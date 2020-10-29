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Путин признался – ему не важен курс рубля. Доллар уже почти по 80 рублей
29 Октября 2020 49 0 Экономика
Президент России Владимир Путин считает не важным курс рубля. Куда важнее, по его словам, «предсказуемость и стабильность» валюты. Глава государства уверен, что властям удалось «отстегнуть» экономику от колебаний цен на нефть и газ. Слова президента расходятся с действительностью – рубль стал худшей валютой развивающихся стран и обесценился на 25% с начала года.
Курс Путина важнее рубля
- Президент Владимир Путин не считает важным курс рубля как таковой. По его словам, намного важнее «предсказуемость и стабильность» российской валюты. А с этим, как он считает, успешно справляется Центробанк. Своим взглядом на национальную валюту Путин поделился на форуме «Россия зовет!», организованном для иностранных инвесторов.
- Путин подчеркнул, что власти «увеличивают экономический суверенитет» страны и проводят «здравую макроэкономическую политику». В частности, Путину и его команде удалось «отстегнуть экономику страны от колебаний цен на мировых торговых площадках на сырье, на нефть, на газ». Страна сохраняет устойчивость, даже во время колебаний рубля.
- В действительности рубль прямо следует за нефтью и в момент речи президента шел вниз, поскольку на мировых рынках идут распродажи нефтяных фьючерсков, а марка Brent ушла ниже 39 долларов за баррель. Рубль же подскочил почти до 80 за доллар и выше 93 за евро.
- С кризиса на Украине и присоединения Крыма рубль обесценился в 2,5 раза. Если же смотреть с начала 2020 года, то он девальвировался на 25%, или на 17 руб. к доллару и на 24 руб. к евро. Рубль стал худшей валютой развивающихся стран после турецкой лиры и бразильского реала.
- Несмотря на все это, считает Путин, России удалось «сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции». Односторонняя оценка президента поражает поверхностью: инфляция на уровне 4,3% по итогам года будет выше цели в 4%, а достигнута она будет не за счет действий Центробанка, а вследствие падения торговли на 3-5% и рекордным обрушением доходов россиян – до 8% за год. Проще говоря, у людей нет денег на покупки, что и сдерживает инфляцию. Никакой заслуги властей в «макроэкономической стабильности» нет.
- Не видит Путин проблем и на фондовом рынке. В то время как он упал на 11,5% по индексу МосБиржи и на 31% по индексу РТС, а капитализация крупнейших компаний потеряла 35 млрд долларов (!), президент говорит об устойчивости финансовых рынков России.
- Не смог Путин ответить на вопрос о том, что будет с рублем, если в США победит кандидат от демократической партии Джо Байден. Он лишь предположил, что в этом случае Байден будет реализовывать некие социальные проекты в США и это ослабит доллар. Впрочем, Путин оговорился: «Мы пока этого ничего не знаем».
- Глава Минфина Антон Силуанов до этого призвал готовиться ко всему, что угодно. В частности, правительство ожидает санкций в отношении госдолга и старается быстро занять. Для этого оно придумало схему с деньгами ЦБ и участием госбанков. Благодаря этой схеме Минфин занял 1,5 трлн руб. всего за один месяц и установил исторический рекорд.
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