на уровне 4,3% по итогам года будет выше цели в 4%, а достигнута она будет не за счет действий Центробанка, а вследствие падения торговли на 3-5% и рекордным обрушением доходов россиян – до 8% за год. Проще говоря, у людей нет денег на покупки, что и сдерживает инфляцию. Никакой заслуги властей в «макроэкономической стабильности» нет.
  • Не видит Путин проблем и на фондовом рынке. В то время как он упал на 11,5% по индексу МосБиржи и на 31% по индексу РТС, а капитализация крупнейших компаний потеряла 35 млрд долларов (!), президент говорит об устойчивости финансовых рынков России.
  • Не смог Путин ответить на вопрос о том, что будет с рублем, если в США победит кандидат от демократической партии Джо Байден. Он лишь предположил, что в этом случае Байден будет реализовывать некие социальные проекты в США и это ослабит доллар. Впрочем, Путин оговорился: «Мы пока этого ничего не знаем».
  • Глава Минфина Антон Силуанов до этого призвал готовиться ко всему, что угодно. В частности, правительство ожидает санкций в отношении госдолга и старается быстро занять. Для этого оно придумало схему с деньгами ЦБ и участием госбанков. Благодаря этой схеме Минфин занял 1,5 трлн руб. всего за один месяц и установил исторический рекорд.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Путин отказался вводить общенациональный карантин. Пообещал поддержку

Путин отказался вводить общенациональный карантин. Пообещал поддержку
Экономика

Набиуллина предупредила – россияне заберут триллионы рублей из банков

Набиуллина предупредила – россияне заберут триллионы рублей из банков
Экономика

Пенсии хотят платить «по рангам». Это поможет сэкономить на тех, кто «не достоин»

Пенсии хотят платить «по рангам». Это поможет сэкономить на тех, кто «не достоин»
Экономика

Дефицит лекарств охватил Россию. Власти повысят цены

Дефицит лекарств охватил Россию. Власти повысят цены
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Запущена первая очередь строящегося под Тулой тепличного комплекса общей стоимостью 25 млрд рублей

Запущена первая очередь строящегося под Тулой тепличного комплекса общей стоимостью 25 млрд рублей

В строящемся Тобольском аэропорту вбили первую сваю в основание нового пассажирского терминала

В строящемся Тобольском аэропорту вбили первую сваю в основание нового пассажирского терминала

Новости дня

17:52 Банк России планирует создать новые инвестиционные счета для населения Банк России планирует создать новые инвестиционные счета для населения
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:24 Путин предложил продлить отсрочку по налогам и страховым взносам Путин предложил продлить отсрочку по налогам и страховым взносам
17:02 Семьям с детьми помогут с погашением ипотеки Семьям с детьми помогут с погашением ипотеки
16:31 Президент рассказал, когда в России начнется массовая вакцинация от COVID-19 Президент рассказал, когда в России начнется массовая вакцинация от COVID-19
15:58 Минтруд не поддержал ранговую систему выплаты пенсий Минтруд не поддержал ранговую систему выплаты пенсий
15:19 Путин: в России не будет введен общенациональный карантин Путин: в России не будет введен общенациональный карантин
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:59 Власти Москвы оценили введение повторного пропускного режима Власти Москвы оценили введение повторного пропускного режима

Узнай, страна!

18:05 Запущена первая очередь строящегося под Тулой тепличного комплекса общей стоимостью 25 млрд рублей Запущена первая очередь строящегося под Тулой тепличного комплекса общей стоимостью 25 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
17:42 В строящемся Тобольском аэропорту вбили первую сваю в основание нового пассажирского терминала В строящемся Тобольском аэропорту вбили первую сваю в основание нового пассажирского терминала
16:59 Самый северный мост через Енисей начали строить на золотодобывающей территории Красноярского края Самый северный мост через Енисей начали строить на золотодобывающей территории Красноярского края
28 ОКТ, 17:29 Современный рыборазводный завод за 1,5 млрд рублей начинают строить на Колыме Современный рыборазводный завод за 1,5 млрд рублей начинают строить на Колыме
28 ОКТ, 16:33 Ростовская беспилотная сельхозтехника признана лучшей в мире Ростовская беспилотная сельхозтехника признана лучшей в мире
28 ОКТ, 15:54 Новый лечебно-оздоровительный комплекс открыли на территории «Грозненского моря» в Чечне Новый лечебно-оздоровительный комплекс открыли на территории «Грозненского моря» в Чечне
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
27 ОКТ, 18:41 Досрочно выполнили гособоронзаказ по поставкам грузовых парашютных систем на заводе в Подмосковье Досрочно выполнили гособоронзаказ по поставкам грузовых парашютных систем на заводе в Подмосковье
27 ОКТ, 18:17 Обновление парка тепловозов самой северной железной дороги РФ в Норильске составит 6,5 млрд рублей Обновление парка тепловозов самой северной железной дороги РФ в Норильске составит 6,5 млрд рублей
27 ОКТ, 17:47 Новый винзавод с собственными плантациями винограда построили под Новороссийском Новый винзавод с собственными плантациями винограда построили под Новороссийском
26 ОКТ, 20:39 Самую высокогорную в РФ взлетную полосу построил для своей авиакомпании оборонный завод в Дагестане Самую высокогорную в РФ взлетную полосу построил для своей авиакомпании оборонный завод в Дагестане
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter